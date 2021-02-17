Ср, 17.02.2021
Мы не Израиль, из-под земли вакцину не достанешь. Урмас Суле
Урмас Суле
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Вадим Белобровцев: мы призываем учителей вакцинироваться, но заставлять не будем
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Пресс-конференция ⟩ Вадим Белобровцев: мы призываем учителей вакцинироваться, но заставлять не будем

Вадим Белобровцев. ФОТО: Eero Vabamägi

Сегодня прошла пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой приняли участие вице-мэры Бетина Бешкина и Вадим Белобровцев, а также руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

Доктор Попов объяснил, что сегодняшние показатели заболеваемостью коронавирусом являются самыми большими за все время пандемии. В больницах находятся больше 500 человек, система здравоохранения работает на пределе возможностей. Если рост продолжится, начнется сокращение планового лечения, чего медики не хотят, поскольку в будущем это принесет еще большие проблемы.

Вадим Белобровцев сообщил, что половина таллиннских работников школ готовы вакцинироваться. Их уже начали прививать, вакцинация продолжится и на следующей неделе по время каникул. Вице-мэр объяснил, что нужно вникать в причины отказа от вакцины. Прежде всего, это связано с тем, что учителям предлагают вакцину AstraZeneca которая не подходит для людей старше 55 лет. Также имеются уже переболевшие, которым после болезни нужно подождать пару месяцев.

Бетина Бешкина добавила, что, к счастью, ситуацию с заражением в Ируском доме попечения удалось взять под контроль. Угрозы больше нет.

Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Подробности смотрите и читайте ниже.

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