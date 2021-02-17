Пресс-конференция ⟩ Вадим Белобровцев: мы призываем учителей вакцинироваться, но заставлять не будем

Доктор Попов объяснил, что сегодняшние показатели заболеваемостью коронавирусом являются самыми большими за все время пандемии. В больницах находятся больше 500 человек, система здравоохранения работает на пределе возможностей. Если рост продолжится, начнется сокращение планового лечения, чего медики не хотят, поскольку в будущем это принесет еще большие проблемы.

Вадим Белобровцев сообщил, что половина таллиннских работников школ готовы вакцинироваться. Их уже начали прививать, вакцинация продолжится и на следующей неделе по время каникул. Вице-мэр объяснил, что нужно вникать в причины отказа от вакцины. Прежде всего, это связано с тем, что учителям предлагают вакцину AstraZeneca которая не подходит для людей старше 55 лет. Также имеются уже переболевшие, которым после болезни нужно подождать пару месяцев.