Чт, 18.02.2021
Лавров и Песков играют на пианино в четыре руки, что у них хорошо получается. Хельдур Меэритс
Хельдур Меэритс
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео
  • Михаил Кылварт: люди устали, ничему не верят и отчасти уже махнули рукой
3 мин для прочтения

Михаил Кылварт: люди устали, ничему не верят и отчасти уже махнули рукой
Точечный локдаун был большой ошибкой

  • Не надо питать иллюзий, что за две недели можно справиться
  • Государство не в состоянии сформировать долгосрочную тактику
  • Мы не можем себе позволить страх перед непопулярными решениями
  • Ситуация не критическая, но есть предпосылки к тому, что такой станет

Эстония вышла на первое место в ЕС по темпам роста заболеваемости коронавирусом. К середине марта ученые прогнозируют до 1500 зараженных в день. Готов ли Таллинн действовать решительно, без колебаний?

Тему прокомментировал в студии Postimees мэр столицы Михаил Кылварт.

Выдержки из беседы:

– В начале декабря вы отметили в этой студии: «Мы опоздали с локдауном!» А что на этот раз? Мы снова опоздали с локдауном? Или теперь уже с вакциной?

– Я полагаю, что дело не только и не столько в конкретных решениях на определенный период времени.

Проблема заключается в том, что мы не в состоянии сформировать для себя долгосрочную тактику, не говоря уже о стратегии.

Все решения принимаются на основании двухнедельной статистики. Нет никакого прогноза относительно выхода из ограничений. Таким образом эффективно победить эпидемию невозможно.

– Мы проглядели опасность?

– Мы проглядели опасность уже в конце прошлого года. Сейчас мы пожинаем последствия.

Мы по-прежнему не готовы принимать долгосрочные решения. И здесь вопрос не только в эффективности дела, но и в сигнале, который мы даем обществу.

Общество постоянно находится в рваном эмоциональном состоянии.

То нам говорят, что ситуация ухудшается, то чиновники рапортуют, что мы добились улучшения, потом мы опять скатываемся, и такими волнами и двигаемся.

На самом деле, не надо быть ученым, чтобы понять, что для того, чтобы эффективно бороться с эпидемией, планы должны строиться как минимум на несколько месяцев.

Не надо питать иллюзий, что за две недели можно справиться с ситуацией. 

– Одно правительство сменилось другим, а долгосрочных планов по-прежнему нет?

– Мы понимаем, что ситуация непростая во всем мире, везде царит неопределенность, но, по крайней мере, мы видим, что в большинстве стран решения принимают на более долгосрочный период. Там есть понимание того, что если торопиться с выходом, возможен рецидив.

– Нужно ли всех школьников оправить на удаленку до конца учебного года? Учитывая то, что почти 30% случаев заражения идет из школ…

– Когда мы говорили об этом в сентябре, на нас обрушилась массовая критика. Но мы тогда не предлагали закрыть школы, а призывали продумать систему, которая позволит держать школы открытыми. Нам тогда сказали, что мы хотим обрушить качество образования. А как нынешняя ситуация влияет на качество образования? Мы то быстро все закрываем, то сразу все открываем без всякого переходного периода…

– Так имело бы смысл всем уйти на удаленку до конца года?

– Об этом можно было бы говорить при условии, что обществу были бы представлены варианты, из которых было бы видно, что ситуация улучшаться не будет. В любой сфере такие планы нужно составлять заранее.

Сейчас хорошо то, что дан более-менее ясный сигнал: теперь хотя бы на две недели понятно, что нас ждет.

Положительно и то, что начальная школа остается на контактном обучении, так же как и классы для детей с особыми образовательными потребностями.

– Есть ли быстрые готовые решения?

– Если бы мы получили больше полномочий от государства, нам было бы легче принимать определенные решения. С другой стороны, хорошо и то, что в этот раз решения не принимают территориально.

Победить эпидемию нельзя, разрезав территорию на лоскуты. Точечный локдаун был большой ошибкой.

Закрыли только Таллинн и Ида-Вирумаа, в итоге это способствовало еще большему распространению заболевания.

Мы не можем себе позволить страх перед непопулярными решениями. Иначе неизбежны более мрачные последствия, и мы еще дольше будем находиться в ограничениях.

Эмоциональное состояние людей вызывает тревогу.

Эти постоянные качели приводят к тому, что люди устали, ничему не верят и отчасти уже махнули рукой.

Очевидно, что любые решения будут вызывать негативную реакцию, поэтому ориентироваться нужно на здравый смысл.

– Какая непопулярная мера была бы сейчас обоснована?

– Нужно четко определить правила использования защитных средств, масок.

– Начать штрафовать?

– Надо четко произнести, обязательная это мера или рекомендательная, и соответственно отслеживать или не отслеживать ношение масок.

– Сейчас предпринимается попытка частично переложить эту ответственность на Таллинн, заставив вас отслеживать использование масок в общественном транспорте…

– Такое решение принято, но я не понимаю, в чем заключается его юридическое содержание.

Мы можем мониторить ситуацию, но не можем накладывать санкции. У Таллинна и МуПо нет такого права.

– Можно ли уже назвать ситуацию в стране критической?

– Она не критическая, но есть предпосылки к тому, что она станет такой. И вот этого нельзя допустить. Лучше бояться, чем потом сожалеть.

Подробнее в повторе! 

Студия Postimees: все хуже, чем в мрачном прогнозе? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​ ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees/
  • Кто проглядел ситуацию? Есть ли быстрые готовые решения?
  • Накануне глава антикризисного штаба Урмас Суле отметил, что от ситуации с коронавирусом в Таллинне зависит вся Эстония. Если рост возобновится, положение станет критическим и повлечет за собой суровые решения. Можно ли уже назвать ситуацию в Таллинне критической?
  • Какие меры стоило бы ввести в столице, чтобы не допустить кризиса?
  • Выйдут ли дети с каникул или отправятся на удаленку до конца учебного года? 
  • Спасет ли вакцина учебный процесс?
  • Оправдал ли себя точечный локдаун?
  • Пойдет ли Таллинн на обострение, если возникнет спор с правительством?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back