Михаил Кылварт: люди устали, ничему не верят и отчасти уже махнули рукой

Тему прокомментировал в студии Postimees мэр столицы Михаил Кылварт.

Выдержки из беседы:

– В начале декабря вы отметили в этой студии: «Мы опоздали с локдауном!» А что на этот раз? Мы снова опоздали с локдауном? Или теперь уже с вакциной?

– Я полагаю, что дело не только и не столько в конкретных решениях на определенный период времени.

Проблема заключается в том, что мы не в состоянии сформировать для себя долгосрочную тактику, не говоря уже о стратегии. 169

Все решения принимаются на основании двухнедельной статистики. Нет никакого прогноза относительно выхода из ограничений. Таким образом эффективно победить эпидемию невозможно.

– Мы проглядели опасность?

– Мы проглядели опасность уже в конце прошлого года. Сейчас мы пожинаем последствия. 169

Мы по-прежнему не готовы принимать долгосрочные решения. И здесь вопрос не только в эффективности дела, но и в сигнале, который мы даем обществу.

Общество постоянно находится в рваном эмоциональном состоянии. 169

То нам говорят, что ситуация ухудшается, то чиновники рапортуют, что мы добились улучшения, потом мы опять скатываемся, и такими волнами и двигаемся.

На самом деле, не надо быть ученым, чтобы понять, что для того, чтобы эффективно бороться с эпидемией, планы должны строиться как минимум на несколько месяцев.

Не надо питать иллюзий, что за две недели можно справиться с ситуацией. 169

– Одно правительство сменилось другим, а долгосрочных планов по-прежнему нет?

– Мы понимаем, что ситуация непростая во всем мире, везде царит неопределенность, но, по крайней мере, мы видим, что в большинстве стран решения принимают на более долгосрочный период. Там есть понимание того, что если торопиться с выходом, возможен рецидив.

– Нужно ли всех школьников оправить на удаленку до конца учебного года? Учитывая то, что почти 30% случаев заражения идет из школ…

– Когда мы говорили об этом в сентябре, на нас обрушилась массовая критика. Но мы тогда не предлагали закрыть школы, а призывали продумать систему, которая позволит держать школы открытыми. Нам тогда сказали, что мы хотим обрушить качество образования. А как нынешняя ситуация влияет на качество образования? Мы то быстро все закрываем, то сразу все открываем без всякого переходного периода…

– Так имело бы смысл всем уйти на удаленку до конца года?

– Об этом можно было бы говорить при условии, что обществу были бы представлены варианты, из которых было бы видно, что ситуация улучшаться не будет. В любой сфере такие планы нужно составлять заранее.

Сейчас хорошо то, что дан более-менее ясный сигнал: теперь хотя бы на две недели понятно, что нас ждет. 169