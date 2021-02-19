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  • Андрус Ансип: мне все равно, привьют меня «Спутником» или чем-то еще
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5 мин для прочтения

Андрус Ансип: мне все равно, привьют меня «Спутником» или чем-то еще

  • Забрать Навального в Эстонию? Это просто спекуляции!
  • Политических препятствий «Спутнику» в Брюсселе не будет
  • Виновного в плохих отношениях нужно искать в Москве
  • Довести ратификацию Пограндоговора до финала сложно

На фоне разговоров о разрыве отношений между Москвой и Брюсселем Эстония заявляет о готовности ратифицировать Пограничный договор, но при этом высылает российского дипломата и вызывает ответный шаг. Что возможно в отношениях Таллинна и Москвы?  

Депутат Европарламента, экс-премьер-министр Эстонии Андрус Ансип – гость студии Postimees.

Выдержки из беседы:

– Может ли произойти разрыв отношений между ЕС и Россией?

– Полного разрыва быть не может. Слова останутся словами. В реальности не так уж много изменится. Следует признать, что отношения между ЕС и Россией сегодня не самые лучшие.

– Почему мы дошли до этой точки? Будет ли Эстония форсировать разрыв?

– Эстония продолжает настаивать на соблюдении прав человека, и наш интерес – только в этом. Думаю, что тот, кто виноват в таких отношениях, находится в Москве, а не в Брюсселе.

– В данном случае от нас ничего не зависит?

– Мы должны защищать в этих отношениях наши права и идеалы. Нельзя рассуждать в стиле: если в экономическом плане нам выгодно сотрудничать, нужно закрыть на всё глаза и не придавать значения тому, что творится в России с оппонентами власти и т.д.

– Так дело дойдет до разрыва?

– Полного разрыва отношений между ЕС и Россией быть не может! Наши экономики настолько взаимосвязаны, что неразумно даже об этом говорить.

– Как вы оцениваете инициативу нового министра иностранных дел – члена правительства Каи Каллас – сделать первый шаг в бесконечной ратификации Пограничного договора?

– Думаю, что мы эти первые шаги уже неоднократно делали. Я, конечно, уважаю молодых министров-идеалистов, которые верят в то, что если мы сделаем первый шаг, всё наладится, но… Помню, как мы в 2005 году подписали Пограничный договор и даже его ратифицировали, потом Россия зацепилась за преамбулу с упоминанием Тартуского мирного договора и отказалась от ратифицикации.

Кстати, в США очень часто при заключении договоров создаются преамбулы/деларации, где разъясняется, что этот договор означает для жителей страны. Никакого прямого влияния на документ они не имеют, тем более, если говорить о территориальных претензиях.

– Россия должна была не обращать внимание на преамбулу и поверить нам на слово?

– Это было нужно только нам и не могло оказать никакого влияния на Россию.

– Вы до сих пор уверены, что эта преамбула была нам нужна?

– Тогда думали, что была нужна.

– А сейчас?

– Потом мы подписали договор во второй раз, кажется, это было в 2014 году. Мы даже начали его ратифицировать и поначалу все шло гладко, а потом начались всякие события: Украина и т.д. В результате просто уже не было почвы для ратификации этого договора.

– Сейчас ее тоже нет?

– Новому министру иностранных дел виднее.

Но лично я не вижу оснований для ратификации. Отношения вряд ли позволят нам довести этот процесс до финала.

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– Кто – Эстония или Россия – не сможет довести этот процесс до финала?

– Мы много раз делали первые шаги. В тот раз министр Лавров сослался на не очень хорошие отношения между странами. Россия отказалась от ратификации, и всё! В третий раз будет то же самое!

Конечно, урегулированные отношения между странами лучше, чем отсутствие таковых. Но если другая сторона не хочет этого, будем жить без этого.

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– Похоже, что и у Эстонии нет большого желания двигать этот процесс?

– А как наше желание может повлиять на этот процесс? Мы уже дважды демонстрировали наличие такого желания. И что из этого вышло? Ничего!

У нас много других проблем, не надо тратить свою энергию понапрасну. Надеемся, что будут времена и получше.

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– На фоне заявления о желании ратифицировать договор мы высылаем дипломата РФ из Эстонии, отвечающего за культуру и спорт – ту сферу, где у нас сохранились тесные контакты. Это и есть сотрудничество?

– Я не знаю причин высылки и не считаю себя вправе комментировать эту тему.

– Из заявления посольства РФ в связи призывом Рийгикогу ужесточить санкции следует, что надежд на выстраивание позитивных отношений не осталось. Всё настолько безнадежно?

– На нынешнем этапе, когда министр Лавров заявляет, что РФ будет разрывать все отношения с ЕС, наши желания и инициативы ни к чему.

Пусть в Москве решают, как улучшить отношения с ЕС.

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– Любая инициатива с нашей стороны наказуема?

– Не думаю. Мы всегда хотели добрососедских отношений. Нынешний этап – не исключение. Мы не заинтересованы в нагнетании напряжения с соседями. Мы открыты к сотрудничеству.

– Готова ли Эстония забрать Алексея Навального в Эстонию, чтобы спасти его?

– Это всё спекуляции! Почему сразу в Эстонию? У него было много возможностей остаться в Германии, но он сам решил вернуться на родину. Не хочу спекулировать на эту тему.

– Что касается экономики Эстонии… Насколько наша экономика и бюджет зависимы от евродотаций? 

– (Андрус Ансип случайно закашлялся в эфире). Я извиняюсь, это не коронавирус. У меня уже есть антитела.

– Вы переболели коронавирусом? Или привились?

– Я заразился в конце ноября, но переболел практически бессимптомно. Я получил антитела бесплатно.

– В Эстонии или Бельгии?

– В Эстонии.

– Знаете, жителям Эстонии кажется, что ситуация с коронавирусом уже настолько запущена, что ограничениями и запретами ее не спасти. Нужна вакцина – отовсюду, где ее можно заполучить: российская, китайская и т.д. Не пора ли нам проявить самостоятельность в этом вопросе, как Израиль и Венгрия?

– Не я, а эстонское правительство решило заказывать вакцину вместе с ЕС. Думаю, что это было правильное решение. Если каждый будет биться только за себя, это уже будет война. И выиграют от этого только производители вакцины. Уверен, что очень скоро у нас будет вакцины больше, чем нам нужно.

– Это будет только европейская вакцина? Или, возможно, появится на нашем рынке и Спутник V? Будет ли Брюссель чинить политические препятствия при регистрации вакцины в ЕС?

– Политических препятствий нет и не будет! Не имеет значения, чья это вакцина: американская или российская. Нужна только лицензия, для получения которой требуется доказать безопасность и эффективность вакцины. Не думаю, что Европа будет искусственно затягивать этот процесс.

Для меня лично нет разницы, какой вакциной меня привьют. Главное – эффективность и безопасность. Правда, у меня уже есть антитела.

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– А через полгода они исчезнут и придется выбирать. Что предпочтете?

– Без разницы! Я буду доверять всем вакцинам, имеющим лицензию в ЕС. Это не вопрос политики или лоббирования.

– Последний вопрос, по экономике Эстонии. Насколько наша экономика и бюджет зависимы от евродотаций? 

– Конечно, мы получаем кое-какие суммы из бюджета ЕС. Но в течение ближайших семи лет эти суммы будут уменьшаться не намного.

– То есть, в ближайшие семь лет можно расслабиться и спать спокойно?

– Расслабляться и спасть спокойно нельзя. Работать нужно!

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что возможно в отношениях Эстонии и России? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ФОТО: TAIRO LUTTER/

 Что возможно в отношениях Эстонии и России?

  • Может ли произойти разрыв отношений между ЕС и Россией? Будет ли Эстония форсировать такое развитие событий?
  • Что стоит за инициативой нового министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс сделать первый шаг в бесконечной ратификации Пограничного договора?
  • Насколько экономика и госбюджет Эстонии зависят от евроденег?
  • Будет ли Брюссель чинить политические препятствия в регистрации вакцины Спутник V в Евросоюзе?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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