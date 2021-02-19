Андрус Ансип: мне все равно, привьют меня «Спутником» или чем-то еще

Депутат Европарламента, экс-премьер-министр Эстонии Андрус Ансип – гость студии Postimees.

Выдержки из беседы:

– Может ли произойти разрыв отношений между ЕС и Россией?

– Полного разрыва быть не может. Слова останутся словами. В реальности не так уж много изменится. Следует признать, что отношения между ЕС и Россией сегодня не самые лучшие.

– Почему мы дошли до этой точки? Будет ли Эстония форсировать разрыв?

– Эстония продолжает настаивать на соблюдении прав человека, и наш интерес – только в этом. Думаю, что тот, кто виноват в таких отношениях, находится в Москве, а не в Брюсселе.

– В данном случае от нас ничего не зависит?

– Мы должны защищать в этих отношениях наши права и идеалы. Нельзя рассуждать в стиле: если в экономическом плане нам выгодно сотрудничать, нужно закрыть на всё глаза и не придавать значения тому, что творится в России с оппонентами власти и т.д.

– Так дело дойдет до разрыва?

– Полного разрыва отношений между ЕС и Россией быть не может! Наши экономики настолько взаимосвязаны, что неразумно даже об этом говорить.

– Как вы оцениваете инициативу нового министра иностранных дел – члена правительства Каи Каллас – сделать первый шаг в бесконечной ратификации Пограничного договора?

– Думаю, что мы эти первые шаги уже неоднократно делали. Я, конечно, уважаю молодых министров-идеалистов, которые верят в то, что если мы сделаем первый шаг, всё наладится, но… Помню, как мы в 2005 году подписали Пограничный договор и даже его ратифицировали, потом Россия зацепилась за преамбулу с упоминанием Тартуского мирного договора и отказалась от ратифицикации.

Кстати, в США очень часто при заключении договоров создаются преамбулы/деларации, где разъясняется, что этот договор означает для жителей страны. Никакого прямого влияния на документ они не имеют, тем более, если говорить о территориальных претензиях.

– Россия должна была не обращать внимание на преамбулу и поверить нам на слово?

– Это было нужно только нам и не могло оказать никакого влияния на Россию.

– Вы до сих пор уверены, что эта преамбула была нам нужна?

– Тогда думали, что была нужна.

– А сейчас?

– Потом мы подписали договор во второй раз, кажется, это было в 2014 году. Мы даже начали его ратифицировать и поначалу все шло гладко, а потом начались всякие события: Украина и т.д. В результате просто уже не было почвы для ратификации этого договора.

– Сейчас ее тоже нет?

– Новому министру иностранных дел виднее.

Но лично я не вижу оснований для ратификации. Отношения вряд ли позволят нам довести этот процесс до финала. 124

– Кто – Эстония или Россия – не сможет довести этот процесс до финала?