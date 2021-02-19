Андрус Ансип: мне все равно, привьют меня «Спутником» или чем-то еще
- Забрать Навального в Эстонию? Это просто спекуляции!
- Политических препятствий «Спутнику» в Брюсселе не будет
- Виновного в плохих отношениях нужно искать в Москве
- Довести ратификацию Пограндоговора до финала сложно
На фоне разговоров о разрыве отношений между Москвой и Брюсселем Эстония заявляет о готовности ратифицировать Пограничный договор, но при этом высылает российского дипломата и вызывает ответный шаг. Что возможно в отношениях Таллинна и Москвы?