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  • Свет: у ласнамяэсцев нет возможности переехать по совету президента в загородный дом
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Свет: у ласнамяэсцев нет возможности переехать по совету президента в загородный дом

  • Таллинн начинает отслеживать наиболее зараженные КТ
  • С 8 марта бесплатно распределяется бытовая химия и маски
  • Помощь доставят сотрудники бани и культурных центров
  • Наиболее эффективная мера – введение режима ЧрПо

Коронавирус ставит рекорды в Харьюмаа. Сосед Маарду, крупнейший столичный район Ласнамяэ, занимает второе место по уровню заражения, опережая Таллинн и Эстонию в целом (в пересчете на 100 000 населения). Может ли Ласнамяэ повторить судьбу Маарду? Как намерены действовать власти?

На вопросы Rus.Postimees ответил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет (Центристская партия).

Выдержки из беседы:

– Показатели зараженности на конец февраля: Маарду – 3244, Ласнамяэ – 1456, Таллинн – 1082 (средний показатель), Эстония – 888. Что делается для того, чтобы Ласнамяэ не стал следующим Маарду? Чем обусловлено такое массовое заражение?

– Здесь играют роль несколько факторов. Во-первых, это плотность населения. Люди, которые живут в больших домах, пользуются общими лифтами, ходят в торговые центры и пользуются общественным транспортом, подвержены наиболее высоким рискам.

В отличие от более состоятельных людей, которые во время эпидемии могли себе позволить перейти на дистанционную работу и переехать в загородный дом, как об этом упомянула в своей речи президент Кальюлайд, у большинства жителей Ласнамяэ такой возможности нет.

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Кроме того, многие жители Ласнамяэ работают в сфере обслуживания и на производстве, которые невозможно перевести на удаленку.

– И что делать в такой ситуации? Разводить руками? Вот мэр Маарду рассказал в нашей студии, что маардусцы целый год вынуждены были ездить на общественном транспорте тестироваться на коронавирус в Таллинн. Разумеется, это могло повлиять и на рост заражений в Ласнамяэ. Неужели с этим ничего нельзя было поделать?

– Не хочу винить жителей Маарду в проблемах Ласнамяэ.

– А нельзя ли было обсудить проблему с мэром Маарду, вашим однопартийцем, помочь им заказать передвижную лабораторию, чтобы оградить жителей Ласнамяэ от лишних контактов с зараженными?

– Моя задача – думать о проблемах и благополучии жителей Ласнамяэ. У нас есть Минсоцдел, Департамент здоровья, пусть они и занимаются очагами заражения и думают, как нивелировать их влияние на разные самоуправления. В Ласнамяэ – другие проблемы.

– Хватает ли огромному району двух пунктов тестирования?

– Меня заверили, что в Ласнамяэ проблем с тестированием нет. Система налажена и работает неплохо. Работу над ошибками мы не сделали в другом.

– За чем не уследили?

– Мы как государство не уяснили себе, что при введении любого ограничения нужно сразу же измерять экономическое влияние этих шагов и предлагать материальную поддержку, которая бы мотивировала людей соблюдать ограничения.

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В начале этого года мы встретились с Департаментом здоровья, который попросил нас обрисовать, куда уходит корнями проблема.

Мы назвали четыре причины: квартирные дома, общественный транспорт, торговые центры, трудовые коллективы. Мы просили принять активные действия именно в этих четырех точках.

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Спустя почти два месяца мы начали получать от Департамента данные о тех товариществах, где наиболее высокая заболеваемость.

Со следующего понедельника мы начнем адресно связываться с наиболее зараженными товариществами и предлагать им помощь.

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А именно, – бесплатные дезинфицирующие средства для мытья подъездов и лифтов, а также будем распределять комплекты масок через почтовые ящики.

– Маски начнут распределять политики в преддверии выборов?

– Дело не в выборах. Настолько тяжелой ситуация в нашей стране еще не была никогда.

Для доставки и распределения масок мы мобилизовали работников городских учреждений, которые сейчас ничем не заняты.

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Работники бань, культурных и молодёжных центров составили небольшие мобильные группы, которые будут объезжать проблемные дома.

Кроме того, мы будем отдельно консультировать председателей квартирных товариществ и объяснять им, в чем сложность ситуации.

– А какие меры безопасности принимаются в том же общественном транспорте? Будет ли увеличиваться количество автобусов в часы пик?

– Этот вопрос надо задать руководству TLT.

– Накануне я его уже задала Денису Бородичу. Ответ: «Таллинн не будет увеличивать количество автобусов в часы пик».

– Значит, будем концентрироваться на максимальной очистке салонов и обеспечивать ношение масок в общественном транспорте, а также постараемся сделать так, чтобы транспортом пользовались только те, кому это действительно нужно.

– Будете выяснять, кто куда едет?

– Чем жестче ограничения на проведение досуга, тем меньше люди будут ездить.

– На данный момент чрезвычайное положение еще не введено, людей в автобусах много. Реально ли в часы пик выпускать автобусы парами?

– Это вопрос не ко мне. В любом случае, это дополнительные расходы и привлечение дополнительных работников.

– Но на чаше весов – здоровье населения...

– Мы всегда должны предпочитать наиболее эффективные меры.

С точки зрения управы Ласнамяэ, наиболее эффективная мера – введение чрезвычайного положения и закрытие ряда заведений, работа которых не является неотложной.

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– Мэр Кылварт тоже выступает за полное закрытие страны. И это может случиться со дня на день. Чем это аукнется Ласнамяэ, по которому коронакризис изначально ударил больнее всего, обусловив вспышку безработицы?

– Правительство должно понимать, что любое ограничение должно быть подкреплено помощью.

– На примере ресторанов мы видим, что их как бы не закрыли, но работать практически невозможно. И вот это «как бы» позволяет не выплачивать ресторанам компенсации…

– Это еще до конца не совсем понятно. Касса страхования от безработицы будет сейчас определять сектора, в которые будет направлена помощь.

Что касается торговых центров, то, боюсь, что не все – особенно небольшие торговые центры и рынки – смогут выполнить требования по обеспечению ношения масок и т.д. Расходы на то, чтобы нанять тех же охранников, непропорционально велики. Здесь уместно было бы говорить о господдержке.

– То есть, вы перекладываете разруливание всех проблем на плечи государства…

– Государство должно действовать решительно не только с точки зрения запретов, но и с точки зрения поддержки. Наша задача – выполнять распоряжения государства.

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– Справляются ли с нагрузкой поликлиники и семейные врачи? Каков уровень вакцинации в Ласнамяэ? 

– Сегодня началась вакцинация соцработников, которые обеспечивают бесперебойную работу соцсистемы.

– Справляются ли семейные врачи? Мэр Маарду, к примеру, отметил, что у них врачи не справляются и городу пришлось даже отказаться от излишков вакцины…

– У меня такое ощущение, что излишков в Ласнамяэ в ближайший год не будет – с учетом всех групп риска, пенсионеров, работников первой линии.

По моим данным, вакцинирование идет полным ходом, включая прививки учителей. Более того, возрастным учителям предлагают на выбор две вакцины: Pfizer или Moderna.

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: повторится ли в Ласнамяэ сценарий Маарду? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Weekend Max Mara ФОТО: Andres Haabu / Postimees/Scanpix Baltics
  • Показатели на конец февраля: Маарду – 3244 зараженных, Ласнамяэ – 1456, Таллинн – 1082, Эстония – 888. Что делается для того, чтобы Ласнамяэ не стал следующим Маарду?
  • Чем обусловлено столь массовое заражение? За чем не уследили?
  • Какие меры предпринимаются в общественном транспорте?
  • Мэр Таллинна Михаил Кылварт выступает за полное закрытие страны. Чем это аукнется Ласнамяэ, по которому коронакризис изначально ударил больнее всего, обусловив вспышку безработицы?
  • О чем говорят прогнозы? Как намерены действовать власти Ласнамяэ?
  • Хватает ли огромному району двух пунктов тестирования?
  • Справляются ли поликлиники и семейные врачи? Каков уровень вакцинации? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Weekend Max Mara 

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