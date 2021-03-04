Свет: у ласнамяэсцев нет возможности переехать по совету президента в загородный дом

Для доставки и распределения масок мы мобилизовали работников городских учреждений, которые сейчас ничем не заняты. 23

Работники бань, культурных и молодёжных центров составили небольшие мобильные группы, которые будут объезжать проблемные дома.

Кроме того, мы будем отдельно консультировать председателей квартирных товариществ и объяснять им, в чем сложность ситуации.

– А какие меры безопасности принимаются в том же общественном транспорте? Будет ли увеличиваться количество автобусов в часы пик?

– Этот вопрос надо задать руководству TLT.

– Накануне я его уже задала Денису Бородичу. Ответ: «Таллинн не будет увеличивать количество автобусов в часы пик».

– Значит, будем концентрироваться на максимальной очистке салонов и обеспечивать ношение масок в общественном транспорте, а также постараемся сделать так, чтобы транспортом пользовались только те, кому это действительно нужно.

– Будете выяснять, кто куда едет?

– Чем жестче ограничения на проведение досуга, тем меньше люди будут ездить.

– На данный момент чрезвычайное положение еще не введено, людей в автобусах много. Реально ли в часы пик выпускать автобусы парами?

– Это вопрос не ко мне. В любом случае, это дополнительные расходы и привлечение дополнительных работников.

– Но на чаше весов – здоровье населения...

– Мы всегда должны предпочитать наиболее эффективные меры.

С точки зрения управы Ласнамяэ, наиболее эффективная мера – введение чрезвычайного положения и закрытие ряда заведений, работа которых не является неотложной. 23

– Мэр Кылварт тоже выступает за полное закрытие страны. И это может случиться со дня на день. Чем это аукнется Ласнамяэ, по которому коронакризис изначально ударил больнее всего, обусловив вспышку безработицы?

– Правительство должно понимать, что любое ограничение должно быть подкреплено помощью.

– На примере ресторанов мы видим, что их как бы не закрыли, но работать практически невозможно. И вот это «как бы» позволяет не выплачивать ресторанам компенсации…

– Это еще до конца не совсем понятно. Касса страхования от безработицы будет сейчас определять сектора, в которые будет направлена помощь.

Что касается торговых центров, то, боюсь, что не все – особенно небольшие торговые центры и рынки – смогут выполнить требования по обеспечению ношения масок и т.д. Расходы на то, чтобы нанять тех же охранников, непропорционально велики. Здесь уместно было бы говорить о господдержке.

– То есть, вы перекладываете разруливание всех проблем на плечи государства…

– Государство должно действовать решительно не только с точки зрения запретов, но и с точки зрения поддержки. Наша задача – выполнять распоряжения государства. 23

– Справляются ли с нагрузкой поликлиники и семейные врачи? Каков уровень вакцинации в Ласнамяэ?

– Сегодня началась вакцинация соцработников, которые обеспечивают бесперебойную работу соцсистемы.

– Справляются ли семейные врачи? Мэр Маарду, к примеру, отметил, что у них врачи не справляются и городу пришлось даже отказаться от излишков вакцины…

– У меня такое ощущение, что излишков в Ласнамяэ в ближайший год не будет – с учетом всех групп риска, пенсионеров, работников первой линии.

По моим данным, вакцинирование идет полным ходом, включая прививки учителей. Более того, возрастным учителям предлагают на выбор две вакцины: Pfizer или Moderna. 23

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: повторится ли в Ласнамяэ сценарий Маарду? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Weekend Max Mara ФОТО: Andres Haabu / Postimees/Scanpix Baltics

Показатели на конец февраля: Маарду – 3244 зараженных, Ласнамяэ – 1456, Таллинн – 1082, Эстония – 888. Что делается для того, чтобы Ласнамяэ не стал следующим Маарду?

Чем обусловлено столь массовое заражение? За чем не уследили?

Какие меры предпринимаются в общественном транспорте?

Мэр Таллинна Михаил Кылварт выступает за полное закрытие страны. Чем это аукнется Ласнамяэ, по которому коронакризис изначально ударил больнее всего, обусловив вспышку безработицы?

О чем говорят прогнозы? Как намерены действовать власти Ласнамяэ?

Хватает ли огромному району двух пунктов тестирования?

Справляются ли поликлиники и семейные врачи? Каков уровень вакцинации?