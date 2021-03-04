Свет: у ласнамяэсцев нет возможности переехать по совету президента в загородный дом
- Таллинн начинает отслеживать наиболее зараженные КТ
- С 8 марта бесплатно распределяется бытовая химия и маски
- Помощь доставят сотрудники бани и культурных центров
- Наиболее эффективная мера – введение режима ЧрПо
Коронавирус ставит рекорды в Харьюмаа. Сосед Маарду, крупнейший столичный район Ласнамяэ, занимает второе место по уровню заражения, опережая Таллинн и Эстонию в целом (в пересчете на 100 000 населения). Может ли Ласнамяэ повторить судьбу Маарду? Как намерены действовать власти?