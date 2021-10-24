Водителю стало плохо за рулем: машина врезалась в дорожное ограждение, человек умер

Вчера, 23 октября, около 09.49 в Адавере на 116-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа 64-летнему водителю Volkswagen Passat резко стало плохо за рулем, в результате чего машина на маленькой скорости врезалась в дорожное ограждение и остановилась на обочине дороги, сообщает пресс-служба Департамента полиции и пограохраны.

Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи пытались реанимировать водителя, но, к сожалению, это не удалось.

Полицейская сводка

Всего за прошедшие сутки произошло пять тяжелых ДТП, в которых в общей сложности скончались двое и пострадали трое человек. Одно из ДТП произошло на железной дороге (подробнее читайте здесь).