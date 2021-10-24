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Тяжелое ДТП: непристегнутый пассажир вылетел из автомобиля

Машина вылетела с дороги и перевернулась на крышу. Фото иллюстративное. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Сегодня ночью в Пыльвамаа произошло тяжелое ДТП: автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, непристегнутый пассажир получил серьезные травмы.

В воскресенье, 24 октября, в 00.33 в Пыльвамаа в волости Канепи в деревне Мюгра на первом километре дороги Карсте-Мюгра 32-летняя женщина потеряла управление над автомобилем Jeep Grand Cherokee, в результате чего машина выехала в кювет и приземлилась на крышу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Во время ДТП находившийся на заднем сиденье 38-летний непристегнутый пассажир вылетел из автомобиля. Пострадавший был доставлен в Клинику Тартуского университета.

Полицейская сводка

Всего за прошедшие сутки произошло пять тяжелых ДТП, в которых в общей сложности скончались двое и пострадали трое человек. Одно из смертельных происшествий случилось на железной дороге, другое - на шоссе Таллинн Тарту. Также аварию совершил несовершеннолетний водитель: 14-летний подросток на автомобиле врезался в стену дома

Кроме того, полиция задержала на дорогах Эстонии 37 нетрезвых водителей: у двоих были выявлены признаки наркотического опьянения, у остальных - алкогольного опьянения.

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