Тяжелое ДТП: непристегнутый пассажир вылетел из автомобиля

В воскресенье, 24 октября, в 00.33 в Пыльвамаа в волости Канепи в деревне Мюгра на первом километре дороги Карсте-Мюгра 32-летняя женщина потеряла управление над автомобилем Jeep Grand Cherokee, в результате чего машина выехала в кювет и приземлилась на крышу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Во время ДТП находившийся на заднем сиденье 38-летний непристегнутый пассажир вылетел из автомобиля. Пострадавший был доставлен в Клинику Тартуского университета.

Полицейская сводка

Всего за прошедшие сутки произошло пять тяжелых ДТП, в которых в общей сложности скончались двое и пострадали трое человек. Одно из смертельных происшествий случилось на железной дороге, другое - на шоссе Таллинн Тарту. Также аварию совершил несовершеннолетний водитель: 14-летний подросток на автомобиле врезался в стену дома.