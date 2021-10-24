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Автомобиль врезался в стену дома: за рулем был 14-летний подросток

Автомобиль врезался в стену. Фото иллюстративное. ФОТО: Martin Ilustrumm

В субботу вечером в Харьюмаа в волости Харку автомобиль врезался в стену дома, за рулем был несовершеннолетний, у которого нет водительских прав.

Вчера, 23 октября, в 21.14 в волости Харку в поселке Табасалу у дома на улице Ранна-теэ, 7, по предварительным данным, 14-летний мальчик без водительских прав, сидевший за рулем автомобиля Mercedes-Benz 260E, потерял управление над машиной, в результате чего автомобиль выехал с дороги, протаранил ограду и врезался в стену дома, сообщает пресс-служба Департамента полиции и пограохраны.

Несовершеннолетний водитель был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

Полицейская сводка

Всего за прошедшие сутки произошло пять тяжелых ДТП, в которых в общей сложности скончались двое и пострадали трое человек. Одно из смертельных происшествий случилось на железной дороге, другое - на шоссе Таллинн Тарту

Также полиция задержала на дорогах Эстонии 37 нетрезвых водителей: у двоих были выявлены признаки наркотического опьянения, у остальных - алкогольного опьянения.

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