Автомобиль врезался в стену дома: за рулем был 14-летний подросток

Вчера, 23 октября, в 21.14 в волости Харку в поселке Табасалу у дома на улице Ранна-теэ, 7, по предварительным данным, 14-летний мальчик без водительских прав, сидевший за рулем автомобиля Mercedes-Benz 260E, потерял управление над машиной, в результате чего автомобиль выехал с дороги, протаранил ограду и врезался в стену дома, сообщает пресс-служба Департамента полиции и пограохраны.

Несовершеннолетний водитель был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

Полицейская сводка

Всего за прошедшие сутки произошло пять тяжелых ДТП, в которых в общей сложности скончались двое и пострадали трое человек. Одно из смертельных происшествий случилось на железной дороге, другое - на шоссе Таллинн Тарту.