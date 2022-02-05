Картина дня: компенсации близким жертв ковида, итоги акции протеста и первые соревнования Олимпиады

В Эстонии выплачено всего 12 компенсаций родственникам жертв коронавируса

Хотя число смертей от коронавируса в Эстонии превысило отметку в 2000 и растет с каждым днем, страховые компании выплатили компенсации родственникам только десяти человек, а государство – родственникам двух пострадавших. Читать далее...

Оценка акции протеста: нападение на полицию перешло границу

Акция протеста против коронаограничений, на которой встречалось и применение насилия, заставляет задаться вопросом, что должна делать полиция в ситуации, когда одни пытаются парализовать движение в Таллинне, а другие забрасывают стражей порядка снежками. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 7815 жителей Эстонии, трое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13743 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 7815. Скончались три человека с коронавирусом. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Последний подвиг Мадиса Миллинга

Общественность — политическая, театральная, музыкальная, оперативно-спасательная — находятся в состоянии шока и траура. В ночь на четверг скоропостижно скончался Мадис Миллинг. Действующий депутат парламента в свободное от заседаний время спасал людей. Он и умер, выполняя эту миссию: в деревне Локути горел дом, на тушение которого Миллинг прибыл самым первым. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 По накатанной в темное будущее

В Таллинне прошла акция протеста против коронавирусных ограничений, в ходе которой участники высказывали научно необоснованное мнение о том, что коронавируса не существует, обвиняли правительство в порабощении людей и даже забросали полицейских снежками. Протест, важно отметить, возник на фоне энергетического кризиса, разгоняющейся инфляции и других тревожных новостей. Читать далее...

По всей Эстонии передано предупреждение первой степени

Транспортный департамент предупреждает, что из-за продолжающегося снегопада, сильного ветра и обещанного ледяного дождя на дорогах очень сложные условия. Читать далее...

Bloomberg по ошибке опубликовало заголовок о нападении РФ на Украину

Американское информагентство Bloomberg в ночь на субботу опубликовало сообщение под заголовком: "Россия вторглась на Украину". Обнаружив ошибку, агентство сняло сообщение и извинилось за случившееся. Читать далее...

ФОТО 〉 Дети разнесли автобусные остановки: ущерб составляет 6000 евро

Полиция еще занимается расследованием инцидента, после завершения производства будет видно, будут ли виновные, а точнее их родители, возмещать расходы. Читать далее...

Первая медаль сборной России на Олимпийских играх: лыжница Непряева завоевала серебро в скиатлоне

Прошли первые соревнования Олимпиады-2022. В женском скиатлоне в программе 7,5 км классическим стилем и 7,5 км свободным стилем на трассу вышли и представительницы эстонской сборной: Кайди Каазику и Кейди Каазику. Была завоевана первая медаль сборной России на Олимпийских играх: лыжница Наталья Непряева завоевала серебро. Читать далее...

Норвежская сборная завоевала второе золото на Олимпиаде в Пекине

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине будут включать в себя девять смешанных соревнований. Одно из них – смешанная эстафета в биатлоне. Фаворитами считаются сборные Норвегии, Швеции и Франции. Следом идёт команда России, а за ними в списке претендентов находятся Германия и Беларусь. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Путин "заснул" во время прохода украинцев на открытии Олимпиады