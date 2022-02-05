Картина дня: компенсации близким жертв ковида, итоги акции протеста и первые соревнования Олимпиады
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 февраля.
Хотя число смертей от коронавируса в Эстонии превысило отметку в 2000 и растет с каждым днем, страховые компании выплатили компенсации родственникам только десяти человек, а государство – родственникам двух пострадавших. Читать далее...
Акция протеста против коронаограничений, на которой встречалось и применение насилия, заставляет задаться вопросом, что должна делать полиция в ситуации, когда одни пытаются парализовать движение в Таллинне, а другие забрасывают стражей порядка снежками. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13743 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 7815. Скончались три человека с коронавирусом. Читать далее...
Общественность — политическая, театральная, музыкальная, оперативно-спасательная — находятся в состоянии шока и траура. В ночь на четверг скоропостижно скончался Мадис Миллинг. Действующий депутат парламента в свободное от заседаний время спасал людей. Он и умер, выполняя эту миссию: в деревне Локути горел дом, на тушение которого Миллинг прибыл самым первым. Читать далее...
В Таллинне прошла акция протеста против коронавирусных ограничений, в ходе которой участники высказывали научно необоснованное мнение о том, что коронавируса не существует, обвиняли правительство в порабощении людей и даже забросали полицейских снежками. Протест, важно отметить, возник на фоне энергетического кризиса, разгоняющейся инфляции и других тревожных новостей. Читать далее...
Транспортный департамент предупреждает, что из-за продолжающегося снегопада, сильного ветра и обещанного ледяного дождя на дорогах очень сложные условия. Читать далее...
Американское информагентство Bloomberg в ночь на субботу опубликовало сообщение под заголовком: "Россия вторглась на Украину". Обнаружив ошибку, агентство сняло сообщение и извинилось за случившееся. Читать далее...
Полиция еще занимается расследованием инцидента, после завершения производства будет видно, будут ли виновные, а точнее их родители, возмещать расходы. Читать далее...
Прошли первые соревнования Олимпиады-2022. В женском скиатлоне в программе 7,5 км классическим стилем и 7,5 км свободным стилем на трассу вышли и представительницы эстонской сборной: Кайди Каазику и Кейди Каазику. Была завоевана первая медаль сборной России на Олимпийских играх: лыжница Наталья Непряева завоевала серебро. Читать далее...
Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине будут включать в себя девять смешанных соревнований. Одно из них – смешанная эстафета в биатлоне. Фаворитами считаются сборные Норвегии, Швеции и Франции. Следом идёт команда России, а за ними в списке претендентов находятся Германия и Беларусь. Читать далее...
Президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине. Во время прохода по стадиону олимпийской команды Украины президент России "уснул", и этот момент попал в телевизионную трансляцию. Читать далее...