В этом году правительство решило увеличить пособие одиноко проживающего пенсионера со 115 евро до 200 евро. Оно выплачивается в октябре тем пенсионерам, которые, согласно регистру народонаселения, живут одни, и получают ежемесячную пенсию менее 669 евро, что, по данным Департамента статистики, в 1,2 раза превышает размер средней пенсии по старости в Эстонии в 2021 году. Однако есть одно «но».
Рост пенсии может привести к потере денег
Рост пенсии может привести к потере денег
Также с 1 апреля в результате индексации пенсий пенсия лица с 44-летним стажем работы выросла до 595,35 евро в месяц, а размер народной пенсии увеличился до 275 евро. В результате индексации пенсии в этом году выросли в среднем на 7,9%.
С связи с этим пенсионеры, которым ранее выплачивалось пособие одинокого пенсионера, могут не получить его в этом году, если их пенсия теперь превышает 669 евро.
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