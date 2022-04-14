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Рост пенсии может привести к потере денег

rus.postimees.ee
Рост пенсии может привести к потере денег
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Бедность. Иллюстративное фото.
Бедность. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter / Postimees

В этом году правительство решило увеличить пособие одиноко проживающего пенсионера со 115 евро до 200 евро. Оно выплачивается в октябре тем пенсионерам, которые, согласно регистру народонаселения, живут одни, и получают ежемесячную пенсию менее 669 евро, что, по данным Департамента статистики, в 1,2 раза превышает размер средней пенсии по старости в Эстонии в 2021 году. Однако есть одно «но».

Также с 1 апреля в результате индексации пенсий пенсия лица с 44-летним стажем работы выросла до 595,35 евро в месяц, а размер народной пенсии увеличился до 275 евро. В результате индексации пенсии в этом году выросли в среднем на 7,9%.

С связи с этим пенсионеры, которым ранее выплачивалось пособие одинокого пенсионера, могут не получить его в этом году, если их пенсия теперь превышает 669 евро.

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