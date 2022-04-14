Рост пенсии может привести к потере денег

В этом году правительство решило увеличить пособие одиноко проживающего пенсионера со 115 евро до 200 евро. Оно выплачивается в октябре тем пенсионерам, которые, согласно регистру народонаселения, живут одни, и получают ежемесячную пенсию менее 669 евро, что, по данным Департамента статистики, в 1,2 раза превышает размер средней пенсии по старости в Эстонии в 2021 году. Однако есть одно «но».