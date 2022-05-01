Фото ⟩ У Бронзового солдата теперь дежурит охрана

Пока неизвестно, в течение какого периода будет осуществляться охрана со стороны частной фирмы.

Сообщение о первом акте вандализма на Военном кладбище в Таллинне поступило в полицию утром 18 апреля, был поврежден орден на груди солдата. Задержанный 31-летний мужчина был наказан штрафом. Позднее выяснилось, что мужчина - сын политика и члена Рийгикогу Виктора Васильева (Центристская партия) - Александр Васильев.

В полдень 29 апреля у Бронзового солдата вновь работали криминалисты, поскольку на стену был нанесен текст на русском языке «Слава Украине» и «Нет войне», а также свастика. С помощью записей камер наблюдения на данный момент установлено, что деяние было совершено двумя мужчинами около часа ночи. Полиция разыскивает их.