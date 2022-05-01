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Фото ⟩ У Бронзового солдата теперь дежурит охрана

rus.postimees.ee
У Бронзового солдата теперь дежурит охрана
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Охрана у Бронзового солдата.
Охрана у Бронзового солдата. Фото: Lugeja foto

В связи с участившимися случаями вандализма в отношении памятника советским воинам Эстонский военный музей, который заведует Военным кладбищем, принял решение заказать охрану.

Пока неизвестно, в течение какого периода будет осуществляться охрана со стороны частной фирмы.

Сообщение о первом акте вандализма на Военном кладбище в Таллинне поступило в полицию утром 18 апреля, был поврежден орден на груди солдата. Задержанный 31-летний мужчина был наказан штрафом. Позднее выяснилось, что мужчина - сын политика и члена Рийгикогу Виктора Васильева (Центристская партия) - Александр Васильев.

В полдень 29 апреля у Бронзового солдата вновь работали криминалисты, поскольку на стену был нанесен текст на русском языке «Слава Украине» и «Нет войне», а также свастика. С помощью записей камер наблюдения на данный момент установлено, что деяние было совершено двумя мужчинами около часа ночи. Полиция разыскивает их.

«На военном кладбище установлены камеры видеонаблюдения, которые передают видео в режиме реального времени оперативному дежурному полиции в Центр тревоги, а также технически усилили охранную систему. Военное кладбище и мемориал памяти жертв коммунизма постоянно проверяются патрулями полиции», - ранее прокомментировал руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила.

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