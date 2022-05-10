Вт, 10.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Давид Всевиов: будь моя воля, я бы не стал трогать памятники

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Давид Всевиов: будь моя воля, я бы не стал трогать памятники
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
  • Мы свидетели эпохальных событий
  • Для полноты картины нужны разные источники
  • Миром сегодня завладевают не через войну

9 мая отметили в Эстонии в целом мирно и достойно. Пройден ли пик напряжения в обществе? Можно ли будет избежать войны с памятниками?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире историк Давид Всевиов.

Выдержки из беседы:

– Как вы оцениваете усилия полиции по недопущению инцидентов?

– Мне очень понравился вариант dialoogi politsei (полиция по ведению диалога - прим.ред.). Это не местное ноу-хау, известен международный образец такой полиции, но это самое главное, что отличает полицию в демократическом обществе от той полиции, которая сразу дубинкой по голове.

– Пройден ли после 9 мая пик напряжения в обществе? Проще ли теперь будет выстраивать в нашем обществе согласие?

– По-моему, пик напряжения возник не 9 мая, а 24 февраля, и до сих пор не пройден. Мне кажется, что если люди, которые исходят из эмоциональных реакций, начнут больше вникать в происходящие события и использовать разные источники, то напряжение спадет.

Это позволит взглянуть на происходящее как на пиковые события мировой истории, истории России и Украины, а также Европы. Мы свидетели эпохальных событий.

Для полноты картины нужны разные источники. Мы свидетели эпохальных событий.

Разумеется, крайняя пропаганда и идеология должны остаться в стороне. Когда гибнут люди и стреляют пушки, нет смысла утверждать, что это не война. Тут нечего даже обсуждать. Это не операция, а война. Операцию проводят врачи. Так что на такие вещи вообще нет смысла обращать внимание и дискутировать по этому поводу, но, если человек хочет понять суть проблемы, нужны разные источники.

– Неизбежно ли переписывание военной истории?

– История переписывается ежесекундно. Это неизбежно. К сожалению, возможность для переписывания истории есть не у всех. У 99% населения нет такой возможности.

Наши прародители не могли в 1939 году переписать историю. И граждане России не могли написать ту историю, которую за них написал Путин.

К сожалению, история пишется людьми, которые исходят из своих, для многих непонятных соображений: геополитических, мании величия и т.д. Обычным людям переписанная история, как правило, не приносит ничего хорошего. Взять хотя бы Вильгельма Второго перед Первой мировой или Гитлера перед Второй мировой, которые переписывали историю. Это приводит к гибели миллионов людей.

– МИД Эстонии инициировал широкое празднование Дня Европы. По сути, речь идет о замещении праздников, когда Кадри Кулль из представительства Еврокомиссии говорит: „Это День Европы и мира, а не День Победы“. Когда это замещение произойдет в массовом сознании?

– Это не вопрос замещения. Тут есть прямая связь с историей. В 1945 году завершились одни из самых трагических событий в истории мира. И сегодня, помня эти события, самое главное – понимать, что мы хотим от будущего. Если мы не хотим повторения тех страшных событий, мы должны отмечать День Европы в предложенном варианте. Это День Победы над фашизмом.

Тут два ключевых понятия: это не должно повториться и это победа. Если говорить только о победе и думать о других победах и повторении той победы, то нужно понимать: ни одна победа не дается без жертв. Это безвыходное положение.

Если мы не хотим повторения тех событий, мы должны отмечать 9 мая именно в том формате, как это делает Европа. Идея Европы заключается в том, чтобы никогда из-за каких-либо территориальных претензий страны не вступали в войну друг с другом.

Миром сегодня завладевают не с помощью войн, а через Google и Amazon. Это инструменты владения миром. Территориальные претензии давно ушли в прошлое.

Если мы объясняем настоящее прошлым, то история превращается из науки в идеологию. Этим часто пользуются политики, потому что проще манипулировать людьми с помощью дат и национальностей.

– Накануне, 9 мая, Тарту инициировал очередной виток войны с памятниками, заявив, что настало время убрать мемориал Раади. К чему это может привести?

– Это сложный вопрос. Я, в принципе, исходил бы из того, чтобы памятники не трогать. С другой стороны, при поездке в Германию не хотелось бы лицезреть в центре города памятник Гитлеру, а в России – памятник Сталину.

Хорошо бы, чтобы люди могли смотреть на эти памятники в варианте предупреждения – оставим его, чтобы он напоминал о чем-то.

Памятники – как красный сигнал светофора: не переходите дорогу, не делайте глупости в сфере международной политики и т.д. Воевать с памятниками проще всего.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: пройден ли пик напряжения в обществе?
Студия Postimees: пройден ли пик напряжения в обществе? Фото: Pm
  • Меняется ли отношение к важной дате? Какие выводы очевидны?
  • Как можно оценить усилия полиции по недопущению инцидентов? 
  • О чем свидетельствуют настроения в обществе?
  • Правительство инициировало широкое празднование Дня Европы. Смогут ли все жители Эстонии переосмыслить эту дату и сказать словами Кадри Кулль из представительства Еврокомиссии, что "9 Мая для нас – это День Европы и мира, а не День Победы"?
  • Как долго может длиться противостояние дат?
  • Тарту инициировал очередной виток войны с памятниками. К чему это может привести?
  • От кого и от чего зависит согласие в обществе?
Ключевые слова
Наверх