Давид Всевиов: будь моя воля, я бы не стал трогать памятники

- Мы свидетели эпохальных событий
- Для полноты картины нужны разные источники
- Миром сегодня завладевают не через войну
9 мая отметили в Эстонии в целом мирно и достойно. Пройден ли пик напряжения в обществе? Можно ли будет избежать войны с памятниками?
9 мая отметили в Эстонии в целом мирно и достойно. Пройден ли пик напряжения в обществе? Можно ли будет избежать войны с памятниками?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире историк Давид Всевиов.
Выдержки из беседы:
– Как вы оцениваете усилия полиции по недопущению инцидентов?
– Мне очень понравился вариант dialoogi politsei (полиция по ведению диалога - прим.ред.). Это не местное ноу-хау, известен международный образец такой полиции, но это самое главное, что отличает полицию в демократическом обществе от той полиции, которая сразу дубинкой по голове.
– Пройден ли после 9 мая пик напряжения в обществе? Проще ли теперь будет выстраивать в нашем обществе согласие?
– По-моему, пик напряжения возник не 9 мая, а 24 февраля, и до сих пор не пройден. Мне кажется, что если люди, которые исходят из эмоциональных реакций, начнут больше вникать в происходящие события и использовать разные источники, то напряжение спадет.
Это позволит взглянуть на происходящее как на пиковые события мировой истории, истории России и Украины, а также Европы. Мы свидетели эпохальных событий.
Для полноты картины нужны разные источники. Мы свидетели эпохальных событий.
Разумеется, крайняя пропаганда и идеология должны остаться в стороне. Когда гибнут люди и стреляют пушки, нет смысла утверждать, что это не война. Тут нечего даже обсуждать. Это не операция, а война. Операцию проводят врачи. Так что на такие вещи вообще нет смысла обращать внимание и дискутировать по этому поводу, но, если человек хочет понять суть проблемы, нужны разные источники.
– Неизбежно ли переписывание военной истории?
– История переписывается ежесекундно. Это неизбежно. К сожалению, возможность для переписывания истории есть не у всех. У 99% населения нет такой возможности.
Наши прародители не могли в 1939 году переписать историю. И граждане России не могли написать ту историю, которую за них написал Путин.
К сожалению, история пишется людьми, которые исходят из своих, для многих непонятных соображений: геополитических, мании величия и т.д. Обычным людям переписанная история, как правило, не приносит ничего хорошего. Взять хотя бы Вильгельма Второго перед Первой мировой или Гитлера перед Второй мировой, которые переписывали историю. Это приводит к гибели миллионов людей.
– МИД Эстонии инициировал широкое празднование Дня Европы. По сути, речь идет о замещении праздников, когда Кадри Кулль из представительства Еврокомиссии говорит: „Это День Европы и мира, а не День Победы“. Когда это замещение произойдет в массовом сознании?
– Это не вопрос замещения. Тут есть прямая связь с историей. В 1945 году завершились одни из самых трагических событий в истории мира. И сегодня, помня эти события, самое главное – понимать, что мы хотим от будущего. Если мы не хотим повторения тех страшных событий, мы должны отмечать День Европы в предложенном варианте. Это День Победы над фашизмом.
Тут два ключевых понятия: это не должно повториться и это победа. Если говорить только о победе и думать о других победах и повторении той победы, то нужно понимать: ни одна победа не дается без жертв. Это безвыходное положение.
Если мы не хотим повторения тех событий, мы должны отмечать 9 мая именно в том формате, как это делает Европа. Идея Европы заключается в том, чтобы никогда из-за каких-либо территориальных претензий страны не вступали в войну друг с другом.
Миром сегодня завладевают не с помощью войн, а через Google и Amazon. Это инструменты владения миром. Территориальные претензии давно ушли в прошлое.
Если мы объясняем настоящее прошлым, то история превращается из науки в идеологию. Этим часто пользуются политики, потому что проще манипулировать людьми с помощью дат и национальностей.
– Накануне, 9 мая, Тарту инициировал очередной виток войны с памятниками, заявив, что настало время убрать мемориал Раади. К чему это может привести?
– Это сложный вопрос. Я, в принципе, исходил бы из того, чтобы памятники не трогать. С другой стороны, при поездке в Германию не хотелось бы лицезреть в центре города памятник Гитлеру, а в России – памятник Сталину.
Хорошо бы, чтобы люди могли смотреть на эти памятники в варианте предупреждения – оставим его, чтобы он напоминал о чем-то.
Памятники – как красный сигнал светофора: не переходите дорогу, не делайте глупости в сфере международной политики и т.д. Воевать с памятниками проще всего.
Подробнее в повторе!