Видео ⟩ «Нет войне. Свободу Украине. Путин — черт»: в соцсетях распространяется речь школьницы на последнем звонке

На видео одна из школьниц говорит в микрофон: «Нет войне. Свободу Украине. Путин — черт».

Когда и в какой школе был снят ролик, не уточняется. Что произошло с девочкой дальше, неизвестно, пишет "Медуза".

Праздник последнего звонка прошел в школах Дагестана 22 мая.

Как ранее писал Rus.Postimees, гражданское общество внутри России испытывает сильнейшее давление со стороны властей. Войну, объявленную против Украины, положено называть исключительно «спецоперацией». Людям, не согласным с такой формулировкой, грозят реальные тюремные сроки.