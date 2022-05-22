В телеграм-каналах начали распространять короткий ролик, снятый, как утверждается, на празднике последнего звонка в одной из школ Дагестана.
Видео ⟩ «Нет войне. Свободу Украине. Путин — черт»: в соцсетях распространяется речь школьницы на последнем звонке
На видео одна из школьниц говорит в микрофон: «Нет войне. Свободу Украине. Путин — черт».
Когда и в какой школе был снят ролик, не уточняется. Что произошло с девочкой дальше, неизвестно, пишет "Медуза".
Праздник последнего звонка прошел в школах Дагестана 22 мая.
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