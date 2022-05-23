Они опять замахнулись на Вильяма нашего Шекспира

Пусть вас не удивляет выбор материала для постановки: по сути, это четвертая часть тетралогии. Первый спектакль назывался «Ромео и Джульетта Макбет», затем был «Маскарад Отелло», еще через год – «Маленькие трагедии Принца датского», и вот – «Король Лир и его дети».

Каждый из этих спектаклей удивлял хитроумным и в то же время естественным сплетением шекспировских текстов со стихами классиков русской литературы, гениев Серебряного века и современных поэтов. Все спектакли были музыкальными – юные актеры играют на различных инструментах, прекрасно поют и двигаются. Во всех спектаклях стихи звучали не только на русском, но и на эстонском, английском, немецком, французском – среди студийцев есть настоящие полиглоты. А глубокое понимание юными артистами тонкостей литературного подтекста и умение совладать с музыкой стиха – результат работы бессменного руководителя, вдохновителя и организатора побед студии писателя Елены Скульской.

Не то? Не то! Не то???

Я уже видела комментарии в социальных сетях – дескать куда им до Шекспира. А до Шекспира им туда же, куда и до Бродского, которого не каждый-то взрослый поймет, куда до Мандельштама, до Блока, до Цветаевой наконец.

Сложнейшее стихотворение Бродского «Я всегда твердил, что судьба — игра» в прологе спектакля звучит сначала немного впроброс, буднично, бездумно, но затем наполняется почти болезненной самоиронией. А затем возникает и общая самопародия, не прекращающаяся до самого конца представления.

Вот, например, начало спектакля, когда актеры пытаются найти стиль будущего действа, отвергая предложения каждого участника. «Не то!» Женское вечернее платье на одном юноше, маска Деда Мороза на другом, понятное дело, не подходят. Опять «не то!» А когда один из актеров начинает взахлеб пастернаковское «Гул затих, я вышел на подмостки», он вспоминает – или это плод моей разбуженной спектаклем фантазии – как с этого стихотворения начинался прошлогодний спектакль. Исполнитель роли Гамлета Юрий Вихтерпал сейчас учится режиссуре в Санкт-Петербурге и приезжал, кстати, на премьеру. И вот намек-воспоминание летит в зал: ты помнишь? Зал помнит.

В течение четырех сезонов студийцы - юноши и девушки от 14 до 19 лет - играют в Шекспира, четыре года они постигали не букву и даже не дух, а мельчайшие нюансы текстов поэтических произведений.

Студийный дух и сладок, и приятен?

Студия – это звучит гордо и даже вызывающе. Это не театр, который начинается с вешалки и отгораживается от зрителя четвертой стеной. Студия – это вечный капустник, вечный эксперимент, вечное бесстрашие.