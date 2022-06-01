«Дьютики» для россиян. Магазины duty free могут появиться на внутренних авиалиниях РФ

Владельцы российских аэропортов направили в российское правительство предложение легализовать магазины duty free для путешественников, которые перемещаются внутри страны. Предложение уже рассматривают в аппарате первого вице-премьера российского правительства, бывшего советника Путина по экономическим вопросам Андрея Белоусова, рассказал «РБК» совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.



Аэропорты просят чиновников ввести режим беспошлинной торговли для пассажиров, летающих по России, до конца 2023 года, что по мнению авторов «суверенных дьютиков» даст аэропортам возможность повысить выручку на фоне падения международного трафика, а пассажирам — покупать товары по ценам ниже, чем они существуют на рынке, — без таможенных пошлин. Лоббисты указывают, что магазины duty free на внутренних рейсах есть во многих странах мира.



Ранее комиссия от магазинов duty free давала аэропортам большую долю доходов от международных перевозок, утверждает Ванцев.



«[Комиссия] позволяла нам покрывать наш расходы. Но теперь большинство таких рейсов прекращено», — сетует бизнесмен, отмечая, что текущие доходы аэропорта не покрывают всех затрат, в том числе и на проценты по кредитам.



По данным издания, идея не вызывает возражений, но пока прорабатывается Федеральной таможенной службы (ФТС). Ранее правительство РФ внесло поправки, которые позволяют создавать магазины беспошлинной торговли для пассажиров, вылетающих из России в страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.



После начала войны в Украине были закрыты все аэропорты на юге России. Туроператоры сообщали о резком падении доходов. Сами воздушные ворота оказались на грани банкротств. Авиационное сообщение с РФ прекратило множество иностранных авиакомпаний.



В апреле Евросоюз включил в черный список 20 российских авиакомпаний из-за перерегистрации самолетов. У российской авиакомпании «Аэрофлот», которая попала под санкции, остается запасных деталей всего на три месяца после чего перевозчику придется разбирать часть своих Boeing и Airbus на запчасти, сообщает Bloomberg.