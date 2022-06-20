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Бурбулис. Ушел последний автор смерти СССР

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Бурбулис. Ушел последний автор смерти СССР
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Геннадий Бурбулис в августе 2021 года
Геннадий Бурбулис в августе 2021 года Фото: AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Умер Геннадий Бурбулис, второй человек в России начала 90-х. В августе ему бы исполнилось 77 лет. Соавтор «Беловежских соглашений» стал третьим участником исторических событий, которые утвердили смерть СССР в 1991 году. Все они покинули этот мир после того, как Путин, преемник шефа Бурбулиса, Ельцина, развязал полномасштабную войну в Европе. В начале мая с разницей в неделю скончались первые лидеры независимых Беларуси и Украины Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук фиксирует некоторые наблюдения и оценки значения личности Бурбулиса для истории стран постсоветского пространства.

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