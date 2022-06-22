«Будет больше бездомных и голодающих»

- Как долго у вас продолжался шок от осознания, что твоя страна развязала полномасштабную войну в Европе?



- Состояние шока длилось наверно недели 2-3, было ощущение нереальности происходящего, часто ум пытался на секунду «подсунуть» мысль, что это приснилось или придумалось, было чувство неверия в происходящее. По моим ощущениям, стадия «принятия» наступила спустя 2-2,5 месяца.



- Какая доля людей в вашем окружении склонна оправдывать войну?



- В первые недели войны в моем окружении многие выступали против. Но больше было тех, кто просто молчал. Потом, как раз недели через 2-3, стали постепенно проявляться те, кто как-то объяснял или оправдывал происходящее или, скажем так, не видел «ничего такого». Откровенно «за» в моем окружении никого нет, или они явно не высказывают свою позицию. Где-то через месяц те, кто молчал, стали понемногу возобновлять посты об обычной жизни в соц. сетях. К концу второго месяца выступающих против войны в соц.сетях в моем окружении осталось немного – максимум человек 5, в основном уехавшие.



- Что конкретно изменилось в вашей жизни из-за войны?



- Моя компания (крупный международный холдинг – прим.ред.) ушла с российского рынка, сократив штат, соответственно я потеряла работу. Потеряла деньги на фондовом рынке. Сейчас стали ощущаться небольшие «неудобства», например, исчез из продажи любимый корм нашей кошки, а она привередлива в еде. Выросли ежедневные расходы из-за роста цен.



Доверие к государству у меня уже давно потеряно, и я давно не ощущаю себя безопасно в собственной стране, но глядя на то, как стремительно развивались события в первые недели, читая новости каждый день часами, у меня обострилось чувство тревожности, я не могла спать, потеряла в весе, и в итоге обратилась к психотерапевту. Она мне очень помогла, но, признаться, даже сейчас, давая это интервью, мне тревожно.



- Вы как то пытаетесь участвовать в антивоенных, или гуманитарных активностях связанных с жертвами войны?



- За пару дней до начала войны я писала в социальных сетях, что я против. Как и в день начала войны. После выхода закона о фейках я стала гораздо осторожнее, практически замолчала. Через месяц решила делать, что могу – помогать беженцам войны и сейчас активно волонтерю.



Собираем нужные беженцам вещи, одежду, ищем работу, жилье и т.д. Эта работа координируется неравнодушными людьми, которые просто самоорганизовались, т.к. не могут смотреть, как страдают люди, в момент оставшиеся без всего. Ведь многих просто перевезли сюда и фактически бросили, дав крохотное пособие на первое время. Сейчас в нашей группе почти 400 человек, мы помогаем адресно, всем, увы не поможешь...



Признаться, открыто высказываться сейчас боюсь – чтобы не закрыть для себя возможность отъезда из страны в будущем.



- Взаимоотношения с родными и прародителями. По какому принципу у вас идет раскол в семье, недопонимание?



- Я старалась на собственном примере дать понять родным, что то, что происходит – ужасно и неприемлемо, говорила о своих чувствах, давала понять о своем подавленном состоянии. С дедушкой, который все время смотрит телевизор, мы почти сразу решили, что эта тема табу, чтобы не переругаться. Причем это предложил он сам. С мамой было попроще, она мягкий человек, мы всю ночь сидели обсуждали просиходящее, причины; и она для меня из разряда «колеблющихся» - понимает, что война ужасна, но у нее есть какие-то свои небольшие оправдания этому тоже.



- Как вы думаете, что слова «Россия» и «русский» теперь означают для мирового сообщества? Как вы сами чувствуете, как к вам относятся сейчас за рубежом?



- Через неделю-две после начала войны я зашла на Linked.In, чтобы обновить свое резюме. Меня как раз сократили. Поэтому я судила об отношении к русским через то, что видела там. И по рассказам друзей и знакомых, уже живущих за рубежом. Поначалу мне казалось, что в профессиональной среде будет мало политики, но в первый месяц войны моя лента там была наполнена сообщениями об осуждении войны и об осуждении русских, как агрессоров; часто в комментариях были откровенно злые посылы в отношении всех русских вообще. Конечно, многое было написано самими украинцами – и их можно понять! Возможно количество постов на эту тему мне подсовывал местный алгоритм, но меня чтение ленты на Linked.In в первый месяц вгоняло в очень сильную депрессию, казалось, что весь мир тебя ненавидит. Сейчас градус накала там спал (или алгоритм перестроился).



В первую неделю войны, пока я была еще трудоустроена в своей международной компании, мне написала пара коллег из европейских офисов со словами поддержки. Я была очень растрогана. Также в соц.сетях были сообщения от иностранных знакомых. Мужу пришло очень много писем поддержки. Даже через месяц после начала войны я регулярно видела новые «лайки» у своего поста против войны от зарубежных знакомых – мне кажется, они специально заходили на мою страницу посмотреть на мое отношение к происходящему.



Мои друзья, живущие заграницей, ни разу не встречали негативного отношения к себе. Но они живут там уже по несколько лет. Для свежеприбывших, конечно, регулярно читаешь о разных инцидентах, о сложностях открыть счет в банке и тп.



У меня лично есть ощущение, что теперь при общении с иностранцами необходимо как бы давать некоторый дисклеймер – что ты русский и какова твоя позиция. Проходя собеседования в зарубежных компаниях, я специально делала акцент в начале беседы о своем отношении к войне, и встречала сочувствие. Поэтому в целом мне кажется, что при личном общении и при заявлении о своей антивоенной позиции, можно встретить понимание и нормальное отношение к себе.



Но глобально да, русские на долгие годы в понимании иностранцев теперь агрессоры, которые мало того, что допустили эту войну, в большинстве своем ее еще и поддерживают (согласно проведенным в РФ опросам, о которых иностранцы читают в СМИ).



- Россия через год на ваш взгляд в каком состоянии будет?



- Люди на себе почувствуют, насколько сильно обеднели из-за роста цен, ухода качественных продуктов и изделий с рынка, недоступности ряда лекарств. Будет больше бездомных и голодающих. Люди обозлятся за свою бедность, но винить будут Запад. Ура-патриотизм будет транслироваться везде, где можно. Опасаюсь, что за любые связи с западными организациями будут все больше преследовать; что закроют выезд из страны…



Большой текст о том, как война разрушает работу умных самостоятельных молодых россиян, раскалывает их семьи, читайте в следующем номере бумажного еженедельника от команды Rus.Postimees, который выйдет из печати 30 июня.