Медведев заявил, что Украина никогда не вступит в ЕС

«Я не так давно об этом вспоминал, но уж больно хорошая фраза, я еще раз ее процитирую, она мне просто нравится. Эта фраза когда-то была сказана чрезвычайным уполномоченным послом РФ на Украине Виктором Степановичем Черномырдиным в отношении членства в ЕС. Его где-то там журналисты поймали и спрашивают: «А когда Украина вступит в ЕС». Он моментально ответил, совершенно не думая: «После Турции». А, говорят, когда Турция? - А Турция никогда. Ну, вот мне кажется, это актуально до сих пор», - сказал Медведев 30 июня в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.



При этом человек, который заменял Путина в Кремле в 2008-2012 годах, выразил сомнение, что Европейский союз сохранится в ближайшие десятилетия.



«Неизвестно, что будет через несколько десятилетий, сама европейская структура, Европейский союз, проживет эти годы или нет, потому что там тоже очень разные прогнозы», - сказал Медведев в четверг.



После начала войны Дмитрий Медведев является автором самых смелых с точки зрения отказа от прежних демократических установок реплик. В частности, после введения новых санкционных пакетов в отношении РФ, он заявил о возможности возвращения в России смертной казни, или о том, что вступление Киева в НАТО сделает возможной «третью мировую войну». По словам российского политолога Валерия Соловья, преемник Путина на посту президента РФ в 2008-2012 годах своими репликами сейчас пытается доказать свою необходимость кремлевским силовикам.



«Обратите внимание на все последние заявления Дмитрия Медведева. Он светит отраженным светом бешеных в силовой фракции. Все его эти реплики про расстрелы иноагентов. Он хочет оказаться нужным для них. Рассчитывает оказаться нужным (улыбается). То, что у них на уме, у него на языке. Ядерные угрозы, смертная казнь. Отмены презумпции невиновности. Но этих радикалов сдерживает вождь. Он сначала взял все в работу, одобрил, но не запускает. А если они во вкус войдут? Что он будет с этим потом делать? А Путина активно критикую справа. И ультраправые на фоне войны становятся более влиятельными, чем любая прежняя сильная позиция. И они с точки зрения власти начинают составлять угрозу. Люди типа Игоря Стрелкова, которые считают, что спецоперация идет из рук вон плохо. Есть радикальные фракции силовиков, которые так же считают, что надо решительнее, что нужна мобилизация и война до победного конца, что надо шлепнуть по Украине так, чтобы мокрого и живого места там не осталось. И эти ребята начинают пугать», - говорил Соловей в большом интервью Rus.Postimees.



28 июня Медведев пообещал «перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям» за «блокаду Калининграда».