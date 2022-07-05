Мы должны заниматься консолидацией общества и бороться с ненавистью на национальной почве, но без радикальных и разобщающих мер, пишет предприниматель и член горсобрания Маарду Николай Дегтяренко в качестве ответа на статью публициста Андрея Кузичкина, в которой он выразил свое мнение о проживающих в Эстонии сторонниках Путина.
Дегтяренко ответил Кузичкину: война не должна быть поводом для русофобии и украинофобии
Недавно журналисты из Дании побывали в Нарве, пообщались с местными жителями и выяснили, что среди них есть поклонники военных действии России. Публицист Андрей Кузичкин, реагируя на этот сюжет, высказал мнение, что русскоязычные жители Эстонии в массе своей ориентированы на поддержку Путина.
Поэтому для исключения гражданского конфликта в нашей стране они должны или пересмотреть свои позиции, или переехать в Россию. Но я думаю, что мы должны искать возможности консолидации общества без таких радикальных подходов к решению проблемы.
Исхожу из того, что человек в здравом уме не может поддерживать войну. Конфликт между Россией и Украиной уже привел к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям. Скорблю по погибшим и, как и все здравомыслящие люди, желаю скорейшего прекращения боевых действий между двумя странами.
Искусственная сегрегация русских выгодна центристам
Другое дело, что скрывается за такими заявлениями, которые можно услышать не только в Нарве, но и в других русскоязычных городах Эстонии. Соглашусь с Андреем Кузичкиным, что у русскоязычного населения есть проблемы с овладением эстонским языком. Есть разобщенность между русскими и эстонцами на уровне информационных полей, культурных событий, исторической памяти, о чем говорилось и писалось множество раз.
Но существующие проблемы интеграции не находили решения годами. Всегда мешала политика и использование политиками «русской карты» перед каждыми выборами. Но, пожалуй, пальма первенства в этой нечистоплотной игре принадлежит центристам. Именно они постоянно нагнетали страхи среди местного русскоязычного населения, запугивали избирателей ликвидацией русских школ, русской культуры, русских медиа.
Жупел «насильственной ассимиляции» подпитывал существующие предрассудки и порождал у русских неуверенность в своем будущем в Эстонии. А в качестве защитников русскоязычного населения центристы постоянно предлагают себя и навязывают своих кандидатов, используя подконтрольные медиа-ресурсы и бюджетные средства, как выяснила комиссия по контролю за финансированием партий.
А что же мешало властям Таллинна, Маарду или Нарвы, где долгие годы единолично правят центристы, решить эту проблему? Мне, как бывшему депутату Таллиннского горсобрания, а ныне депутату Горсобрания Маарду, все эти годы поступает поток жалоб на низкий уровень преподавания государственного языка в детских садах и школах.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт много раз обещал решить проблему с улучшением обучения эстонскому языку в детских садах и школах. Слово не воробей – вылетит, не поймаешь. Но почему-то до сих пор обещания не выполнены? Центристы годами обманывают русскоязычных избирателей посулами, а потом объясняют свои провалы происками врагов в лице политических оппонентов.
По сути, пугая русских «насильственной ассимиляцией», центристы и их подручные консервируют сегрегацию. А мы еще удивляемся, почему между эстонцами и русскими существует разрыв в качестве жизни, в уровне доходов, в доступности к высокооплачиваемой работе! Просто бедными и несчастными управлять легче.
Искусственная сегрегация русских – это источник политического долголетия Центристской партии. А то, что прямым следствием такого положения в обществе является агрессия и ксенофобия, похоже, центристов не особо интересует. Решение этих проблем перекладывается на правительство и другие партии.
Война не должна быть поводом для русофобии и украинофобии
Конечно, военные конфликты всегда обостряют имеющиеся внутри общества противоречия. Но с чем я не могу категорически согласиться, так это с распространяющейся в последнее время ксенофобией. В социальных сетях растет эмоциональное напряжение, допускаются факты провокаций, ненависти, разжигается национальная вражда.
С одной стороны, есть случаи оскорбления русскоязычных жителей Эстонии, ставится под сомнение необходимость изучения русского языка в эстонских школах и рвутся культурные связи с Россией. С другой стороны, культивируется враждебное отношение к военным беженцам с Украины, неприятие украинской символики и сомнения в дальнейших перспективах Украины.
В этот сложнейший период лучший способ не допустить углубления общественного раскола — это избегать ссор, не наносить взаимных оскорблений, не отвечать на хамство.
Так случилось, что нам выпало судьбой стать свидетелями международного военного конфликта в Европе. Мы свидетели гуманитарной катастрофы, которая разрывает родственные связи жителей Эстонии со своими родственниками в России, Беларуси и Украине.
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известный как Хельсинские соглашения, подписанные в 1975 году, гарантирует право людей на воссоединение с семьями. Но сегодня этих гарантий нет. Одна местная писательница выступила с громким заявлением: "Мне стыдно писать на русском».
Я убежден, что перекладывать всю вину на нацию - это намеренное упрощение, это путь, обратный от соблюдения международных ценностей свобод и прав человека, защищенных Уставом ООН и Декларацией прав человека. Говорить о вине нации - означает снимать ответственность с конкретных политиков. Сотни тысяч людей по всему миру четко заявляют, они хотят мира. Люди против войны и готовы протянуть руку помощи пострадавшим.
Более высокая безработица среди русскоговорящих людей – это почва для распространения провокационных позиций и настроений
Андрей Кузичкин пишет о “низком образовательном и культурном уровне” русскоговорящих жителей Эстонии, что якобы формирует некритичное восприятие российской пропаганды. Здесь я не соглашусь с ним.
Уровень образования среди русскоязычного населения Эстонии высокий. Эстония – абсолютный лидер Европы и входит в лигу лучших стран мира с точки зрения результатов и равенства в основном образовании: в европейском рейтинге международного теста PISA 15-летние жители Эстонии занимают первые места по функциональному чтению, математике и естественным наукам (биологии, физике и химии) и среди них значительная часть именно русскоговорящих ребят. Стартап-инкубатор Технопол - лидер среди стартапов Эстонии, а там именно русскоговорящая молодежь.
С другой стороны, в Эстонии много жителей без профессионального образования: 27% взрослых (25–64 лет) не имеют специального или профессионального образования. А доля молодых людей (18–24 лет), прервавших учебу на первом уровне образования или ниже, составляет 9,8%, при этом в разрезе этнических групп населения прерывают учебу 10,2% эстонцев и только 9% представителей других национальностей.
На низкий уровень занятости русскоязычных в значительной степени влияет и слабое владение эстонским языком. Более высокая безработица среди русскоговорящих людей – это почва для распространения провокационных позиций и настроений. Ведь существует также значительная региональная разница: самый низкий уровень безработицы – в Харьюмаа и Тартуском уезде, самый высокий – в русскоязычном Ида-Вирумаа. Это тоже говорит о сегрегации в обществе по регионам.
Большая роль в общественной консолидации принадлежит местным органам власти
Большая роль в общественной консолидации принадлежит местным органам власти, которые должны подавать пример толерантности и политической сдержанности, но при этом четко декларировать свою позицию в отношении российско-украинской войны. К сожалению, не у всех это получается.
Например, в Маарду, где исторически проживает большая украинская диаспора, власть не спешит заявить о своем осуждении военного конфликта в Украине. Нет в городской среде поддерживающей символики, крайне скромно идет размещение в городе военных беженцев. В 2014 году в угоду политической конъюнктуре традиционную «Сорочинскую ярмарку» в Маарду переименовали в «Осеннюю карусель».
Провели деукраинизацию в местном масштабе. Сейчас самое время вернуть название мероприятию в качестве символа поддержки Украины. Но этого не происходит. Маарду постоянно посещали послы России и Беларуси, посла Украины, похоже, не пригласили ни разу. А что ожидать от информационной политики мэра Архипова, если ее отчасти формирует администратор группы «Таллиннцы», ставшей оплотом украинофобов?
Простые люди, их безопасность и благосостояние – вот цель, которая должна объединить наше общество. Поэтому нам всем предстоит решить важнейшую задачу: фактически в условиях войны на восточных границах Европы не допустить гражданского раскола, найти взаимопонимание и научиться говорить на общем языке – языке мира!