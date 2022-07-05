Дегтяренко ответил Кузичкину: война не должна быть поводом для русофобии и украинофобии

Недавно журналисты из Дании побывали в Нарве, пообщались с местными жителями и выяснили, что среди них есть поклонники военных действии России. Публицист Андрей Кузичкин, реагируя на этот сюжет, высказал мнение, что русскоязычные жители Эстонии в массе своей ориентированы на поддержку Путина.

Поэтому для исключения гражданского конфликта в нашей стране они должны или пересмотреть свои позиции, или переехать в Россию. Но я думаю, что мы должны искать возможности консолидации общества без таких радикальных подходов к решению проблемы.

Исхожу из того, что человек в здравом уме не может поддерживать войну. Конфликт между Россией и Украиной уже привел к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям. Скорблю по погибшим и, как и все здравомыслящие люди, желаю скорейшего прекращения боевых действий между двумя странами.

Искусственная сегрегация русских выгодна центристам

Другое дело, что скрывается за такими заявлениями, которые можно услышать не только в Нарве, но и в других русскоязычных городах Эстонии. Соглашусь с Андреем Кузичкиным, что у русскоязычного населения есть проблемы с овладением эстонским языком. Есть разобщенность между русскими и эстонцами на уровне информационных полей, культурных событий, исторической памяти, о чем говорилось и писалось множество раз.