В Индии арестовано российское судно c военным грузом

«Судно MV MAIA-I арестовано за неуплату эстонской фирме топливных сборов в размере около 23 500 долларов США», - сообщает индийское издание.

Несмотря на арест, суд разрешил разгрузить корабль, поскольку он доставлял в порт Кочи оружие для военно-морских сил Индии.

Согласно данным сайтов, которые отслеживают перемещения кораблей, в настоящее время судно пришвартовано в терминале Cochin Port Trust на острове Веллингтон недалеко от материковой части города.

Российское судно MV MAIA-I арестовано в индийском порту Кочи. Фото: скриншот ships.com.ua

Уточняется, что иск был подан компанией из этого же индийского города-порта, которая является держателем доверенности Bunker Partner OU.



Bunker Partner OU базируется в Нарве. Её руководителем значится Илья Кривошеин. О проблемах, связанных с антироссийскими санкциями, не сообщается.

«Требование об оплате относится к стоимости бункеров, поставленных на судно. Бункеровка — это поставка топлива для использования судами. Она включает в себя логистику загрузки и распределения топлива между имеющимися судовыми цистернами», - уточняет Times of India

О характере груза индийская пресса не сообщает, но по данным сайта marinetraffic.com российское судно прибыло в индийский порт 18 июля. В рейс корабль вышел 28 июня из российского порта Новороссийск.

Сухогруз, который имеет длину в 138 метров, а ширину – 21 метр, ходит под российским флагом. Он был построен в 2006 году. Его грузоподъемность составляет 12705 тонн.