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Литва запретила въезд в страну патриарху РПЦ Кириллу

Предстоятелю русского православия напомнили о его роли в кремлевской пропаганде
rus.postimees.ee
Литва запретила въезд в страну патриарху РПЦ Кириллу
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Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл и Путин поздравляют друг друга после пасхальной службы в Храме Христа Спасителя в Москве, 60-й день войны Кремля с Украиной, 24 апреля 2022 года
Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл и Путин поздравляют друг друга после пасхальной службы в Храме Христа Спасителя в Москве, 60-й день войны Кремля с Украиной, 24 апреля 2022 года Фото: Oleg Varov, Russian Orthodox Church Press Service / AP / Scanpix

Вильнюс запретил патриарху Русской Православной Церкви Московского Патриархата (РПЦ МП) Кириллу, он же Владимир Гундяев, въезд в страну. Об этом со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Литвы 27 июля сообщает Delfi.

Решение было принято по предложению Министерства иностранных дел, и оно продиктовано тем, что Кирилл неоднократно отрицал территориальную целостность Украины и поддерживал войну, развязанную Путиным против Киева.

«Патриарх Кирилл сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия Российской Федерации, грубо нарушающие нормы и принципы международного права, – сказано в заявлении литовского МВД. – В пропагандистских СМИ патриарх Кирилл открыто называет жителей Украины «участниками нацистского режима», которые должны быть депортированы или уничтожены. 27 февраля 2022 года патриарх Кирилл благословил российских военных, участвующих в войне».

В церкви звучит послание Бога или Владимира Путина?

Ранее стало известно, что руководство православной церкви Литвы на фоне войны Путина с Украиной обратилось к иерархам РПЦ МП с просьбой предоставить статус церковного самоуправления. В настоящее время решение о предоставлении большей независимости православным Литвы находится на рассмотрении комиссии Священного синода РПЦ. Епископ Тракайский Амвросий после встречи с патриархом Кириллом в июле в Москве заявлял, что реакция главы РПЦ на просьбу православных Литвы была положительной.

В конце мая Украинская православная церковь приняла решение о независимости от РПЦ МП. Следующими о своей независимости от Москвы заявят православные Молдавии, уверен религиовед Николай Митрохин. В большом интервью Rus.Postimees эксперт подробно рассказал о том, кто в РПЦ за войну, кто за мир, и почему этот раскол начался не 24 февраля 2022 года.

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