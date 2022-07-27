Литва запретила въезд в страну патриарху РПЦ Кириллу

Решение было принято по предложению Министерства иностранных дел, и оно продиктовано тем, что Кирилл неоднократно отрицал территориальную целостность Украины и поддерживал войну, развязанную Путиным против Киева.

«Патриарх Кирилл сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия Российской Федерации, грубо нарушающие нормы и принципы международного права, – сказано в заявлении литовского МВД. – В пропагандистских СМИ патриарх Кирилл открыто называет жителей Украины «участниками нацистского режима», которые должны быть депортированы или уничтожены. 27 февраля 2022 года патриарх Кирилл благословил российских военных, участвующих в войне».

Ранее стало известно, что руководство православной церкви Литвы на фоне войны Путина с Украиной обратилось к иерархам РПЦ МП с просьбой предоставить статус церковного самоуправления. В настоящее время решение о предоставлении большей независимости православным Литвы находится на рассмотрении комиссии Священного синода РПЦ. Епископ Тракайский Амвросий после встречи с патриархом Кириллом в июле в Москве заявлял, что реакция главы РПЦ на просьбу православных Литвы была положительной.