Вильнюс запретил патриарху Русской Православной Церкви Московского Патриархата (РПЦ МП) Кириллу, он же Владимир Гундяев, въезд в страну. Об этом со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Литвы 27 июля сообщает Delfi.
Литва запретила въезд в страну патриарху РПЦ Кириллу
Решение было принято по предложению Министерства иностранных дел, и оно продиктовано тем, что Кирилл неоднократно отрицал территориальную целостность Украины и поддерживал войну, развязанную Путиным против Киева.
«Патриарх Кирилл сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия Российской Федерации, грубо нарушающие нормы и принципы международного права, – сказано в заявлении литовского МВД. – В пропагандистских СМИ патриарх Кирилл открыто называет жителей Украины «участниками нацистского режима», которые должны быть депортированы или уничтожены. 27 февраля 2022 года патриарх Кирилл благословил российских военных, участвующих в войне».
Ранее стало известно, что руководство православной церкви Литвы на фоне войны Путина с Украиной обратилось к иерархам РПЦ МП с просьбой предоставить статус церковного самоуправления. В настоящее время решение о предоставлении большей независимости православным Литвы находится на рассмотрении комиссии Священного синода РПЦ. Епископ Тракайский Амвросий после встречи с патриархом Кириллом в июле в Москве заявлял, что реакция главы РПЦ на просьбу православных Литвы была положительной.
В конце мая Украинская православная церковь приняла решение о независимости от РПЦ МП. Следующими о своей независимости от Москвы заявят православные Молдавии, уверен религиовед Николай Митрохин. В большом интервью Rus.Postimees эксперт подробно рассказал о том, кто в РПЦ за войну, кто за мир, и почему этот раскол начался не 24 февраля 2022 года.