Новая вирусная инфекция, известная сегодня как «обезьянья оспа», самим своим названием провоцирует ненависть к сексуальным меньшинствам и представителям не европеоидной расы. Поэтому Всемирная организация здравоохранения должна переименовать оспу обезьян, уверен Руководитель городского департамента здравоохранения и психологической гигиены Нью-Йорка Ашвин Васан. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства.
В США хотят переименовать оспу обезьян, чтобы защитить геев и афроамериканцев
Глава нью-йоркского департамента здравоохранения обращается к гендиректору ВОЗ Тедросу Гебреисусу с обеспокоенностью темпами распространения оспы обезьян и ограниченным доступом к вакцинам от инфекции, но большую часть письма Ашвин Васан посвящает теме негативного влияния названия болезни на отдельные социальные группы Нью-Йорка.
«Нью-Йорк присоединяется ко многим экспертам в области общественного здравоохранения и общественным деятелям, которые выразили серьезную озабоченность по поводу продолжения использования исключительно термина «обезьянья оспа», учитывая клеймо, которое он может порождать, и болезненную и расистскую историю, в которой подобная терминология связана с цветными сообществами», – утверждает Васан.
Глава департамента здравоохранения Нью-Йорка напоминает ВОЗ, что в свое время, на старте эпидемии ВИЧ/СПИДа, многие поверили в дезинформацию о том, что вирус иммунодефицита человека приобретали те, кто «в Африке вступал в половую жизнь с обезьянами».
«Этот вид ложных сообщений создал неисчислимый вред и стигмы на десятилетия вперед. Использование термина «обезьянья оспа» для описания текущей вспышки может снова разжечь эти травматические чувства расизма и стигмы, особенно для чернокожих и людей другого цвета, а также членов сообщества ЛГБТКИА+, и возможно, что они из-за этого не смогут пользоваться жизненно важными медицинскими услугами», – пишет Ашвин Васан.
Автор обращения в ВОЗ отмечает, что во время вспышки COVID-19 число преступлений на почве ненависти в отношении выходцев из стран Азии и Океании увеличилось в геометрической прогрессии.
«Мы опасаемся, что последствия стигмы, связанной с «обезьяньей оспой», могут усугубляться тем, что во многих случаях передача происходит главным образом среди геев. Бисексуалы и другие мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, постоянно сталкиваются с маргинализацией, насилием и даже криминализацией», – рассказал глава департамента здравоохранения Нью-Йорка, уточнив, что термины в таких ситуациях имеют огромное значение.
Первый случай оспы обезьян был выявлен в Эстонии 28 июня. Симптомы обезьяньей оспы сходны с симптомами обычной оспы, но мягче. Заболевание характеризуется кожной сыпью, которая обычно поражает лицо, ладони, подошвы ног и половые органы. На ранних стадиях заболевания могут возникать лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, и это обычно самоизлечивающееся заболевание. Медики ранее отмечали, что обезьянья оспа не распространяется легко между людьми, но это не касается людей с рискованным сексуальным поведением (множество сексуальных партнеров, участие в групповых мероприятиях сексуального толка). В середине июля заболевание выявили ещё у двух мужчин в Эстонии, которые «проявляли рискованное поведение в сексуальных отношениях».
На сайте ВОЗ опубликованы основные вопросы и ответы по тому, что такое оспа обезьян. На вопросы Rus.Postimees об оспе обезьян ранее в прямом эфире ответил руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.
23 июля ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.
По данным ВОЗ, опасная вирусная инфекция выявлена в 75 странах и территориях мира, зафиксировано более 16 тысяч случаев заражения и пять летальных исходов. Большинство заражений по-прежнему выявляются в Европе и Америке, в основном среди мужчин.