В США хотят переименовать оспу обезьян, чтобы защитить геев и афроамериканцев

«Мы опасаемся, что последствия стигмы, связанной с «обезьяньей оспой», могут усугубляться тем, что во многих случаях передача происходит главным образом среди геев. Бисексуалы и другие мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, постоянно сталкиваются с маргинализацией, насилием и даже криминализацией», – рассказал глава департамента здравоохранения Нью-Йорка, уточнив, что термины в таких ситуациях имеют огромное значение.

Первый случай оспы обезьян был выявлен в Эстонии 28 июня. Симптомы обезьяньей оспы сходны с симптомами обычной оспы, но мягче. Заболевание характеризуется кожной сыпью, которая обычно поражает лицо, ладони, подошвы ног и половые органы. На ранних стадиях заболевания могут возникать лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, и это обычно самоизлечивающееся заболевание. Медики ранее отмечали, что обезьянья оспа не распространяется легко между людьми, но это не касается людей с рискованным сексуальным поведением (множество сексуальных партнеров, участие в групповых мероприятиях сексуального толка). В середине июля заболевание выявили ещё у двух мужчин в Эстонии, которые «проявляли рискованное поведение в сексуальных отношениях».