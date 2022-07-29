Казахстан ищет новые транзитные маршруты и надеется на Эстонию

- Может быть. Обычно это делается подниманием таможенных и прочих ставок до пределов. Либо блокировка. Но тогда вообще все зарастет тиной. Казахстан – большая страна. Сейчас рынок выплескивает товары в транс-каспийский маршрут. Азербайджан заказал уже несколько паромов и с железнодорожным ходом, и с насыпом. Парк кораблей и паромов, катамаранов транспортных был не очень развит. Сейчас Баку уже заложили такие корабли. Будут развивать это направление. Ок, если северные порты РФ будут сложными, рынок перейдет на Каспий. Дальше Черное море с короткой перевалкой через Грузию. Дальше Турция. Зарегулировать этот рынок будет сложно. В Казахстане много иностранных инвестиций. Решения принимаются по горизонтали в плане иностранных капиталов. Вертикаль может быть в госсекторе, квазигоссекторе. Но кто частный инвестор, кто пришел на 30-летние и более контракты, их не зарегулируешь. И многие будут искать альтернативы не только по рыночным, но и по принципиальным мотивам.