Министерство промышленности Казахстана отправило Министерству экономики Эстонии обращение, в котором просит предоставить на текущий год дополнительные разрешения на перевозки своих грузов. СМИ назвали просьбу «важной». Rus.Postimees в попытке понять о чем идет речь, пообщался с профессионалом, который сам отвечает за организацию грузовых потоков между странами, членом Международной ассоциации проектных менеджеров (IPMA), который управляет проектами в постсоветских странах и странах Восточной Европы, постоянным членом Казахстанского союза проектных менеджеров Русланом Доменко. Эксперт рассказал о смыслах просьбы Казахстана, выгодах Эстонии и рисках обхода антироссийских санкций.
Казахстан ищет новые транзитные маршруты и надеется на Эстонию
- Руслан, о чем конкретно Казахстан просит Эстонию?
- Скорее всего, речь идет про диверсификацию логистических маршрутов для Казахстана. Еще два года назад у нас был проект технического обслуживания нефтесервисных организаций на северном Каспии. Тогда в качестве удобного хаба рассматривался порт Клайпеда, а не Эстония. А еще белорусский Брест. Такая логистика позволяла в течение 7-8 суток поставлять на северный Каспий материалы и товары из Германии.
Однако еще на фазе планирования в 2020 году мы съездили в Беларусь, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. И тогда я стал настаивать на том, чтобы мы отказались от этих направлений в пользу Шанхая, Гуанчжоу. Я посчитал, что маршруты через Беларусь подвержены рискам блокирования работы. Это был период одного из этапов подавления протестов в Беларуси.
Клайпеда сама по себе открыта была – бери и работай. Но территории на пути к ней вели себя не прогнозируемо. И мы приняли решение уходить с 8 суток поставок на 56 суток через КНР. Да, сроки больше, зато есть железобетонные гарантии страховки и отсутствие головной боли.
Когда появляются политические риски, бизнес ищет гарантированные, пусть и более неудобные маршруты. Два года назад на меня смотрели как на блаженного с моими мрачными прогнозами. Мол, паникую раньше времени.
- Смотрим на карту. Казахстан. Видим его границы. Смотрим на Эстонию. Видим ее границы. Возникает вопрос, что значит фраза из попавшей в СМИ информации о переговорах – «Казахстан просит у Эстонии предоставить ему 500 универсальных разрешений и 250 разрешений третьих стран»?
- Пока речь идет о шоссейных грузоперевозках. На фоне событий 2022 года Казахстан оказался подрезан в своем логистическом потенциале. Западные границы и ряд железных дорог на выходе из Украины и РФ блокированы. Поэтому Казахстан ищет возможности диверсификации. Тем более, что фаза обсуждений не подразумевает каких-то железных гарантий. Пока это то, что называется переговорный трек с восточным принципом: проси больше – получишь больше. Заряжаем пушку на 500, получим 300 – тоже успех.
- «Универсальное разрешение» - это что?
- Такие разрешения касаются конкретных товаров, конкретной номенклатуры и позиций товаров, оборудования и других составляющих. Основные сегменты экономики, что в России, что в Казахстане – добывающие. Оборудование одно и то же. В мире буквально 3-4 такие крупные компании
Halliburton (американская транснациональная нефтесервисная компания – прим.ред.), Baker Hughes (американская транснациональная нефтесервисная компания – прим.ред.), Schlumberger (крупнейшая нефтесервисная компания с центрами в Хьюстоне, Париже, Лондоне и Гааге – прим.ред.). По сути, это основные поставщики, чьи подрядные организации занимаются газосервисом во всем мире. Все в курсе, откуда технологии берутся. И я думаю, что пока речь идет о такой восточной политике Казахстана, чтобы обезопасить себя. Иметь резервные маршруты доставки грузов и товаров. Чтобы в обратном направлении могли Казахстанские товары переваливаться через Эстонию.
- Так как же товары из центральноазитатских степей попадут в Таллинн?
- Возможно, на территории Эстонии будут располагаться склады, которые в перспективе будет обслуживать Казахстан. Какие-то казахские грузы же, несмотря на войну, все равно ходят через Россию. Та же сырая нефть. То есть Эстония в данном случае рассматривается как альтернатива портам России и маршрутам через Беларусь. Здесь учитываются и фуры, и железная дорога.
- Когда ждать конкретики по таким сделкам?
- Когда появятся правительственные контракты. В чем преимущество Эстонии для Казахстана? Эстония – европейская страна. Тут все зарегламентировано. Мнения принимаются коллегиально. Невозможно договориться между несколькими промышленно-финансовыми группами. Обязательно будут слушания, обсуждение на уровне парламента.
- В чем выгода для Эстонии?
- Это же инженерная инфраструктура: обслуживание, регистрация лиц, налоги. Для экономики это хорошо всегда.
- Раньше Казахстан активно работал через российские порты?
- Наш транскаспийский трубопроводный консорциум как раз и работал через Новороссийск, Усть-Лугу. Терминалы и там, и там стоят. Есть в собственности, есть арендованные. Были новости о том, что работа этих терминалов приостанавливалась. Насколько эти решения были связаны с политикой, не могу сказать. Но когда наступают такие этапы турбулентности, и промышленность, и правительственный сектор стараются искать альтернативу. Это нормально для экономики. Деньги любят тишину. Что может быть тише Эстонии (смеется)?
- На этом фоне глава Эстонской государственной железнодорожной компании Operail Рауль Тоомсалу заявил, что есть желание заменить российские товары, которые нельзя возить из-за санкций, на грузы из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Есть и встречное движение из Таллина навстречу желанием из Астаны.
- Да. Классическая диверсификация. Рынки диктуют свое. Рынок работает жестко всегда.
- Главный экспорт Казахстана на Балтику – это что?
- В основном сырьевые товары. Номенклатура по сырью и металлам. Либо полуфабрикаты, либо сырая тяжелофракционная нефть. На эту нефть еще с советского времени ряд заводов в ЕС был оринтирован. Там высокое содержание парафина, мазута и прочего. Еще уголь, конечно. По углю ситуация вообще интересная. Транзит шел через Украину в ряд стран ЕС по железной дороге. Но там год возили, год приостанавливались перевозки. Какие-то сложности все время были. А теперь пошла альтернатива по углю из Америки. Даже из Колумбии уголь везут. Причем по цене дешевле, чем у казахстанских поставщиков. Корабль – это другие объемы и цены на фоне железной дороги.
- То есть сделка с Казахстаном о новых разрешениях была бы выгодна Эстонии в том числе и в плане энергетической безопасности?
- Сложно сказать. Если отбросить политические игры, рынок сам диктует правила игры. Даже без войны выживает силнейший. И то, что подключились южно-американские игроки по углю на этих рынках, это 100%. У нас недавно было предложение, оно по цене было дешевле казахстанских предложений на треть. С доставкой в любой европейский порт. Цена от 280 до 320 долларов за тонну. А в Казахстане тонна стоила в прошлом году больше 400 долларов. И объемы иные.
- Получается, что у казахстанских продавцов шансов мало с такими ценами?
- Я насчет шансов не могу говорить, но все будут ориентироваться под рынок. Мы уже слышим, что в Польше вовсю идет программа расконсервации угольных ТЭЦ. Европа готовится к зиме. Та же самая восточная Германия, которая до сих пор оборудована угольными котельными. Они их в свое время законсервировали. Там не растаскивают запчасти на металлолом. Сейчас стоит задача насытить углем площадки хранения. Сделать запуск. Не сомневаюсь, что они справятся. То есть и Казахстан будет интересен. Это резервные варианты. Закупаешься в Америке, резервируешься через Казахстан. Допустим 80 на 20 процентов. Так обычно работают все промышленные предприятия. Всегда подвязываются несколько поставщиков для резервов.
- Если Казахстан повезет через Россию то, что он просит разрешить к перевалке у Эстонии, то как избежать попыток обхода антироссийских санкций?
- Если бы мы до 24 февраля говорили, то это бы могло быть. Были погрешности и небольшие скандальчики такого рода. Но на сегодняшний день, я, как специалист, который работает с Румынией, Болгарией, Молдавией, Украиной и так далее, могу сказать, что режим мониторинга контроля сильно изменился. Уровень такого контроля сейчас максимально приближен к военному времени. Исключить попытки обхода санкций через этот транзит нельзя, но сейчас эти риски минимальны. Очень пристальное внимание к этому.
- Как вы смотрите на мысль, что все публичные попытки Казахстана показать свою неподконтрольность Москве, реплики Токаева про «квазигосударства» Донбасса, это всего лишь фон, чтобы помогать России справляться с санкционным давлением Запада?
- Информация сейчас выплывает быстро. Ряд казахстанских компаний, которые на волне марта-апреля пытались посодействовать российским подсанкционным компаниям, получили с этих попыток лишь головную боль. Одесский принцип «одно другому не мешает» не сработал, потому что тот же самый SWIFT, продукты финтеха прослеживаются. И страдают потом обе стороны. Казахстан соблюдает нейтралитет. Это и позволит в ряде отраслей работать в обход РФ. Отрабатываются транзитные маршруты. Для Казахстана это толчок. Экономика Казахстана заточена под рынок, спрос и предложение.
- Но ведь, если речь про транзит через РФ, мимо российских портов, то Россия же в этом смысле теряет, а значит, может препятствовать? Эстония для кремлевской пропаганды – враг.
- Может быть. Обычно это делается подниманием таможенных и прочих ставок до пределов. Либо блокировка. Но тогда вообще все зарастет тиной. Казахстан – большая страна. Сейчас рынок выплескивает товары в транс-каспийский маршрут. Азербайджан заказал уже несколько паромов и с железнодорожным ходом, и с насыпом. Парк кораблей и паромов, катамаранов транспортных был не очень развит. Сейчас Баку уже заложили такие корабли. Будут развивать это направление. Ок, если северные порты РФ будут сложными, рынок перейдет на Каспий. Дальше Черное море с короткой перевалкой через Грузию. Дальше Турция. Зарегулировать этот рынок будет сложно. В Казахстане много иностранных инвестиций. Решения принимаются по горизонтали в плане иностранных капиталов. Вертикаль может быть в госсекторе, квазигоссекторе. Но кто частный инвестор, кто пришел на 30-летние и более контракты, их не зарегулируешь. И многие будут искать альтернативы не только по рыночным, но и по принципиальным мотивам.
- Как Эстония отреагирует на просьбы Казахстана?
- В Таллинне есть взвешенные люди, которые не первый год в этом бизнесе. Опытные. Будет, скорее всего, принято консенснусное позитивное решение, которое всех удовлетворит. Рынок диктует свои условия. Мы же сами по себе не даем, например, Буркина-Фасо таких предложений. Все эти новости и разговоры идут в рамках реального потенциала. Нет дыма без огня. Диалог точно идет.