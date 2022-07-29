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Казахстан ищет новые транзитные маршруты и надеется на Эстонию

Интервью
Иван Скрябин
, журналист
Казахстан ищет новые транзитные маршруты и надеется на Эстонию
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Президент Казахстана Токаев, несмотря на отказ признавать "народные республики Донбасса", сохраняет тесные контакты с Владимиром Путиным
Президент Казахстана Токаев, несмотря на отказ признавать "народные республики Донбасса", сохраняет тесные контакты с Владимиром Путиным Фото: AFP

Министерство промышленности Казахстана отправило Министерству экономики Эстонии обращение, в котором просит предоставить на текущий год дополнительные разрешения на перевозки своих грузов. СМИ назвали просьбу «важной». Rus.Postimees в попытке понять о чем идет речь, пообщался с профессионалом, который сам отвечает за организацию грузовых потоков между странами, членом Международной ассоциации проектных менеджеров (IPMA), который управляет проектами в постсоветских странах и странах Восточной Европы, постоянным членом Казахстанского союза проектных менеджеров Русланом Доменко. Эксперт рассказал о смыслах просьбы Казахстана, выгодах Эстонии и рисках обхода антироссийских санкций.

- Руслан, о чем конкретно Казахстан просит Эстонию?

- Скорее всего, речь идет про диверсификацию логистических маршрутов для Казахстана. Еще два года назад у нас был проект технического обслуживания нефтесервисных организаций на северном Каспии. Тогда в качестве удобного хаба рассматривался порт Клайпеда, а не Эстония. А еще белорусский Брест. Такая логистика позволяла в течение 7-8 суток поставлять на северный Каспий материалы и товары из Германии.

постоянный член Казахстанского союза проектных менеджеров Руслан Доменко
постоянный член Казахстанского союза проектных менеджеров Руслан Доменко Фото: из личного архива Руслана Доменко

Однако еще на фазе планирования в 2020 году мы съездили в Беларусь, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. И тогда я стал настаивать на том, чтобы мы отказались от этих направлений в пользу Шанхая, Гуанчжоу. Я посчитал, что маршруты через Беларусь подвержены рискам блокирования работы. Это был период одного из этапов подавления протестов в Беларуси.

Клайпеда сама по себе открыта была – бери и работай. Но территории на пути к ней вели себя не прогнозируемо. И мы приняли решение уходить с 8 суток поставок на 56 суток через КНР. Да, сроки больше, зато есть железобетонные гарантии страховки и отсутствие головной боли.

Когда появляются политические риски, бизнес ищет гарантированные, пусть и более неудобные маршруты. Два года назад на меня смотрели как на блаженного с моими мрачными прогнозами. Мол, паникую раньше времени.

- Смотрим на карту. Казахстан. Видим его границы. Смотрим на Эстонию. Видим ее границы. Возникает вопрос, что значит фраза из попавшей в СМИ информации о переговорах – «Казахстан просит у Эстонии предоставить ему 500 универсальных разрешений и 250 разрешений третьих стран»?

- Пока речь идет о шоссейных грузоперевозках. На фоне событий 2022 года Казахстан оказался подрезан в своем логистическом потенциале. Западные границы и ряд железных дорог на выходе из Украины и РФ блокированы. Поэтому Казахстан ищет возможности диверсификации. Тем более, что фаза обсуждений не подразумевает каких-то железных гарантий. Пока это то, что называется переговорный трек с восточным принципом: проси больше – получишь больше. Заряжаем пушку на 500, получим 300 – тоже успех.

- «Универсальное разрешение» - это что?

- Такие разрешения касаются конкретных товаров, конкретной номенклатуры и позиций товаров, оборудования и других составляющих. Основные сегменты экономики, что в России, что в Казахстане – добывающие. Оборудование одно и то же. В мире буквально 3-4 такие крупные компании

Halliburton (американская транснациональная нефтесервисная компания – прим.ред.), Baker Hughes (американская транснациональная нефтесервисная компания – прим.ред.), Schlumberger (крупнейшая нефтесервисная компания с центрами в Хьюстоне, Париже, Лондоне и Гааге – прим.ред.). По сути, это основные поставщики, чьи подрядные организации занимаются газосервисом во всем мире. Все в курсе, откуда технологии берутся. И я думаю, что пока речь идет о такой восточной политике Казахстана, чтобы обезопасить себя. Иметь резервные маршруты доставки грузов и товаров. Чтобы в обратном направлении могли Казахстанские товары переваливаться через Эстонию.

Valga raudteejaamas seisvad rongid. Foto on illustratiivne.
Valga raudteejaamas seisvad rongid. Foto on illustratiivne. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

- Так как же товары из центральноазитатских степей попадут в Таллинн?

- Возможно, на территории Эстонии будут располагаться склады, которые в перспективе будет обслуживать Казахстан. Какие-то казахские грузы же, несмотря на войну, все равно ходят через Россию. Та же сырая нефть. То есть Эстония в данном случае рассматривается как альтернатива портам России и маршрутам через Беларусь. Здесь учитываются и фуры, и железная дорога.

- Когда ждать конкретики по таким сделкам?

- Когда появятся правительственные контракты. В чем преимущество Эстонии для Казахстана? Эстония – европейская страна. Тут все зарегламентировано. Мнения принимаются коллегиально. Невозможно договориться между несколькими промышленно-финансовыми группами. Обязательно будут слушания, обсуждение на уровне парламента.

- В чем выгода для Эстонии?

- Это же инженерная инфраструктура: обслуживание, регистрация лиц, налоги. Для экономики это хорошо всегда.

- Раньше Казахстан активно работал через российские порты?

- Наш транскаспийский трубопроводный консорциум как раз и работал через Новороссийск, Усть-Лугу. Терминалы и там, и там стоят. Есть в собственности, есть арендованные. Были новости о том, что работа этих терминалов приостанавливалась. Насколько эти решения были связаны с политикой, не могу сказать. Но когда наступают такие этапы турбулентности, и промышленность, и правительственный сектор стараются искать альтернативу. Это нормально для экономики. Деньги любят тишину. Что может быть тише Эстонии (смеется)?

- На этом фоне глава Эстонской государственной железнодорожной компании Operail Рауль Тоомсалу заявил, что есть желание заменить российские товары, которые нельзя возить из-за санкций, на грузы из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Есть и встречное движение из Таллина навстречу желанием из Астаны.

- Да. Классическая диверсификация. Рынки диктуют свое. Рынок работает жестко всегда.

- Главный экспорт Казахстана на Балтику – это что?

- В основном сырьевые товары. Номенклатура по сырью и металлам. Либо полуфабрикаты, либо сырая тяжелофракционная нефть. На эту нефть еще с советского времени ряд заводов в ЕС был оринтирован. Там высокое содержание парафина, мазута и прочего. Еще уголь, конечно. По углю ситуация вообще интересная. Транзит шел через Украину в ряд стран ЕС по железной дороге. Но там год возили, год приостанавливались перевозки. Какие-то сложности все время были. А теперь пошла альтернатива по углю из Америки. Даже из Колумбии уголь везут. Причем по цене дешевле, чем у казахстанских поставщиков. Корабль – это другие объемы и цены на фоне железной дороги.

- То есть сделка с Казахстаном о новых разрешениях была бы выгодна Эстонии в том числе и в плане энергетической безопасности?

- Сложно сказать. Если отбросить политические игры, рынок сам диктует правила игры. Даже без войны выживает силнейший. И то, что подключились южно-американские игроки по углю на этих рынках, это 100%. У нас недавно было предложение, оно по цене было дешевле казахстанских предложений на треть. С доставкой в любой европейский порт. Цена от 280 до 320 долларов за тонну. А в Казахстане тонна стоила в прошлом году больше 400 долларов. И объемы иные.

Процесс загрузки судна углем в угольном терминале проходит аккуратно и почти бесшумно.
Процесс загрузки судна углем в угольном терминале проходит аккуратно и почти бесшумно. Фото: Тоомас Хуйк

- Получается, что у казахстанских продавцов шансов мало с такими ценами?

- Я насчет шансов не могу говорить, но все будут ориентироваться под рынок. Мы уже слышим, что в Польше вовсю идет программа расконсервации угольных ТЭЦ. Европа готовится к зиме. Та же самая восточная Германия, которая до сих пор оборудована угольными котельными. Они их в свое время законсервировали. Там не растаскивают запчасти на металлолом. Сейчас стоит задача насытить углем площадки хранения. Сделать запуск. Не сомневаюсь, что они справятся. То есть и Казахстан будет интересен. Это резервные варианты. Закупаешься в Америке, резервируешься через Казахстан. Допустим 80 на 20 процентов. Так обычно работают все промышленные предприятия. Всегда подвязываются несколько поставщиков для резервов.

- Если Казахстан повезет через Россию то, что он просит разрешить к перевалке у Эстонии, то как избежать попыток обхода антироссийских санкций?

- Если бы мы до 24 февраля говорили, то это бы могло быть. Были погрешности и небольшие скандальчики такого рода. Но на сегодняшний день, я, как специалист, который работает с Румынией, Болгарией, Молдавией, Украиной и так далее, могу сказать, что режим мониторинга контроля сильно изменился. Уровень такого контроля сейчас максимально приближен к военному времени. Исключить попытки обхода санкций через этот транзит нельзя, но сейчас эти риски минимальны. Очень пристальное внимание к этому.

- Как вы смотрите на мысль, что все публичные попытки Казахстана показать свою неподконтрольность Москве, реплики Токаева про «квазигосударства» Донбасса, это всего лишь фон, чтобы помогать России справляться с санкционным давлением Запада?
 

Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev delivers a speech during a session of the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) in Saint Petersburg, Russia June 17, 2022. REUTERS/Maxim Shemetov
Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev delivers a speech during a session of the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) in Saint Petersburg, Russia June 17, 2022. REUTERS/Maxim Shemetov Фото: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

- Информация сейчас выплывает быстро. Ряд казахстанских компаний, которые на волне марта-апреля пытались посодействовать российским подсанкционным компаниям, получили с этих попыток лишь головную боль. Одесский принцип «одно другому не мешает» не сработал, потому что тот же самый SWIFT, продукты финтеха прослеживаются. И страдают потом обе стороны. Казахстан соблюдает нейтралитет. Это и позволит в ряде отраслей работать в обход РФ. Отрабатываются транзитные маршруты. Для Казахстана это толчок. Экономика Казахстана заточена под рынок, спрос и предложение.

- Но ведь, если речь про транзит через РФ, мимо российских портов, то Россия же в этом смысле теряет, а значит, может препятствовать? Эстония для кремлевской пропаганды – враг.

- Может быть. Обычно это делается подниманием таможенных и прочих ставок до пределов. Либо блокировка. Но тогда вообще все зарастет тиной. Казахстан – большая страна. Сейчас рынок выплескивает товары в транс-каспийский маршрут. Азербайджан заказал уже несколько паромов и с железнодорожным ходом, и с насыпом. Парк кораблей и паромов, катамаранов транспортных был не очень развит. Сейчас Баку уже заложили такие корабли. Будут развивать это направление. Ок, если северные порты РФ будут сложными, рынок перейдет на Каспий. Дальше Черное море с короткой перевалкой через Грузию. Дальше Турция. Зарегулировать этот рынок будет сложно. В Казахстане много иностранных инвестиций. Решения принимаются по горизонтали в плане иностранных капиталов. Вертикаль может быть в госсекторе, квазигоссекторе. Но кто частный инвестор, кто пришел на 30-летние и более контракты, их не зарегулируешь. И многие будут искать альтернативы не только по рыночным, но и по принципиальным мотивам.

Trucks stands at the post-customs international checkpoint Chernyshevskoye at the Russian-Lithuanian border in Kaliningrad region, Russia, Wednesday, June 22, 2022. Russia’s security chief on Tuesday said Moscow will respond to Lithuania’s decision to bar rail transit of goods subject to European Union sanctions from Russia to Russia's Baltic exclave of Kaliningrad. (AP Photo)
Trucks stands at the post-customs international checkpoint Chernyshevskoye at the Russian-Lithuanian border in Kaliningrad region, Russia, Wednesday, June 22, 2022. Russia’s security chief on Tuesday said Moscow will respond to Lithuania’s decision to bar rail transit of goods subject to European Union sanctions from Russia to Russia's Baltic exclave of Kaliningrad. (AP Photo) Фото: Postimees

- Как Эстония отреагирует на просьбы Казахстана?

- В Таллинне есть взвешенные люди, которые не первый год в этом бизнесе. Опытные. Будет, скорее всего, принято консенснусное позитивное решение, которое всех удовлетворит. Рынок диктует свои условия. Мы же сами по себе не даем, например, Буркина-Фасо таких предложений. Все эти новости и разговоры идут в рамках реального потенциала. Нет дыма без огня. Диалог точно идет.

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