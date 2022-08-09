Дмитрий Медведев позировал сотрудникам пропагандистских СМИ РФ на военных маневрах под Казахстаном, глядя в бинокль, линзы которого были закрыты.
Дмитрий Медведев забыл открыть бинокль, наблюдая военные маневры
Очередной конфуз с Дмитрием Медведевым случился 5 августа, когда лидер партии «Единая Россия», президент РФ в 2008-2012 годах и заместитель председателя Совета Безопасности России, посетил Тоцкий гарнизон в Оренбургской области.
Мероприятие прошло бы незамеченным, несмотря на пресс-релиз Совбеза РФ, где подчеркивалось, что Медведев ездил на границу с Казахстаном «по поручению президента РФ в рамках ознакомления с ходом подготовки личного состава ВС РФ», если бы не мастерство фотографов из так называемого пула. Фотокорреспонденты, которые сопровождают первых лиц РФ в поездках и на мероприятиях, запечатлели Дмитрия Медведева с не открытым для работы биноклем в руках.
На фото Дмитрий Медведев всматривается вдаль через бинокль, линзы которого остаются не до конца раскрытыми от защитных крышек. Комичный кадр при этом не был удален, а растиражирован по фотобазам.
«Дмитрию Медведеву продемонстрировали занятия по тактической подготовке, подготовке водителей боевых машин, артиллеристов. Заместитель председателя Совета безопасности также наблюдал за практической стрельбой минометных и гаубичных расчетов, реактивных систем залпового огня. Состоялась беседа с военнослужащими», – уточняет пресс-релиз на сайте Совбеза РФ.
Но в сообщении не поясняется, увидел ли все продемонстрированное оренбургскими военными бывший сменщик Владимира Путина в Кремле.
В России уже много лет принято трактовать фотографии Медведева на различных мероприятиях с закрытыми глазами, как его регулярные засыпания от скуки и других причин не эмоционального характера.
После начала войны Путина с Украиной Медведев, о котором стали забывать, резко ворвался в информационное поле с крайне агрессивной риторикой. Именно он допускал возвращение смертной казни в РФ в ответ на санкции Запада и заявлял, что иностранные лидеры и политики «ублюдки и выродки».
«Меня часто спрашивают, почему мои посты в “Телеграм” такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», – заявил Медведев в начале июня.
2 августа в аккаунте Медведева в соцсети «ВКонтакте» был опубликован пост, где сообщалось, что Русь «снова станет единой», «до присоединения Грузии ее вообще не существовало», а Казахстан - искусственное государство. Пост был удален, а его появление объяснили взломом. Соцсети предсказуемо шутили и гадали о том, кто мог взломать Медведева.
«Обратите внимание на все последние заявления Дмитрия Медведева. Он светит отраженным светом бешеных в силовой фракции. Все его эти реплики про расстрелы иноагентов. Он хочет оказаться нужным для них. Рассчитывает оказаться нужным (улыбается). То, что у них на уме, у него на языке», – ранее объяснял в интервью Rus.Postimees радикализм Медведева политолог Валерий Соловей.
После публикации фотографии с закрытым биноклем в одном из-телеграм каналов, который обратил на это внимание, было проведено голосование: Куда смотрит Медведев?
22 процента подписчиков считают, что через закрытый бинокль заместитель экс-главы ФСБ в Совете Безопасности России смотрит на «русофобию». 37 процентов считают, что таким способом Медведев смотрит «на прекрасную Россию будущего». Но больше половины читателей (57 процентов) полагают, что таким образом Медведев изучает «страшные биолаборатории в Украине».
Российская пропаганда вместе с Минобороны РФ периодически тиражирует конспирологические теории про перелетных птиц и насекомых, которых якобы используют противники Кремля для переноса опасных инфекций через российские границы.