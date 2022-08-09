Дмитрий Медведев забыл открыть бинокль, наблюдая военные маневры

После начала войны Путина с Украиной Медведев, о котором стали забывать, резко ворвался в информационное поле с крайне агрессивной риторикой. Именно он допускал возвращение смертной казни в РФ в ответ на санкции Запада и заявлял, что иностранные лидеры и политики «ублюдки и выродки».

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в “Телеграм” такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», – заявил Медведев в начале июня.

2 августа в аккаунте Медведева в соцсети «ВКонтакте» был опубликован пост, где сообщалось, что Русь «снова станет единой», «до присоединения Грузии ее вообще не существовало», а Казахстан - искусственное государство. Пост был удален, а его появление объяснили взломом. Соцсети предсказуемо шутили и гадали о том, кто мог взломать Медведева.

«Обратите внимание на все последние заявления Дмитрия Медведева. Он светит отраженным светом бешеных в силовой фракции. Все его эти реплики про расстрелы иноагентов. Он хочет оказаться нужным для них. Рассчитывает оказаться нужным (улыбается). То, что у них на уме, у него на языке», – ранее объяснял в интервью Rus.Postimees радикализм Медведева политолог Валерий Соловей.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

После публикации фотографии с закрытым биноклем в одном из-телеграм каналов, который обратил на это внимание, было проведено голосование: Куда смотрит Медведев?

22 процента подписчиков считают, что через закрытый бинокль заместитель экс-главы ФСБ в Совете Безопасности России смотрит на «русофобию». 37 процентов считают, что таким способом Медведев смотрит «на прекрасную Россию будущего». Но больше половины читателей (57 процентов) полагают, что таким образом Медведев изучает «страшные биолаборатории в Украине».