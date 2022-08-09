Блог ⟩ В Нарве сносят советские памятники: горожане считают, что сопротивляться бессмысленно

«Правительство считает очень важным, чтобы местные жители могли чтить свои традиции, но это нужно делать таким образом, чтобы для Эстонии это не ассоциировалось со страданиями людей под гнетом советской оккупации и не поддерживало войну в Украине. Память нельзя использовать для оправдания вражды и насилия, направленных против других национальностей или людей. Никто не запрещает чтить память погибших, но это необходимо делать в подобающем месте, где это не наносит ущерба обществу», – сказала 7 августа премьер-министр Кая Каллас.