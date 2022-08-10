«Свобода передвижений – одно из основных прав человека, а не привилегия»

«Хотелось бы все же поправить госпожу Каллас – путешествия, свобода передвижений – это одно из основных прав человека, а не привилегия! Вне зависимости от страны посещения», – написала Догузова в своем telegram-канале.

После этого российская чиновница напомнила, «что российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах», поэтому остается вопрос, «кто потеряет больше от такого решения».

«Уверена, что любой здравомыслящий человек – против подобных ограничений. И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов», – надеется Догузова.

Тем не менее, в Ростуризме обещают работать над увеличением количества и качества предложений для туристов в России, а также больше сотрудничать с теми странами, которые готовы развивать с РФ двусторонние связи в области туризма.

9 августа премьер Эстонии Кая Каллас призвала коллег по Евросоюзу остановить выдачу виз гражданам РФ.

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с Россией закрыто. Это означает, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России. Пора прекращать туризм из России уже сейчас», – заявила Каллас.