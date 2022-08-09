«Как мы вообще собираемся взаимодействовать». В ЕС не поддерживают идею Каллас лишить россиян виз

«Вы же не хотите полностью запретить всем россиянам ездить в ЕС, иначе как мы вообще собираемся взаимодействовать?» – цитирует издание своего собеседника.

Источник FT в руководстве ЕС добавил, что россияне, выступающие против войны Путина с Украиной, «тоже должны иметь возможность путешествовать».

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе отметила, что визовый кодекс ЕС не предусматривает возможности прекращения выдачи краткосрочных виз.

«Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например, в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов. Однако страны - члены ЕС могут самостоятельно изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации», - сказала Хиппер во вторник.

Новый импульс дискуссии об очередном поражении в правах всех, у кого есть паспорт гражданина РФ, 9 августа дала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Кая Каллас, 8 мая 2022 года Фото: Konstantin Sednev

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с Россией закрыто. Это означает, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России. Пора прекращать туризм из России уже сейчас», – заявила Каллас утром во вторник.