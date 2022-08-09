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«Как мы вообще собираемся взаимодействовать». В ЕС не поддерживают идею Каллас лишить россиян виз

Чиновники ЕС не спешат поддерживать инициативу премьера Эстонии о полном запрете
rus.postimees.ee
«Как мы вообще собираемся взаимодействовать». В ЕС не поддерживают идею Каллас лишить россиян виз
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Граница между Евросоюзом с Эстонией и Россией.
Граница между Евросоюзом с Эстонией и Россией. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Руководство Евросоюза скептически смотрит на идею Каи Каллас и ряда других политиков лишить россиян возможности получать туристические визы. Об этом, в частности, английской газете Financial Times 9 августа сказал анонимный чиновник ЕС.

«Вы же не хотите полностью запретить всем россиянам ездить в ЕС, иначе как мы вообще собираемся взаимодействовать?» – цитирует издание своего собеседника.

Источник FT в руководстве ЕС добавил, что россияне, выступающие против войны Путина с Украиной, «тоже должны иметь возможность путешествовать».

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе отметила, что визовый кодекс ЕС не предусматривает возможности прекращения выдачи краткосрочных виз.

«Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например, в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов. Однако страны - члены ЕС могут самостоятельно изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации», - сказала Хиппер во вторник.

Новый импульс дискуссии об очередном поражении в правах всех, у кого есть паспорт гражданина РФ, 9 августа дала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Кая Каллас, 8 мая 2022 года
Кая Каллас, 8 мая 2022 года Фото: Konstantin Sednev

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с Россией закрыто. Это означает, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России. Пора прекращать туризм из России уже сейчас», – заявила Каллас утром во вторник.

Одновременно с премьером Эстонии президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам РФ. Украинский лидер уточнил, что на его взгляд, должны быть возвращены в Россию, даже те, кто покинул страну в знак протеста против действий Путина и властей РФ.

В Москве на цитаты Каллас отреагировали и настоящие и бывшие постояльцы Кремля. Пресс-секретарь Путина Песков выразил надежду на то, что «со временем здравый смысл все-таки как-то проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся».

Третий президент России Дмитрий Медведев, который пользуется биноклем не снимая защитные колпачки с линз, в свойственной ему хамской манере парировал фразу Каллас о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека.

«Так и хочется ей напомнить другие слова: «То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка», – написал зампред Совета безопасности России Медведев в Twitter.

 

Дмитрий Медведев на церемонии открытия "Европейский игр", стадион Динамо, Минск, Беларусь, 21 июня 2019 года
Дмитрий Медведев на церемонии открытия "Европейский игр", стадион Динамо, Минск, Беларусь, 21 июня 2019 года Фото: REUTERS / Vasily Fedosenko

Еще в конце июля глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что ЕС должен рассмотреть вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма, повторив призыв, ввести запрет на туристические визы ЕС для граждан России. Запретить выдавать шенгенские визы можно лишь при согласии всех стран-участниц Шенгенского соглашения, отвечал тогда представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

8 августа стало известно, что Финляндия ограничит выдачу виз россиянам, которые используют Суоми как транзитную зону для поездок в другие страны ЕС.

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