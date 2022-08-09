Руководство Евросоюза скептически смотрит на идею Каи Каллас и ряда других политиков лишить россиян возможности получать туристические визы. Об этом, в частности, английской газете Financial Times 9 августа сказал анонимный чиновник ЕС.
«Как мы вообще собираемся взаимодействовать». В ЕС не поддерживают идею Каллас лишить россиян виз
«Вы же не хотите полностью запретить всем россиянам ездить в ЕС, иначе как мы вообще собираемся взаимодействовать?» – цитирует издание своего собеседника.
Источник FT в руководстве ЕС добавил, что россияне, выступающие против войны Путина с Украиной, «тоже должны иметь возможность путешествовать».
Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе отметила, что визовый кодекс ЕС не предусматривает возможности прекращения выдачи краткосрочных виз.
«Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например, в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов. Однако страны - члены ЕС могут самостоятельно изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации», - сказала Хиппер во вторник.
Новый импульс дискуссии об очередном поражении в правах всех, у кого есть паспорт гражданина РФ, 9 августа дала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с Россией закрыто. Это означает, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России. Пора прекращать туризм из России уже сейчас», – заявила Каллас утром во вторник.
Одновременно с премьером Эстонии президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам РФ. Украинский лидер уточнил, что на его взгляд, должны быть возвращены в Россию, даже те, кто покинул страну в знак протеста против действий Путина и властей РФ.
В Москве на цитаты Каллас отреагировали и настоящие и бывшие постояльцы Кремля. Пресс-секретарь Путина Песков выразил надежду на то, что «со временем здравый смысл все-таки как-то проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся».
Третий президент России Дмитрий Медведев, который пользуется биноклем не снимая защитные колпачки с линз, в свойственной ему хамской манере парировал фразу Каллас о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека.
«Так и хочется ей напомнить другие слова: «То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка», – написал зампред Совета безопасности России Медведев в Twitter.
Еще в конце июля глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что ЕС должен рассмотреть вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма, повторив призыв, ввести запрет на туристические визы ЕС для граждан России. Запретить выдавать шенгенские визы можно лишь при согласии всех стран-участниц Шенгенского соглашения, отвечал тогда представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
8 августа стало известно, что Финляндия ограничит выдачу виз россиянам, которые используют Суоми как транзитную зону для поездок в другие страны ЕС.