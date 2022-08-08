Финляндия ограничит выдачу виз россиянам

После снятия ограничений из-за коронавируса пересечение границы россиянами увеличилось на 10–30 процентов по сравнению с весной и началом лета, рассказал главы консульской службы Министерства иностранных дел Суоми Юсси Таннер. Финляндия будет ограничивать выдачу виз, поскольку многие используют страну лишь для транзита.

«Мы будем вмешиваться, если по финским шенгенским визам действительно начнут ездить куда-то еще. Молва о таком явлении также довольно быстро разлетается в других странах Шенгенского соглашения», - цитирует финского чиновника Yle 8 августа.

В настоящее время финская туристическая виза позволяет ездить в любые страны, которые подписали Шенгенское соглашение, то есть во все страны Северной Европы и большинство стран ЕС. Если виза, выданная Финляндией, явно используется только для транзита в другую страну, новая виза может быть не выдана. МИД Суоми знает, что российские туроператоры продают услугу привоза россиян в финские аэропорты, чтобы дальше те летели на южные курорты.

«Это типично, но Финляндия и ЕС, вероятно, установят некоторые ограничения для этой деловой активности в будущем», - уточнил Юсси Таннер.

Будущее выдачи виз ЕС россиянам будет обсуждаться чиновниками Евросоюза уже в конце августа на неформальной встрече министров иностранных дел.

В настоящее время больше половины граждан Финляндии выступают за полное прекращение выдачи туристических виз россиянам. При этом в доковидные времена россияне пересекали границы этой страны до 13 миллионов раз в год. В 2022 году, после отмены ограничений на въезд, в страну приехали около 800 тысяч граждан РФ.

Ранее Эстония, Латвия и Болгария полностью перестали выдавать россиянам визы.

«ЕС должен рассмотреть вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма, я повторяю призыв ввести запрет на туристические визы ЕС для граждан России», - заявил в конце июля глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.