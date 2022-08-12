«Это абсурдная ситуация». Евродепутат Яна Тоом о запрете виз Эстонии для граждан РФ

«Это абсурдная ситуация <…> Мы не можем запретить въезд в Эстонию россиянам с выданными Италией или Латвией шенгенскими визами, а вот с выданными нами визами – можем. При этом все остальные шенгенские страны должны пускать россиян с визами, выданными Эстонией <…> По-моему, мы в этом плане выглядим слегка слабоумными <…> Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет россиянам на въезд восстановит мир на Украине», - цитирует Тоом ERR.

Тоом уверена, что происходящее объясняется исключительно подготовкой к парламентским выборам в Эстонии, а попытка лишить россиян шенгенских виз на уровне всего Евросоюза «не продавливаема».

Яна Тоом в том числе известна тем, что неоднократно принимала участие в программах российского пропагандиста Владимира Соловьева. Последний раз она спорила о национальном самосознании с Соловьевым и Маргаритой Симоньян в эфире канала «Россия 1» за несколько дней до нападения Путина на Украину.

11 августа министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что правительство Эстонии утвердило санкцию, ограничивающую как выдачу виз гражданам РФ, так и въезд в страну с внешней границы по шенгенской визе, выданной Эстонией. Сообщается, что решение вступает в действие с 18 августа.