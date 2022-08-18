Военное ведомство Суоми проверяет законность действий экипажей российских истребителей над Балтикой в четверг 18 августа. Ранее Минобороны РФ отчиталось о переброске МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами в Калининградскую область.
Минобороны Финляндии: Российские истребители МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства
«Два российских истребителя МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе у Порвоо утром 18 августа 2022 года», – сказано в сообщении Министерства обороны Финляндии, которое появилось на сайте военного ведомства через несколько часов после сообщения российских военных о полетах этих военных машин над Балтикой.
Финские военные отмечают, что их ВВС «выполнили оперативный идентификационный полет», а в настоящее время пограничная служба Суоми проводит расследование и предоставит дополнительную информацию по этому вопросу, как только расследование будет завершено.
Утром в четверг ведомство Сергея Шойгу заявило, что было осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области. Маневры были проведены «в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания».
Российские военные уточнили, что истребители с гиперзвуковыми ракетами в Калининградской области встанут на круглосуточное боевое дежурство, а за время перелета на территорию самого западного региона России были отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6 армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота.
Ранее Россия неоднократно заявляла, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» способна поражать цели на дальности более 2000 км, гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Новости от Минобороны РФ пришли спустя неделю после того, как министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Таллинн и Хельсинки работают над созданием единой системы ПРО.
«Балтийское море является внутренним морем НАТО, после того как к НАТО присоединятся Финляндия и Швеция. Ситуация изменится по-сравнению с тем, что есть сегодня, – сказал Певкур в интервью финскому изданию Iltalehti. – Воздушное пространство Финляндии не может быть защищено, если одновременно не защищается воздушное пространство Эстонии, и наоборот. Истребители пересекают 80-километровый Финский залив за считанные минуты».
На фоне интенсивных переговоров о вступлении Хельсинки и Стокгольма в НАТО российские военные корабли в июне провели учения с имитацией ракетных ударов по побережью ракетными комплексами «Калибр». Эти ракеты, как и ракеты «Кинжал», ВС РФ применяет в своей войне против Украины.