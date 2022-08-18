Минобороны Финляндии: Российские истребители МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства

«Два российских истребителя МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе у Порвоо утром 18 августа 2022 года», – сказано в сообщении Министерства обороны Финляндии, которое появилось на сайте военного ведомства через несколько часов после сообщения российских военных о полетах этих военных машин над Балтикой.

Финские военные отмечают, что их ВВС «выполнили оперативный идентификационный полет», а в настоящее время пограничная служба Суоми проводит расследование и предоставит дополнительную информацию по этому вопросу, как только расследование будет завершено.

Утром в четверг ведомство Сергея Шойгу заявило, что было осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области. Маневры были проведены «в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания».

Российские военные уточнили, что истребители с гиперзвуковыми ракетами в Калининградской области встанут на круглосуточное боевое дежурство, а за время перелета на территорию самого западного региона России были отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6 армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота.

Ранее Россия неоднократно заявляла, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» способна поражать цели на дальности более 2000 км, гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Новости от Минобороны РФ пришли спустя неделю после того, как министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Таллинн и Хельсинки работают над созданием единой системы ПРО.

«Балтийское море является внутренним морем НАТО, после того как к НАТО присоединятся Финляндия и Швеция. Ситуация изменится по-сравнению с тем, что есть сегодня, – сказал Певкур в интервью финскому изданию Iltalehti. – Воздушное пространство Финляндии не может быть защищено, если одновременно не защищается воздушное пространство Эстонии, и наоборот. Истребители пересекают 80-километровый Финский залив за считанные минуты».