Кяосаар: силовые методы в русских школах не поддерживаю

На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире преподаватель Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Игорь Калакаускас и руководитель Нарвской эстонской госгимназии Ирене Кяосаар.
– Помогут ли планы Тыниса Лукаса и Ильмара Томуска снять проблему нехватки учителей?
Игорь Калакаускас: – Инициатива заключается в том, чтобы прикончить русскую школу. Конечно же, предложения министра не поднимают нам настроения. Всем понятно, что план перехода на эстонский с 2024 года – неосуществим по целому ряду причин. Думаю, что и министр это понимает.
Ирене Кяосаар: – В центре нашей системы образования – не учитель, а ученик. Мы должны сделать всё для того, чтобы в 21 веке наши ученики получили в Эстонском государстве такое образование, которое позволит им влиться в общество, имея солидный багаж, в котором есть эстонский язык, понимание того, в каком государстве мы живем, знание предметов и человеческие навыки.
– Согласно статистике, 2300 педагогов нуждаются в улучшении знания эстонского. Как его можно улучшить проверками?
Игорь Калакаускас: – Цель ясна – выжить из школ тех самых учителей, которые не овладели языком. Сразу их, конечно, не уволят, сначала будет предписание с отсрочкой на год-другой.
Ирене Кяосаар: – Уверена, что одна из сильных сторон нашего образования – автономия школы.
Я сама тоже не поддерживаю силовые методы в русских школах и проверки с утра до вечера.
Но, к сожалению, мы дошли до того, что в 2022 году все еще много школ с русским языком обучения выпускают учеников, которые не могут сказать на эстонском элементарных фраз.