Кяосаар: силовые методы в русских школах не поддерживаю

Ирене Кяосаар: – Проблема есть и в эстонских школах, но в русских она стоит острее.

Игорь Калакаускас: – Все проблемы решаются однобоко. Проще всего добавить предметы на эстонском, но никто не думает о том, как русский учитель объяснит свой предмет на эстонском русским детям.

Ирене Кяосаар: – На английском же вы учите.

Игорь Калакаускас: – Мы учим на английском на уроках английского языка. Это другое. Я не очень понимаю, как в четвертом классе в 2024 году начнут преподавать сразу все предметы на эстонском: природоведение, математику, эстонский язык, труд и т.д.

Ирене Кяосаар: – В четвертом классе это обычно делает классный руководитель – тот учитель, который преподает все предметы с первого по четвертый класс.

– То есть, к 2024 году придется заменить многих классных руководителей в начальной школе…

Игорь Калакаускас: – Не найдет Эстония к 2024 году и половины этих учителей! Их просто нет. Средний возраст учителя – 50+. Им бы только доработать до пенсии, не смогут они перестроиться под преподавание на эстонском.

– Родители будущих школьников из Нарвы пишут в Postimees, что из пяти подготовительных классов по программе keelekümblus было сформировано только 3 первых класса – из-за отсутствия учителей и возможностей. Родители хотят учиться своих детей по-эстонски, но школы не могут предоставить им такую возможность. Что с этим делать?