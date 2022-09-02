24 года тюрьмы для журналиста в РФ за работу с публичными данными

«Не могу признать свою вину там, где ее нет», - сказал позже в последнем слове журналист.

Что же сделал Сафронов?

По версии следствия Сафронов разгласил государственную тайну в 2015-2018 годах, когда общался с коллегой журналистом из Чехии Мартином Ларишем и немецким политологом Дмитрием Ворониным. Чекисты утверждают, что обвиняемый передавал сведения «в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова». ФСБ вменило Сафронову в вину, что он якобы получал деньги за шпионскую деятельность. Все обвинение строится на разговоре Сафронова с чешским приятелем, и на том, что этот приятель его и «завербовал».

Коллеги Ивана Сафронова из издания «Проект» несмотря на засекреченность дела, которое слушалось в закрытом режиме, получили доступ к его материалам, и выяснили, что все сведения, которые для наследников Дзержинского стали обоснованием обвинения по статье о госизмене, доступны в открытых источниках любому желающему, в том числе в материалах «Википедии» и опубликованных официально решениях российских судов.



Одновременно выяснилось, что политолог Воронин, которого чекисты задержали в начале 2021 года, дал показания на Сафронова под давлением, а после отказался от своих слов. Таким образом этот эпизод не может быть учтен судом при вынесении приговора.

Методы следствия