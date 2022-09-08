ГРАНИЦА НА ЗАМОК ⟩ С 19 сентября Эстония закроет въезд россиянам

«Запрет на въезд через внешние границы для граждан России начнет действовать в ночь на 19 сентября с 12 часов, независимо от того, каким государством была выдана шенгенская виза», – заявил министр.

Он отметил, что так же поступят другие государства балтийского региона.

Он заявил, что призыв к гражданам России таков: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»