С 19 сентября Эстония закрывает въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на пресс-конференции в четверг.
ГРАНИЦА НА ЗАМОК ⟩ С 19 сентября Эстония закроет въезд россиянам
Глава МИД Эстонии гражданам РФ: не приезжайте, вас здесь не приветствуют!
С 19 сентября Эстония закроет въезд россиянам
«Запрет на въезд через внешние границы для граждан России начнет действовать в ночь на 19 сентября с 12 часов, независимо от того, каким государством была выдана шенгенская виза», – заявил министр.
Он отметил, что так же поступят другие государства балтийского региона.
Он заявил, что призыв к гражданам России таков: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»
Рейнсалу отметил, что запрет касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам.
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