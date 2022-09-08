ГРАНИЦУ НА ЗАМОК ⟩ С 19 сентября Эстония закроет въезд россиянам

«Запрет на въезд через внешние границы для граждан России начнет действовать в ночь на 19 сентября с 00:00, независимо от того, каким государством была выдана шенгенская виза», – заявил министр.

Он отметил, что так же поступят другие государства балтийского региона.

Он заявил, что призыв к гражданам России таков: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вам здесь не рады!».

«Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы хотим существенно ограничить въезд граждан России, целью которых является туризм. Сегодня мы вместе с премьер-министрами Латвии, Литвы и Польши сделаем заявление по этому поводу», – сказала, в свою очередь, премьер-министр.

Рейнсалу отметил, что запрет касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам.

В интервью Rus.Postimees Рейнсалу объяснил причины введения столь жестких санкций: «Почему мы это делаем? Причина носит моральный характер. Да и какой смысл позволять российскому туристу любоваться фонтанами Версаля, когда мы прекратили воздушное сообщение? А сделали мы это, конечно, для того, чтобы оказать давление на российское общество. Неужели это война одного только Путина? Нет. Это война российского государства, которое состоит не только из властей и территории, но и из населения».

Запрет на въезд введут Эстония, Латвия, Литва и Польша