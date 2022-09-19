С 19 сентября страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд для граждан России с туристическими шенгенскими визами. На границе в Нарве из-за нового запрета развернули несколько россиян. А какая атмосфера сегодня царила на российской стороне?
«На границе с Эстонией хмуро»: российские СМИ о новом запрете
Российское издание 47news пишет, что утро очередного санкционного дня пункт пропуска на российско-эстонской границе в целом встретил пустотой и покоем. Сайт бронирования говорил об отсутствии очередей, оценивая время прохождения границы в менее часа. Онлайн-камеры показывали, что автомобилей нет ни на восточном, ни на западном въезде на мост, ни посередине переправы. «Если бы картинка передавала еще и звук, то, казалось, что можно было даже услышать жужжание последней осенней эстонской мухи», – оценивает обстановку российское СМИ.
Новый запрет не распространяется на дальнобойщиков, но, как объяснили 47news российские представители этого бизнеса, по сути, на МАПП «Ивангород – Нарва» для них висит замок уже с весны.
Автобусные операторы сообщили изданию, что заранее поставили в известность потенциальных пассажиров о новом запрете и о том, что лучше не рисковать, обладателем какого бы шенгена россиянин ни являлся. Однако сами рейсы в столицы стран Балтии не отменяются.
В профильных чатах и группах, посвященных прохождению российско-эстонской границы 19 сентября, самые популярные вопросы: «Как прошли?» и «Кого-нибудь уже развернули?». Пока ни одной раздирающей душу истории с фактами про то, как на эстонской стороне сказали нет и не пустили, а также призывами помочь, опубликовано не было. Что касается варианта «сами не видели, но слышали» упоминается некая девушка с латышской визой, которую не пропустили в Нарву при том, что ее супруг с ПМЖ находится в Латвии.
Общее настроение россиян в соцсетях издание описало так: «В лотерею играть не хочется, вдруг что-нибудь влепят и визу аннулируют».
Власти Ивангорода также говорят, что до них пока не доходило сведений, что какого-нибудь россиянина громко развернули на границе.
«О каких-либо неординарных моментах мне не докладывали. Пограничники работают в штатном режиме, видимых глазу недовольств нет. О прекращении пропуска в Нарву россиян с шенгенскими визами заранее оповестили, где только могли, и мы, и пограничники. Но жителей Ивангорода этот запрет коснется в меньшей степени. У нас те, у кого есть родственники в Эстонии, давно получили временный вид на жительство. Их пускают, а просто с визой в нарвский магазин, конечно, уже не сходишь. Что до очередей из машин, то их нет. То, что на прошлой неделе 20-30 автомобилей стояли – это не очередь», – рассказал 47news глава МО «Ивангород» Виктор Карпенко.