«На границе с Эстонией хмуро»: российские СМИ о новом запрете

«О каких-либо неординарных моментах мне не докладывали. Пограничники работают в штатном режиме, видимых глазу недовольств нет. О прекращении пропуска в Нарву россиян с шенгенскими визами заранее оповестили, где только могли, и мы, и пограничники. Но жителей Ивангорода этот запрет коснется в меньшей степени. У нас те, у кого есть родственники в Эстонии, давно получили временный вид на жительство. Их пускают, а просто с визой в нарвский магазин, конечно, уже не сходишь. Что до очередей из машин, то их нет. То, что на прошлой неделе 20-30 автомобилей стояли – это не очередь», – рассказал 47news глава МО «Ивангород» Виктор Карпенко.