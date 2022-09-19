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Опрос ⟩ «Не могут теперь сюда попасть и тоскуют». Пересекающие границу осуждают визовые ограничения

Александер-Марк Каппи
«Не могут теперь сюда попасть и тоскуют». Пересекающие границу осуждают визовые ограничения
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Фото: Pilt videost

С 19 сентября страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд гражданам РФ и Беларуси с туристическими визами, в том числе с шенгенскими, выданными другими странами ЕС. Rus.Postimees спросил у людей, которые находились рядом с погранпунктом, как они относятся к этому. Влияют ли визовые ограничения на их собственную жизнь, а также на жизнь близких людей и родственников?

По мнению Лазаря, который является украинцем и проживает в Донецке, ограничения – это ущемление прав на свободу перемещения.

Он считает, что проход погранпункта теперь станет более трудным, поскольку проводятся постоянные проверки и создаются длинные очереди.

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