Опрос ⟩ «Не могут теперь сюда попасть и тоскуют». Пересекающие границу осуждают визовые ограничения

С 19 сентября страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд гражданам РФ и Беларуси с туристическими визами, в том числе с шенгенскими, выданными другими странами ЕС. Rus.Postimees спросил у людей, которые находились рядом с погранпунктом, как они относятся к этому. Влияют ли визовые ограничения на их собственную жизнь, а также на жизнь близких людей и родственников?