Президент России Владимир Путин готов принять часть Украины в состав РФ. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения, которое было показано утром 21 сентября.
Россия признает итоги «референдумов» на оккупированных территориях Украины
На следующий день после того, как пророссийские власти на оккупированных ВС РФ территориях Украины объявили о проведении 23-27 сентября так называемых референдумов о вхождении в состав Российской Федерации, Владимир Путин заявил, что итоги этих плебисцитов будут признаны Москвой.
Сначала Путин заявил, что Москва обеспечит проведение этих голосований.
«Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам. Мы не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу. Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну, мы сделаем все для того, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов. Для того, чтобы люди смогли выразить свою волю», - сказал хозяин Кремля из помещения с заметным эхом.
Путин подчеркнул, что Москва поддержит итоги голосования.
«И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», - подчеркнул Путин.
Ранее он объявил о начале частичной военной мобилизации в России. На службу будут призваны в первую очередь отставные военнослужащие. Накануне власти РФ внесли в Уголовный кодекс поправки, которые позволят привлекать к ответственности граждан, уклоняющихся от мобилизации.