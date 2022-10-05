В России возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

Первое в современной истории России уголовное дело за отказ мужчины отправиться в армию в рамках мобилизации расследует Зареченский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ в городе Пенза. Об этом 5 октября сообщил юрист, экс-член президентского Совета по правам человека Павел Чиков в своем Telegram-канале.

«Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат. Следователь сегодня должен выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», – сообщил правозащитник.

При этом Чиков указывает на незаконность действий подчиненных главы СК Александра Бастрыкина, которые пытаются наказать мужчину по статье 328 УК РФ.

«Дело в том, что, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу (пункт 2 Постановления Пленума). Адвокат подозреваемого уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования», –уточнил Павел Чиков.

Мобилизация была объявлена Путиным 21 сентября. В прошлый раз мобилизацию в России объявляли только в 1941 году. По заявлениям военных, призвать планируется 300 000 мужчин и только тех, кто имеет опыт военной службы, боевой опыт, необходимые военные специальности.

Несмотря на это, в армию уже отправляют в том числе пожилых, инвалидов и людей, которые вообще никогда не служили. После акций протеста и нескольких покушений на военкомов российские власти стараются продемонстрировать свою реакцию на возмущение общества. В Госдуму внесено сразу два законопроекта, которые существенно расширяют право на отсрочку от мобилизации, о чем также сообщил Павел Чиков.

По данным независимых российских журналистов, полученным из открытых источников, на конец сентября ВС РФ потеряли убитыми 6756 солдат и офицеров. Летом глава ЦРУ сообщал, что Россия потеряла не менее 15 тысяч военных убитыми. В сентябре Минобороны Великобритании оценивало российские потери в 25 тысяч убитых и 55 тысяч раненых военнослужащих.

21 сентября Минобороны России подтвердило смерть 5937 солдат и офицеров.

С 24 февраля по данным ООН подтверждается уже более 15 тысяч жертв среди гражданского населения Украины, в том числе 6 114 убитых.