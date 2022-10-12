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Рейнсалу призвал запад не бояться «красных линий» Кремля

Глава МИД Эстонии ждет усиления военных поставок Киеву
rus.postimees.ee
Рейнсалу призвал запад не бояться «красных линий» Кремля
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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на открытии группы «Технологии для демократии» во время Таллиннского цифрового саммита, Эстония, 10 октября 2022 года.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на открытии группы «Технологии для демократии» во время Таллиннского цифрового саммита, Эстония, 10 октября 2022 года. Фото: EPA / TOMS KALNINS

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал союзников Украины «не пугаться» предупреждений России в адрес США о рисках пересечения «красных линий» в вопросах поставок оружия Киеву.

«К чему нас привела вся политика умиротворения, которую мы использовали, чтобы избежать эскалации? К геноцидному типу войны. И теперь я думаю, что нам не следует думать "что еще может произойти?" Геноцид имеет место. И, ради человечества, ради нашей собственной безопасности в Европе, мы должны действовать», – сказал Рейнсалу в интервью CNN.

Глава МИД Эстонии уверен, что союзники должны усилить поддержку Украины. В том числе системами ПВО.

«Необходим новый результат от западных стран для противовоздушной обороны, для защиты, в частности, жилых районов, гражданской инфраструктуры, особенно до наступления зимы», – добавил член эстонского правительства.

Тему ядерного шантажа Москвы Рейнсалу назвал «игрой с цыплятами» и предостерег коллег по антипутинской коалиции от попадания «в эту ловушку».

«Единственный человек, который может немедленно положить конец войне, это Путин», – добавил глава МИД Эстонии.

После массированного ракетного удара по гражданской инфраструктуре Украины в минувший понедельник СМИ сообщали, что случившееся заставляет страны Запада быстро доставлять системы ПВО Украине. После удара Москвы 10 октября Германия решила поставить Украине свои системы ПВО IRIS-T SLM. Аналогичное решение приняли в США. Вашингтон намерен в ближайшие дни передать Киеву первые две ЗРК NASAMS. На этом фоне в минувший вторник посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон своими поставками оружия Киеву «вплотную» приблизился к «красным линиям».

«Призываем США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать [Киев] смертоносными вооружениями. Это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта», – цитировал Антонова Telegram-канал дипмиссии РФ в США.

Читайте на Rus.Postimees разговор с очевидцами ракетных ударов Москвы по Киеву.

Война Путина с Украиной продолжается уже 231 день.

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