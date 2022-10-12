Рейнсалу призвал запад не бояться «красных линий» Кремля

«К чему нас привела вся политика умиротворения, которую мы использовали, чтобы избежать эскалации? К геноцидному типу войны. И теперь я думаю, что нам не следует думать "что еще может произойти?" Геноцид имеет место. И, ради человечества, ради нашей собственной безопасности в Европе, мы должны действовать», – сказал Рейнсалу в интервью CNN.

Глава МИД Эстонии уверен, что союзники должны усилить поддержку Украины. В том числе системами ПВО.

«Необходим новый результат от западных стран для противовоздушной обороны, для защиты, в частности, жилых районов, гражданской инфраструктуры, особенно до наступления зимы», – добавил член эстонского правительства.

Тему ядерного шантажа Москвы Рейнсалу назвал «игрой с цыплятами» и предостерег коллег по антипутинской коалиции от попадания «в эту ловушку».

«Единственный человек, который может немедленно положить конец войне, это Путин», – добавил глава МИД Эстонии.

После массированного ракетного удара по гражданской инфраструктуре Украины в минувший понедельник СМИ сообщали, что случившееся заставляет страны Запада быстро доставлять системы ПВО Украине. После удара Москвы 10 октября Германия решила поставить Украине свои системы ПВО IRIS-T SLM. Аналогичное решение приняли в США. Вашингтон намерен в ближайшие дни передать Киеву первые две ЗРК NASAMS. На этом фоне в минувший вторник посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон своими поставками оружия Киеву «вплотную» приблизился к «красным линиям».

«Призываем США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать [Киев] смертоносными вооружениями. Это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта», – цитировал Антонова Telegram-канал дипмиссии РФ в США.