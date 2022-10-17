Президент Грузии: «Нужно говорить о визах для граждан России».

Принимаемых Тбилиси мер в связи с резко возросшим потоком россиян в страну «может быть недостаточно», заявила 17 октября в Кишиневе президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Возможно, нужно будет говорить и о визах для граждан России, поскольку сейчас все довольно либерально, это решение должно принять правительство Грузии вместе с обществом, – цитирует «Интерфакс» грузинского лидера. – Граждане России, которые попали в Грузию - это очевидный вызов для нас».

Поток россиян хлынул в Грузию после 21 сентября, когда Путин объявил мобилизацию в армию. Уже тогда стало известно, что Грузия стала внимательнее проверять въезжающих и отказывать в пересечении границы многим обладателям российских паспортов. Об этом Rus.Postimees на старте много километрвоых очередей перед КПП рассказывал адвокат Евгений Смирнов.

«Сейчас в Грузию приезжают как бывшие граждане нашей страны, так и граждане России. На границе применяются механизмы контроля, чтобы не было опасности для жителей», – отметила Зурабишвили в понедельник.

В день объявления мобилизации в РФ председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «конечно же, введение визового режима [для россиян] не рассматривается».

Однако, представители парламентской оппозиции Грузии в начале октября внесли законопроект о введении виз для россиян. Авторы предлагают оставить безвизовый режим только для тех, у кого есть родственник с грузинским гражданством. При этом предлагается обязать въезжающих письменно подтверждать свое признание территориальной целостности Грузии. В 2008 году Москва официально признала независимость двух неподконтрольных Тбилиси районов страны – Абхазии и Южной Осетии.

Заявление о возможности введения Грузией визового режима для граждан РФ было сделано на совместной пресс-конференции Зурабишвили с президентом Молдовы Майей Санду. Лидер Молдовы в свою очередь заявила о росте рисков для ее страны из-за войны Путина с Украиной.

«Уже тогда, с самого начала, был введен дополнительный контроль иностранных граждан на границе. Этот контроль действует и сейчас, когда поток граждан увеличился. Большинство приезжающих сейчас в Молдавию - это граждане нашей страны, которые имеют и гражданство России. Но есть и граждане России. Они подвергаются контролю, как и все иностранные граждане», – рассказала Санду.