Справедливо ли это? ⟩ Почему сторонник Путина может голосовать в Эстонии, а лояльный гражданин РФ – нет

«Проживая в Эстонии, я никогда не чувствовала себя чужой, однако заметно то, как политические события влияют на мнение эстонцев о русских, хотя граждане России никак не связаны с происходящей войной. То, что произошло, – это ужасно, и я никоим образом не поддерживаю действия России», – сказала Мария.

По ее словам, отбирать право голоса у россиян – не правильно, и принятие такого решения помогло бы сделать выводы о том, как государство относится к народу. Однако если законопроект будет одобрен, Мария будет готова уехать в другую страну, но только не в Россию.

«Являясь учителем эстонского языка, я лично могу сказать то, что я вкладываю в распространение эстонской культуры больше, чем многие другие граждане Эстонии. Я знаю довольно много людей, у которых эстонское гражданство, но знаю, что их семьи поддерживают действия Путина. Приписывать гражданство к теме безопасности страны нет смысла», – сказала Мария.

Мария отметила, что, как только ей исполнилось восемнадцать лет, она принимала участие в выборах, потому что с рождения живет в Эстонии. Несмотря на то, что Мария имеет право голосовать на выборах в России, она этого не делала. Однако она сказала, что ее посещали мысли о том, чтобы поехать и проголосовать в период, когда Алексей Навальный рассказывал, как избирать кандидатов, чтобы сместить «Единую Россию».