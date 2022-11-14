Справедливо ли это? ⟩ Почему сторонник Путина может голосовать в Эстонии, а лояльный гражданин РФ – нет

Postimees ранее писал о том, что тема безопасности Эстонии волнует не только партию «Отечество». Лидер фракции Партии реформ Март Вырклаэв также выделил фактор безопасности в качестве главной причины данного законопроекта. Он утверждает, что люди, у которых есть гражданство страны агрессора, не должны иметь права голоса в управлении родным краем. Вырклаэв также отметил, что таким образом к власти в самоуправлениях могут прийти силы, которые могут быть нелояльны к политике Эстонии.
Канцлер права Юлле Мадизе не согласна с «Отечеством»
По словам Юлле Мадизе, стенограммы Рийгикогу 1993 года подтверждают, что, согласно Конституции, постоянные жители должны иметь право голоса на местных выборах.
Чтобы получить ПМЖ, нужно прожить в Эстонии более пяти лет, ведя законопослушный образ жизни и не угрожая безопасности страны. Постоянного вида на жительства и возможности голосовать на местных выборах лишают в том случае, если человек несет угрозу безопасности страны.
«Городское или муниципальное управление не может решать вопросы, касающиеся безопасности страны. Все решения, принятые органами местных самоуправлений, могут быть пересмотрены и отозваны в случае нарушения закона или угрозы безопасности государству», – сказала Юлле Мадизе.
Также она отметила, что право голоса на выборах местного самоуправления никак не может нести угрозу безопасности.
«Есть вероятность, что при рассмотрении закона эти факторы не были отчетливо донесены, однако в случае необходимости я буду вынуждена обратиться в государственный суд», – добавила она.