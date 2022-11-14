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Справедливо ли это? ⟩ Почему сторонник Путина может голосовать в Эстонии, а лояльный гражданин РФ – нет

Анжела Манукян
, репортер-практикант
Почему сторонник Путина может голосовать в Эстонии, а лояльный гражданин РФ – нет
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Выборы.
Выборы. Фото: Lilli Tölp
  • Опрошенные местные граждане РФ недоумевают
  • Право голоса поднимает вопрос безопасности
  • Канцлер права Юлле Мадизе расходится во мнении с «Отечеством»

Еще в апреле партия «Отечество» передала в Рийгикогу законопроект о пересмотре права граждан России голосовать в Эстонии. В случае его принятия, россияне не смогут голосовать на выборах в местные самоуправления. По словам опрошенных граждан РФ, лишать их права голоса на выборах – несправедливо. 

Проживающие в Эстонии граждане России высказываются против законопроекта, который лишит их возможности участвовать в голосовании на местных выборах. Кроме «Отечества», инициативу в целом поддерживают также Партия реформ, «Ээсти 200» и EKRE. Хотя есть и расхождения: реформисты хотят приостановить право голоса граждан РФ, а «Отечество» и EKRE полны решимости отобрать это право у всех граждан третьих стран.

По словам гражданки РФ, юриста Александры, с которой поговорил Rus.Postimees, право голоса на местных выборах у иностранцев есть во многих странах, например, в Великобритании, а также в некоторых штатах США. По ее мнению, изменения в законе должны быть чем-то обоснованы и сбалансированы.

«Я не хочу отвечать за действия России, потому что своим домом я считаю Эстонию», – сказала она.

На сегодняшний день в пятой статье Закона о выборах в местное самоуправление сказано, что в голосовании могут принимать участие граждане других государств Евросоюза, а также лица без гражданства или граждане не входящих в ЕС стран, имеющие долговременный вид на жительство в Эстонии или постоянный вид на жительство. Также собрание местного самоуправления могут избирать лица, чье постоянное место жительства находится в этой волости или в этом городе.

Опрошенные граждане РФ недоумевают

Мария – учительница эстонского языка в качестве второго. Она не понимает, почему правительство Эстонии не защищает проживающих в стране граждан России. По ее словам, это точно такие же законопослушные граждане, которые платят налоги и хотят вносить свой вклад в местную политику.

«Проживая в Эстонии, я никогда не чувствовала себя чужой, однако заметно то, как политические события влияют на мнение эстонцев о русских, хотя граждане России никак не связаны с происходящей войной. То, что произошло, – это ужасно, и я никоим образом не поддерживаю действия России», – сказала Мария.

По ее словам, отбирать право голоса у россиян – не правильно, и принятие такого решения помогло бы сделать выводы о том, как государство относится к народу. Однако если законопроект будет одобрен, Мария будет готова уехать в другую страну, но только не в Россию.

«Являясь учителем эстонского языка, я лично могу сказать то, что я вкладываю в распространение эстонской культуры больше, чем многие другие граждане Эстонии. Я знаю довольно много людей, у которых эстонское гражданство, но знаю, что их семьи поддерживают действия Путина. Приписывать гражданство к теме безопасности страны нет смысла», – сказала Мария.

Мария отметила, что, как только ей исполнилось восемнадцать лет, она принимала участие в выборах, потому что с рождения живет в Эстонии. Несмотря на то, что Мария имеет право голосовать на выборах в России, она этого не делала. Однако она сказала, что ее посещали мысли о том, чтобы поехать и проголосовать в период, когда Алексей Навальный рассказывал, как избирать кандидатов, чтобы сместить «Единую Россию».

Разработчик программного обеспечения Антон, который переехал в Эстонию, также не понимает, почему правительство рассматривает вопрос отмены права голоса россиян.

«Я планирую в Эстонии прожить восемь лет и получить гражданство, но пока что изучение эстонского языка дается с трудом. Я бы хотел принимать участие в местной политике. Считаю, что любой человек, который имеет любой вид на жительство, должен участвовать в местной жизни. Жаль, что человеку со статусом ВНЖ, который лоялен к местной политике, нельзя голосовать на выборах, а среднему прокремлевскому ватнику из Нарвы можно», – сказал Антон.

Также он добавил, что в свете последних выборов в России результаты по Таллинну его, мягко говоря, удивили. По его наблюдениям, в Таллинне «Единая Россия» набрала в процентном выражении больше голосов, чем в самой России.

Юрист Александра считает, что она, как законопослушный гражданин, который платит налоги и имеет ПМЖ в Эстонии, должна иметь право участвовать в местной жизни своего города. По ее словам, лишать такого права – все равно, что лишать права принимать участие в школьном собрании.

«Я считаю, что право голоса должно оставаться у тех людей, которые легально находятся на территории страны. Этого права стоит лишать определенную категорию людей, отдельно через суд, но никак не уравнивая всех. Я хочу участвовать в вопросах такого бытового права, как, например, определять, какие тарифы ставить на садики», – сказала она.

Предприниматель Андрей, который проживает с семьей в Эстонии десять лет, перебрался из России в Эстонию по причине несогласия с местной и внешней политикой страны. Он сказал, что если бы у него была возможность голосовать, то он бы участвовал в политике местной жизни.

«Мы уже продолжительное время живем в Эстонии, есть недвижимость и бизнес, конечно, нам бы хотелось участвовать в местной политической жизни. Я считаю, что смог бы сделать что-нибудь полезное для своего района Мустамяэ», – сказал Андрей.

Однако в ближайший месяц у Андрея пропадет возможность жить в Эстонии, а его фирма по производству открыток завершает свою работу. Малое предприятие после начала войны напечатало серию открыток в поддержку Украины, а собранные деньги были переданы украинским беженцам.

«Эстония удобная для жизни страна, как в бытовом, так и в глобальном плане. Очень удобно вести предпринимательство, а также тут прекрасная налоговая система. Нравится безопасность страны, в России я бы свою девятилетнюю дочь не отпустил бы одну погулять даже у дома. Если бы была возможность сменить гражданство, я бы ей воспользовался, но такой возможности пока нет», – добавил он.

Право голоса поднимает вопрос безопасности

Предложенный партией «Отечество» законопроект в случае принятия аннулирует право проживающих в Эстонии иностранцев (кроме граждан ЕС) голосовать на местных выборах.

По словам партии «Отечество», право голоса третьих стран поднимает вопрос безопасности. Партия аргументировала свой законопроект тем, что в тринадцати странах ЕС граждане третьих стран не имеют право голоса на местных выборах. В качестве примера была приведена Латвия, поскольку процент проживающих граждан третьих стран там выше, чем в Эстонии.

Postimees ранее писал о том, что тема безопасности Эстонии волнует не только партию «Отечество». Лидер фракции Партии реформ Март Вырклаэв также выделил фактор безопасности в качестве главной причины данного законопроекта. Он утверждает, что люди, у которых есть гражданство страны агрессора, не должны иметь права голоса в управлении родным краем. Вырклаэв также отметил, что таким образом к власти в самоуправлениях могут прийти силы, которые могут быть нелояльны к политике Эстонии. 

Канцлер права Юлле Мадизе не согласна с «Отечеством»

По словам Юлле Мадизе, стенограммы Рийгикогу 1993 года подтверждают, что, согласно Конституции, постоянные жители должны иметь право голоса на местных выборах.

Чтобы получить ПМЖ, нужно прожить в Эстонии более пяти лет, ведя законопослушный образ жизни и не угрожая безопасности страны. Постоянного вида на жительства и возможности голосовать на местных выборах лишают в том случае, если человек несет угрозу безопасности страны.

«Городское или муниципальное управление не может решать вопросы, касающиеся безопасности страны. Все решения, принятые органами местных самоуправлений, могут быть пересмотрены и отозваны в случае нарушения закона или угрозы безопасности государству», – сказала Юлле Мадизе.

Также она отметила, что право голоса на выборах местного самоуправления никак не может нести угрозу безопасности.

«Есть вероятность, что при рассмотрении закона эти факторы не были отчетливо донесены, однако в случае необходимости я буду вынуждена обратиться в государственный суд», – добавила она.

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