Польша признала Россию страной-террористом

Сенат Польши признал власти России «террористическим режимом». Сенат страны единогласно принял резолюцию. «За» проголосовали 85 сенаторов.

В постановлении сенаторы написали, что российские оккупанты терроризируют жителей украинских городов, бомбя гражданские объекты. «Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и мирных жителей на оккупированных территориях. Они похищают украинских детей, чтобы воспитать из них янычар режима. Они депортируют, переселяют и отправляют граждан Украины на дальнюю периферию России», — говорится в постановлении.

«Европейцы считали, что им больше никогда не будут угрожать геноцид и военные преступления. Тем временем Владимир Путин и его аппарат насилия вернулись к жестокой практике сталинского и нацистского режимов», — также говорится в заявлении польского сената.