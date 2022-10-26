Сенат Польши признал власти России «террористическим режимом».
Польша признала Россию страной-террористом
Сенат Польши признал власти России «террористическим режимом». Сенат страны единогласно принял резолюцию. «За» проголосовали 85 сенаторов.
В постановлении сенаторы написали, что российские оккупанты терроризируют жителей украинских городов, бомбя гражданские объекты. «Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и мирных жителей на оккупированных территориях. Они похищают украинских детей, чтобы воспитать из них янычар режима. Они депортируют, переселяют и отправляют граждан Украины на дальнюю периферию России», — говорится в постановлении.
«Европейцы считали, что им больше никогда не будут угрожать геноцид и военные преступления. Тем временем Владимир Путин и его аппарат насилия вернулись к жестокой практике сталинского и нацистского режимов», — также говорится в заявлении польского сената.
Весной сейм Литвы объявил Россию террористическим государством. В августе парламент Латвии принял решение объявить Россию государством, поддерживающим терроризм. Недавно и эстонский Рийгикогу утвердил заявление, которым осудил аннексию территории Украины и объявил российский режим террористическим. Также Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой признала российский режим террористическим.