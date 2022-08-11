Парламент Латвии принял заявление о том, что Россия признается в республике государством, поддерживающим терроризм. Депутаты призвали страны ЕС немедленно остановить выдачу виз гражданам РФ и Беларуси.
Сейм Латвии признал Россию спонсором терроризма
67 из 100 депутатов Сейма Латвии поддержали заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданское население Украины, признав действия ВС РФ терроризмом, а Российскую Федерацию - государством, поддерживающим терроризм.
«В течение многих лет Россия поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами – прямо и косвенно – как крупнейший поставщик оружия режиму Асада в Сирии и в таких случаях, как отравление семьи Скрипалей или сбитый самолет МН-17. В Украине Россия выбрала аналогичную жестокую, аморальную и незаконную тактику, используя неточное и запрещенное на международном уровне оружие и боеприпасы, с несоразмерной жестокостью нанося удары по гражданским лицам и общественным местам», – цитирует 11 августа сайт латвийского парламента слова председателя комиссии Сейма по иностранным делам Рихардса Колса.
По последним подтвержденным данным ООН, в результате развязанной Путиным войны против Украины число жертв среди гражданского населения приближается к 13 000 человек. Убиты 355 детей.
«Для достижения целей своей незаконной, агрессивной войны Россия стремится запугать и деморализовать народ Украины и вооруженные силы, парализовать дееспособность государства. Все это для того, чтобы оккупировать Украину, то есть Россия реализует это насилие для достижения политических целей», – уточнил Колс.
В заявлении отмечается, что после неспровоцированного военного нападения России на Украину 24 февраля 2022 года были вынуждены покинуть свои дома двенадцать миллионов украинцев и более пяти миллионов были вынуждены покинуть страну.
«За это время ряд правозащитных групп и международных мониторинговых миссий сообщали о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в отношении мирных жителей Украины, включая пытки, изнасилования, убийства и массовые задержания мирных жителей в так называемых фильтрационных центрах, а также массовые депортации», – говорится в принятом документе.
Латвийские депутаты обращают внимание на то, что менее, чем через 24 часа после того, как Украина, Россия, Турция и ООН подписали соглашение о возобновлении экспорта зерна из заблокированных портов Украины на Черном море, ракетный удар российских войск по Одесскому порту 23 июля продемонстрировал неуважение Москвой к принятым обязательствам, международному порядку и его институтам, а также намерения Кремля продолжать углублять глобальный продовольственный кризис, который провоцирует голод и страдания во всем мире.
Латвийский парламент категорически осуждает военную агрессию РФ, которая продолжается при поддержке и участии белорусского режима, и призывает евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить санкции против агрессоров.
«В том числе члены Евросоюза должны немедленно прекратить туризм и ограничить выдачу въездных виз для граждан РФ и Беларуси», - сказано в пресс-релизе Сейма Латвии.
Латвия в начале августа стала одной из первых стран ЕС, которая прекратила выдачу виз россиянам. Следом аналогичное решение приняла Болгария.
8 августа МИД Финляндии заявил, что пересмотрит свою политику по выдаче виз гражданам РФ.
В минувший вторник премьер-министр Эстонии Кая Каллас одновременно с президентом Украины Владимиром Зеленским призвала власти ЕС ввести запрет на визы для россиян. В конце июля правительство Эстонии расширило запрет на выдачу виз россиянам с целью обучения.
Решение о признании России государством спонсором терроризма ранее было принято парламентом Литвы. В отличие от Латвии, там решение было принято единогласно. В Сейме Латвии по этому вопросу не голосовали депутаты от социал-демократической партии «Согласие», которая имеет 23 из депутатских кресла, а также независимые депутаты Юлия Степаненко и Любовь Швецова, сообщает Delfi.