Сейм Латвии признал Россию спонсором терроризма

Латвийские депутаты обращают внимание на то, что менее, чем через 24 часа после того, как Украина, Россия, Турция и ООН подписали соглашение о возобновлении экспорта зерна из заблокированных портов Украины на Черном море, ракетный удар российских войск по Одесскому порту 23 июля продемонстрировал неуважение Москвой к принятым обязательствам, международному порядку и его институтам, а также намерения Кремля продолжать углублять глобальный продовольственный кризис, который провоцирует голод и страдания во всем мире.

Латвийский парламент категорически осуждает военную агрессию РФ, которая продолжается при поддержке и участии белорусского режима, и призывает евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить санкции против агрессоров.

«В том числе члены Евросоюза должны немедленно прекратить туризм и ограничить выдачу въездных виз для граждан РФ и Беларуси», - сказано в пресс-релизе Сейма Латвии.

Латвия в начале августа стала одной из первых стран ЕС, которая прекратила выдачу виз россиянам. Следом аналогичное решение приняла Болгария.

8 августа МИД Финляндии заявил, что пересмотрит свою политику по выдаче виз гражданам РФ.

В минувший вторник премьер-министр Эстонии Кая Каллас одновременно с президентом Украины Владимиром Зеленским призвала власти ЕС ввести запрет на визы для россиян. В конце июля правительство Эстонии расширило запрет на выдачу виз россиянам с целью обучения.

Решение о признании России государством спонсором терроризма ранее было принято парламентом Литвы. В отличие от Латвии, там решение было принято единогласно. В Сейме Латвии по этому вопросу не голосовали депутаты от социал-демократической партии «Согласие», которая имеет 23 из депутатских кресла, а также независимые депутаты Юлия Степаненко и Любовь Швецова, сообщает Delfi.