Останки основателя Херсона, покоившиеся в Свято-Екатерининском соборе города, вывезены на левый берег Днепра. Факт эксгумации костей Григория Потемкина-Тавриического признал «врио губернатора Херсонской области» Владимир Сальдо. Об этом он заявил в ТВ эфире. Запись распространяется в Telegram-каналах.

«Мне задают вопросы, почему сняты и вывезены из Херсона духовные реликвии и памятники. Это было мое решение. Да, мы перевезли памятник Ушакову. Мы перевезли на левый берег останки светлейшего князя, которые были в Екатерининском храме... Мы перевезли и самого Потемкина, и Суворова, и Маргелова. Те святыни, которые нужно сохранить. Потемкина фигура, может быть, мистическая… Он имеет отношение к освоению всех причерноморских земель. Периодами его имя подвергают забвению. В 1921 году советская власть сняла его памятник. Он хранился в запасниках. Потом исчез. Но вернулся в 2003 году», – признался Сальдо.

При этом кремлевский ставленник заявил, что кража останков Потемкина позволит князю, который скончался еще в 1791 году, «посмотреть Херсонщину».

«За аллегорию извините, мы его перевезли, пусть посмотрит не только на Херсон, но и на всю Херсонщину. Мы его вернем на место. И все реликвии вернутся на место. Наше дело в данном случае правое. Мы ничего другого не хотим, как жить мирной жизнью. Дать возможность людям этой жизнью жить», – добавил один из главарей оккупационнх администраций РФ на территории Украины.

19 октября на фоне контрнаступления ВСУ оккупанты приступили к эвакуации части жителей Херсона. Как пояснял Rus.Postimees заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах, эксперт по национальной безопасности Украины Виктор Ягун, эвакуировали в первую очередь семьи коллаборантов и россиян, которые появились в городе после оккупации.