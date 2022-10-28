Кто взорвал «Северные потоки», перепроверят прокуратура Швеции и российский корабль

«Я принял решение вместе с полицией безопасности провести ряд дополнительных расследований на месте преступления, – цитирует в пятницу, 28 октября, Reuters генпрокурора Швеции Матса Юнгквиста. –Вооруженные силы по запросу решили оказать помощь в расследовании».

Прокурор добавил, что у вооруженных сил есть ресурсы и опыт для расследования места преступления «так, как мы хотим», но от дальнейших комментариев отказался.

Ранее на этой неделе Вооруженные силы Швеции заявили, что с помощью тральщиков проводят собственное независимое исследование морского дна в районе повреждения газопроводов.

«Я могу подтвердить, что мы поддерживаем прокуратуру в связи с подводными исследованиями, проведенными кораблем HMS Belos, – заявлял официальный представитель ВМС Швеции Джимми Адамссон. – Нет никакой связи между исследованиями, которые шведские вооруженные силы проводят в этом районе, и запросом поддержки от прокурора».

Швеция и Дания уже пришли к выводу, что четыре утечки на газопроводах Nord Stream 1 и 2 были вызваны взрывами. При этом правоохранители не высказывались о том, кто может нести ответственность за диверсию. Президент РФ Путин утверждал, что за подрывом газопроводов стоят «англосаксы». Нефтегазовый эксперт Михаил Крутихин объяснял Rus.Postimees, почему случившееся может быть выгодно самой России, отмечая, что трубы можно было взорвать как снаружи, так и изнутри.