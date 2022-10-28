Генпрокурор Швеции заявил о возвращении на дно Балтийского моря к местам подрывов газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2». Заявление прозвучало после того, как на место диверсии прибыл российский корабль.
Кто взорвал «Северные потоки», перепроверят прокуратура Швеции и российский корабль
«Я принял решение вместе с полицией безопасности провести ряд дополнительных расследований на месте преступления, – цитирует в пятницу, 28 октября, Reuters генпрокурора Швеции Матса Юнгквиста. –Вооруженные силы по запросу решили оказать помощь в расследовании».
Прокурор добавил, что у вооруженных сил есть ресурсы и опыт для расследования места преступления «так, как мы хотим», но от дальнейших комментариев отказался.
Ранее на этой неделе Вооруженные силы Швеции заявили, что с помощью тральщиков проводят собственное независимое исследование морского дна в районе повреждения газопроводов.
«Я могу подтвердить, что мы поддерживаем прокуратуру в связи с подводными исследованиями, проведенными кораблем HMS Belos, – заявлял официальный представитель ВМС Швеции Джимми Адамссон. – Нет никакой связи между исследованиями, которые шведские вооруженные силы проводят в этом районе, и запросом поддержки от прокурора».
Швеция и Дания уже пришли к выводу, что четыре утечки на газопроводах Nord Stream 1 и 2 были вызваны взрывами. При этом правоохранители не высказывались о том, кто может нести ответственность за диверсию. Президент РФ Путин утверждал, что за подрывом газопроводов стоят «англосаксы». Нефтегазовый эксперт Михаил Крутихин объяснял Rus.Postimees, почему случившееся может быть выгодно самой России, отмечая, что трубы можно было взорвать как снаружи, так и изнутри.
Новость о скором возвращении шведской прокуратуры на дно Балтики к разрушенным трубам, которые были построены для поставок российского газа в ЕС через ФРГ, совпала по времени с сообщениями о том, что на место диверсии прибыл российский гражданский корабль Nefrit. Судно вышло из российского порта Бронка 24 октября.
«Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию повреждённого участка, которое по текущим оценкам займет от 3 до 5 дней», – сказано в сообщении на сайте компании оператора газопровода, которое появилось в четверг.
В компании Nord Stream AG отмечали, что все еще ждут решения властей Дании для начала обследования поврежденного участка газопровода в исключительной экономической зоне этой страны. Кремль ранее неоднократно сетовал, что Россия не допущена к расследованию причин диверсии, при этом Москва готова поставлять газ по одной из двух уцелевших ниток «Северного потока 2». Однако этот газопровод находится под международными санкциями.
В начале октября Служба государственной безопасности Швеции сообщила, что газопроводы были взорваны снаружи.
Судя по данным сайтов онлайн-мониторинга движения морских судов на 28 октября, рядом с российским кораблем Nefrit в месте повреждения «Северных потоков» в Балтийском море дежурят сразу два шведских военных судна и один датский корабль.