Ларченко о нарвском расколе: председателю горсобрания грозит вотум недоверия, Райк оставят

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире зампредседателя Нарвского горсобрания Денис Ларченко (партия "Ээсти 200").
– Председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков не поддержал дополнительный бюджет, спасли голоса оппозиции. Раскол в правящем большинстве усиливается?
– В правящем большинстве имеются серьезные разногласия. Голосовать за дополнительный бюджет было критически необходимо, чего Жаворонков не сделал.
В итоге часть правящего большинства – это уже не один человек, а целая группа – готова проголосовать за вотум недоверия Жаворонкову.
– Что изменится в правящем большинстве в случае, если вотум пройдет?
– Произойдут перестановки и состав может поменяться. Сейчас в коалиции вроде как 18 голосов, но трое в итоге как-то откололись, включая председателя горсобрания.
– А кресло под мэром Катри Райк в такой ситуации не закачается?
– Не думаю. Мы не хотим повторения прошлогодней предвыборной ситуации, когда Райк сняли с поста мэра и она в статусе жертвы собрала большое количество голосов.
– Почему увольнение директора Кренгольмской гимназии Ирины Янович вызвало такой резонанс?
– Думаю, что причина в том, что увольнение произошло в середине учебного года и директор находится в депутатском корпусе. Конфликт интересов и приводит к таким социальным всплескам.
– Не смущает ли город перспектива судебных разбирательств?
– Не думаю, что это должно нас смущать. Город сделал правильный шаг. На это место уже открыт конкурс.
Фактом остается то, что предписание о несоответствии уровня образования директора занимаемой должности было сделано не просто чиновником горуправы, а Министерством образования. Город просто выполнил предписание. Сейчас Нарва инвестирует огромные деньги в развитие учебной среды и образовательных учреждений. Нам необходимы квалифицированные специалисты, которые будут использовать современные методики и подходы в обучении, нанимать на работу высокообразованных учителей.