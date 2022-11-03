Ларченко о нарвском расколе: председателю горсобрания грозит вотум недоверия, Райк оставят

– Все другие директора Нарвы имеют магистерскую степень?

– Ни один директор на этот счет не получал предписаний. Насколько мне известно, все имеют магистерскую степень.

– Обсуждалось ли во власти обращение коллектива, родителей и учеников в защиту уволенного директора?

– В какой-то степени обсуждалось, но депутаты не влияют на решения горуправы и не могут давить на власть, просить оставить директора в должности. В самом горсобрании решение было воспринято по большому счету спокойно.

– Политические трения влияют на образовательный процесс?

– В какой-то степени, конечно. Люди, в том числе учителя, отвлекаются на то, что не имеет отношения к учебному процессу.

– В чем польза от закрытия трех детсадов и реструктуризация четвертого, в результате чего оказались под угрозой 70 рабочих мест?

– Что касается рабочих мест, то вопрос не стоит столь остро. Из закрывающихся детсадов воспитатели уходят целыми группами в другие сады, которые находятся поблизости. Не могу сказать, что все 70 рабочих мест сохранятся, но сокращенных будет крайне мало. Большинству работников будет найдено применение.

– Причина только в сокращении количества учеников? Или готовится почва для перехода на эстонский?

– Причина – в необходимости экономии средств муниципального бюджета. Неразумно отапливать полупустые здания. Нужно искать возможности экономии на отоплении, электричестве и всех других расходах.