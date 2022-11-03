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Ларченко о нарвском расколе: председателю горсобрания грозит вотум недоверия, Райк оставят

Учителя массово записываются на курсы
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Ларченко о нарвском расколе: председателю горсобрания грозит вотум недоверия, Райк оставят
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  • От коалиции откололся председатель горсобрания
  • Увольнение директора – правильный шаг
  • Закрытие детсадов: 70 рабочих мест еще не потеряно

В Нарве возмущены увольнением руководителя Кренгольмской гимназии и решением о закрытии ряда детских садов. В чем польза этих шагов? Насколько далеко зашли разногласия внутри горсобрания?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире зампредседателя Нарвского горсобрания Денис Ларченко (партия "Ээсти 200").

Выдержки из беседы:

– Председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков не поддержал дополнительный бюджет, спасли голоса оппозиции. Раскол в правящем большинстве усиливается?

– В правящем большинстве имеются серьезные разногласия. Голосовать за дополнительный бюджет было критически необходимо, чего Жаворонков не сделал.

В итоге часть правящего большинства – это уже не один человек, а целая группа – готова проголосовать за вотум недоверия Жаворонкову.

– Что изменится в правящем большинстве в случае, если вотум пройдет?

– Произойдут перестановки и состав может поменяться. Сейчас в коалиции вроде как 18 голосов, но трое в итоге как-то откололись, включая председателя горсобрания.

– А кресло под мэром Катри Райк в такой ситуации не закачается?

– Не думаю. Мы не хотим повторения прошлогодней предвыборной ситуации, когда Райк сняли с поста мэра и она в статусе жертвы собрала большое количество голосов.

– Почему увольнение директора Кренгольмской гимназии Ирины Янович вызвало такой резонанс?

– Думаю, что причина в том, что увольнение произошло в середине учебного года и директор находится в депутатском корпусе. Конфликт интересов и приводит к таким социальным всплескам.

– Не смущает ли город перспектива судебных разбирательств?

– Не думаю, что это должно нас смущать. Город сделал правильный шаг. На это место уже открыт конкурс.

Фактом остается то, что предписание о несоответствии уровня образования директора занимаемой должности было сделано не просто чиновником горуправы, а Министерством образования. Город просто выполнил предписание. Сейчас Нарва инвестирует огромные деньги в развитие учебной среды и образовательных учреждений. Нам необходимы квалифицированные специалисты, которые будут использовать современные методики и подходы в обучении, нанимать на работу высокообразованных учителей.

– Все другие директора Нарвы имеют магистерскую степень?

– Ни один директор на этот счет не получал предписаний. Насколько мне известно, все имеют магистерскую степень.

– Обсуждалось ли во власти обращение коллектива, родителей и учеников в защиту уволенного директора?

– В какой-то степени обсуждалось, но депутаты не влияют на решения горуправы и не могут давить на власть, просить оставить директора в должности. В самом горсобрании решение было воспринято по большому счету спокойно.

– Политические трения влияют на образовательный процесс?

– В какой-то степени, конечно. Люди, в том числе учителя, отвлекаются на то, что не имеет отношения к учебному процессу.

– В чем польза от закрытия трех детсадов и реструктуризация четвертого, в результате чего оказались под угрозой 70 рабочих мест?

– Что касается рабочих мест, то вопрос не стоит столь остро. Из закрывающихся детсадов воспитатели уходят целыми группами в другие сады, которые находятся поблизости. Не могу сказать, что все 70 рабочих мест сохранятся, но сокращенных будет крайне мало. Большинству работников будет найдено применение.

– Причина только в сокращении количества учеников? Или готовится почва для перехода на эстонский?

– Причина – в необходимости экономии средств муниципального бюджета. Неразумно отапливать полупустые здания. Нужно искать возможности экономии на отоплении, электричестве и всех других расходах.

Отмечу, что одновременно с закрытием ряда садов мы будем инвестировать 7,3 млн евро в строительство современного детского сада.

– Как идет подготовка к переходу на эстонский?

– Сейчас ведутся переговоры со всеми детсадами и школами. Учителя начинают активно записываться на языковые курсы.

– Вы верите в то, что через полтора года учителя подтянут свой эстонский до уровня С1, чтобы не лишиться права преподавать?

– Трудности будут, но мы сможем их преодолеть. Кроме того, закон предусматривает возможность ходатайствовать об исключениях.

– Эстонские СМИ возмутились тем, что лучший учитель года из Нарвы не владеет госязыком. Отмечалось, что языковые инспекторы чуть не попадали со стульев на церемонии награждения, когда выяснилось, что лауреат не говорит по-эстонски. Что готовы ответить на критику власти города?

– Скажу спасибо за то, что наших учителей отмечают на государственном уровне. Что касается недоразумения, связанного с отсутствием предварительной проверки на знание языка… отмечу только, что критики в адрес горсобрания не было, а в целом учителя молодцы, что уже идут на курсы.

– Похоже, что лучший воспитатель Эстонии через полтора года останется без работы?

– Это будет ее собственный выбор. Все зависит от того, пойдет ли она сейчас на курсы эстонского языка и начнет ли повышать свою квалификацию. Если она предпочтет этого не делать, то ее ждет то же самое, что и госпожу Янович.

– Пора ли ужесточать Закон о языке, чтобы, как предлагает гендиректор Языковой инспекции Ильмар Томуск, взяться за таксистов и курьеров?

– Молодежь приходит на рынок труда уже с эстонским. Для более взрослого населения можно было бы сделать какие-то послабления.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: зачем Нарве увольнение директора и закрытие детсадов? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Andiata
Студия Postimees: зачем Нарве увольнение директора и закрытие детсадов? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Andiata Фото: Sander Ilvest
  • Почему увольнение директора гимназии Ирины Янович вызвало такой резонанс? 
  • Не смущает ли нарвские власти перспектива судебных разбирательств? Обсуждалось ли обращение педколлектива, родителей и учеников?
  • Влияют ли политические трения на образовательный процесс?
  • Председатель горсобрания Владимир Жаворонков не поддержал горбюджет во время его принятия. Раскол в правящем большинстве усиливается?
  • В чем польза решения о закрытии трех детсадов и реструктуризации четвертого, в результате чего оказались под угрозой 70 рабочих мест?
  • Как идет подготовка к переходу на эстонский?
  • СМИ возмутились тем, что лучший учитель года из Нарвы не владеет эстонским. Что готовы ответить на критику власти города?
  • Пора ли менять Закон о языке, чтобы взяться за таксистов и курьеров?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Andiata 

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