Кремль не стал одергивать депутатов Госдумы РФ, которые предлагают вдвое увеличить срок срочной службы в армии. На фоне проблем ВС РФ в Украине и небывалых после Второй мировой войны потерь, «Единая Россия» заговорила о необходимости вернуть срочникам два года в армии, вместо ныне действующего обязательного одного года службы.
Кремль тестирует идею увеличения до двух лет срочной службы в армии РФ
Депутат Госдумы от Крыма, член фракции «Единая Россия» Михаил Шеремет в 4 утра 11 марта на страницах российских пропагандистских медиаресурсов заявил, что срок срочной службы в российской армии должен быть увеличен.
«Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — заявил выпускник Симферопольского высшего военно-политического строительного училища.
Друг юности кремлевского главы Крыма Сергея Аксенова при этом допустил, что вопрос об увеличении срока военной службы может быть вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы.
В Кремле на этот вброс предпочли отреагировать нейтрально. Решение об увеличении срока срочной службы до двух лет зависит от запросов и рекомендаций Минобороны, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Здесь все-таки решающий голос за Министерством обороны Российской Федерации. Все зависит именно от позиции Министерства обороны, от запросов Министерства обороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от Министерства обороны на этот счет мы не слышали», — сказал рупор Кремля в четверг.
Песков уточнил, что Путин о репликах депутатов Госдумы знает, но пока у Кремля нет позиции на этот счет. Примерно такой же ответ Песков давал 21 октября, когда про возвращение двухлетней срочной службы заговорили в верхней палате российского парламента — Совете Федерации.
Председатель комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов считает, что этот вопрос требует обсуждения с силовыми министерствами.
«Вопрос об изменении срока военной службы по призыву требует детальной проработки, обсуждения с силовыми министерствами. Необходимо все взвесить перед тем, как принимать определенные решения», — сказал он уже после реакции из Кремля.
В свою очередь один из соавторов поправок Конституции РФ 2020 года, который обнулили президенсткие сроки Путина, сенатор Андрей Клишас сомневается, что увеличение срока срочнйо службы положительно скажется на боеготовности армии.
«Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до 2х лет будет способствовать повышению боеспособности армии. Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников. Консультации в Парламенте нужны, с этим я согласен, все должны высказать свои позиции и в первую очередь военные. Принимать решение военному ведомству и людям должны быть понятны основания этого решения», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
В России десятилетиями призывали в армию на два года, но в 2008 году при «гражданском» министре обороны РФ Анатолии Сердюкове срок срочной службы был сокращен до одного года.
В конце октября российские власти сделали несколько публичных заявлений о завершении мобилизации, которую Путин внезапно объявил 21 сентября. По данным независимых от Кремля СМИ вместо заявленных 300 тысяч резервистов, военные и силовики смогли отловить в армию около полумиллиона мужчин. Мобилизация вызвала резко негативную реакцию в российском обществе. Сотни тысяч граждан бежали из РФ. Мобилизованные стали погибать на фронте уже через неделю после начала мобилизации. Десятки мужчин погибли еще до отправки на фронт.
Несмотря на заявления военных о завершении мобилизации, никаких юридически обязывающих решений, которые бы зафиксировали утверждения о прекращении охоты за резервистами, принято не было. Правозащитник и юрист Павел Чиков объяснял, что Кремль не будет отменять мобилизацию ни де-юре, ни де-факто.
1 ноября в России стартовал регулярный осенний призыв в армию. Минобороны РФ планирует призвать на службу 120 тысяч совершеннолетних.
По данным Минобороны Украины на конец октября российская армия после нападения 24 февраля потеряла больше 70 тысяч солдат. Минобороны Великобритании в начале осени оценивало потери ВС РФ в 80 тысяч человек, из них 25 тысяч убитыми. Глава ЦРУ летом говорил о 15 тысяч погибших в Украине российских военнослужащих. Минобороны США в августе говорило о 70—80 тысячах убитых и раненых.
В день объявления мобилизации с публично заявленным планом в 300 тысяч резервистов Минобороны РФ сообщило, что за семь месяцев войны Россия потеряла убитыми всего 5937 солдат.
В самой продолжительной войне России после Второй мировой – афганской, которая длилась десять лет с 1979 по 1989 год, потери советской армии составили 15 тысяч убитыми и больше 50-ти тысяч ранеными.
Война Путина с Украиной продолжается уже 253 дня.