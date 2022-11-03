Кремль тестирует идею увеличения до двух лет срочной службы в армии РФ

«Вопрос об изменении срока военной службы по призыву требует детальной проработки, обсуждения с силовыми министерствами. Необходимо все взвесить перед тем, как принимать определенные решения», — сказал он уже после реакции из Кремля.



В свою очередь один из соавторов поправок Конституции РФ 2020 года, который обнулили президенсткие сроки Путина, сенатор Андрей Клишас сомневается, что увеличение срока срочнйо службы положительно скажется на боеготовности армии.



«Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до 2х лет будет способствовать повышению боеспособности армии. Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников. Консультации в Парламенте нужны, с этим я согласен, все должны высказать свои позиции и в первую очередь военные. Принимать решение военному ведомству и людям должны быть понятны основания этого решения», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.