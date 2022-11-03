«Ели то, что найдут, пили из лужи». Мобилизованные бегут с фронта, но в РФ их не пускают

Правозащитник уточняет, что всех 39 мобилизованных хотят обвинить в дезертирстве.

«И у них есть два выбора – либо их отправят обратно на смерть на убой, либо посадят в тюрьму. Мы все боимся, что руководство просто прикроет свои шкуры и подставят наших мужчин, которые не виноваты ни в чем! Это истребление наших мужчин, даже не противником, а своими же командирами!», – цитирует Осечкин письмо родственников выживших мобилизованных, для которых сам факт присутствия их близких с оружием в руках в чужой стране не является чем-то предосудительным.

Правозащитник, который сам живет во Франции и в том числе известен своей дружбой с убежавшей из РФ Ксенией Собчак, просит юристов, готовых работать бесплатно, помочь группе российских оккупантов.

О том, что мобилизованным резервистам будет сложно выжить на войне Путина в Украине ранее Rus.Postimees говорил российский десантник, который несколько недель находился в Буче, после чего убежал в Россию.



«Я в рот е*** эту мобилизацию! Как слепые котята! Я это понимаю. Я это на шкуре своей испытал и понял. Им там всем п*****! Шляпа им там всем будет…», – говорил нам десантник ВС РФ, которому удалось выжить на этой войне.

На этом фоне Кремль тестирует через российские медиа идею увеличения срока срочной службы в российской армии вдвое – до двух лет, вместо одного года, на который в РФ призывали последние 14 лет.