Правозащитник из проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал о группе россиян, которая оказалась под огнем ВСУ в Луганской области Украины без подготовки и снабжения. Десятки мужчин оказались просто никому не нужны. Убежать в Россию им не удалось.
«Ели то, что найдут, пили из лужи». Мобилизованные бегут с фронта, но в РФ их не пускают
Один из самых известных разоблачителей пыточной системы в правоохранительных и пеницитарных структурах РФ опубликовал письмо, которое получил от группы россиян мобилизованных на войну Путина с Украиной. Военнослужащие рассказали, что попали на передовую в Луганской области после того четыре раза постреляли на полигоне и узнали как оказывать первую помощь. Две недели они оставались под обстрелами ВСУ без снабжения.
«Несколько дней они прятались от обстрелов, кого-то тяжело ранило, кого-то убило. У наших ребят кончились провизия и вода, не было боеприпасов. Ели то, что найдут, пили из лужи!!! Ничего им не привозили, просто отправили на смерть. Командования никакого не было, связи с командирами тоже не было, – сказано в жалобе правозащитникам (сохранена авторская орфография). – В конечном итоге мобилизованные решили отступать и найти ближайшую военную часть. Бежали кто в чем был, все вещи, рюкзаки (к слову собирали мобилизованных сами родственники, потому что то, что им выдавали на месте, это просто ужас!) были сожжены в окопах от снарядов».
Из двух рот осталось 39 человек, которые смогли добраться до воинской части, где их разоружили, сказав, что по документам «все они должны быть в Белгородской области». Что делать с выжившими военные не знали и отправили мобилизованных без еды пешком до Ростовской области на КПП Чертково. Родственники выживших наняли автобус, который забрал мужчин на трассе и довез до границы с Россией. Выйти из Украины им не позволили. Около КПП всех задержала «военная комендатура».
Правозащитник уточняет, что всех 39 мобилизованных хотят обвинить в дезертирстве.
«И у них есть два выбора – либо их отправят обратно на смерть на убой, либо посадят в тюрьму. Мы все боимся, что руководство просто прикроет свои шкуры и подставят наших мужчин, которые не виноваты ни в чем! Это истребление наших мужчин, даже не противником, а своими же командирами!», – цитирует Осечкин письмо родственников выживших мобилизованных, для которых сам факт присутствия их близких с оружием в руках в чужой стране не является чем-то предосудительным.
Правозащитник, который сам живет во Франции и в том числе известен своей дружбой с убежавшей из РФ Ксенией Собчак, просит юристов, готовых работать бесплатно, помочь группе российских оккупантов.
О том, что мобилизованным резервистам будет сложно выжить на войне Путина в Украине ранее Rus.Postimees говорил российский десантник, который несколько недель находился в Буче, после чего убежал в Россию.
«Я в рот е*** эту мобилизацию! Как слепые котята! Я это понимаю. Я это на шкуре своей испытал и понял. Им там всем п*****! Шляпа им там всем будет…», – говорил нам десантник ВС РФ, которому удалось выжить на этой войне.
На этом фоне Кремль тестирует через российские медиа идею увеличения срока срочной службы в российской армии вдвое – до двух лет, вместо одного года, на который в РФ призывали последние 14 лет.
Война Путина с Украиной продолжается 253 дня.