Погиб заместитель главы оккупационных властей Херсона Стремоусов

Источники российских пропагандистских СМИ подтверждают смерть Стремоусова. В то же время, «Минздрав Херсонской области» уточняет, что врачи еще работают на месте ДТП, и информация о гибели Кирилла Стремоусова не является официальной. Тем не менее, соболезнования родственникам погибшего уже выразил глава Крыма Сергей Аксенов, который пообещал, что семья Стремоусова получит всю необходимую поддержку. ОБНОВЛЕНИЕ: Смерть Стремоусова подтвердил глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо. «Сложно будет говорить о трагедии его родным и близким. Он многодетный отец - у него пятеро детей и должен в скором времени родиться шестой», – отметил Сальдо.

Кирилл Стремоусов родился в 1976 в Донецкой области. Был владельцем компании по производству кормов для рыб. Работал в Киевском комитете рыбного хозяйства. Несколько лет жил в США. После возвращения в Херсон был организаторов так называемых «Русских пробежек». Работал со структурами Виктора Медведчука и Виктора Януковича.

На украинских парламентских выборах 2019 года получил 1,74% голосов, как самовыдвиженец. Одним из первых стал пропагандировать тему «биолабораторий США в Украине», продвигал антипрививочные настроения во время пандемии COVID-19. На выборах в мэры Херсона 2020 года набрал 1,37% голосов.

После начала российской оккупации еще в начале марта сформировал коллаборационистский Комитет спасения за мир и порядок. В апреле 2022 года объявил себя заместителем председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области. С тех пор регулярно выкладывал идеоролики с комментированием текущей ситуации в регионе. 30 августа опубликовал видеообращение с критикой того клонтрнаступления ВСУ под Херсоном. Журналистам удалось доказать, что ролик был записан в пятизвездочном отеле Mariott в российском Воронеже.

Разыскивался прокуратурой Украины по уголовным статьям о государственной измене. С июня 2022 года находился под санкциями Европейского союза, а с июля и США. 28 сентября получил паспорт РФ из рук главы Крыма Аксенова.