Заместитель главы оккупационной российской администрации Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов погиб. Об этом 9 ноября сообщили пророссийские Telegram-каналы.
Погиб заместитель главы оккупационных властей Херсона Стремоусов
По неподтвержденным данным, Стремоусов погиб в результате ДТП.
Еще утром в среду он заявлял в своем Telegram-канале, что оккупантам удается отбивать атаки ВСУ на Херсонщине.
«***[ВСУ] попытались прорвать на нескольких участках Херсонской области линию обороны, но везде были отброшены и отбиты. Всех интересует снегиревское направление (Снегиревка находится в 50 километрах к северу от Херсона – прим.ред.). На снегиревском направлении так же ***[ВСУ] получили люлей. Если говорить объективно, то понесли очень большие потери. Там стоят братья наши. Они стоят на рубежах нашей Российской Федерации. Скажу откровенно, это все действительно героически. Вы потом все узнаете. Будет больше информации. Сейчас связь прерывистая. Связи практически нет. Но на самом деле, все на этом участке пока стабильно. Без изменений», – сказал Стремоусов в своем последнем видеообращении.
Первым о смерти пророссийского чиновника сообщили российские военкоры в Telegram-каналах.
«Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Символично. В последний день русского Херсона. Он лично встречал наши войска на входе в Херсон в феврале. На выходе ушел сам», – написал Роман Сапоньков.
Военкор Александр Коц, в свою очередь, написал, что по ситуации вокруг Херсона у него сегодня «нет хороших новостей». «Их, согласитесь, вообще не много на любом направлении. Ждем официальных сообщений», – признал проблемы российской армии в регионе российский пропагандист.
До этого Коц сообщил, что днем 9 ноября с административных зданий Херсона стали «исчезать» российские флаги. Это уже происходило еще неделю назад. Тогда погибший сегодня Стремоусов признавал, что российские войска, скорее всего, «будут уходить на левобережную часть Херсонской области». Именно туда ранее была эвакуирована часть населения Херсона. Эвакуация началась 19 октября, и закончилась 7 ноября.
В российских телеграм-каналах стали сообщать о «неких официальных заявлениях по Херсону», запланированных на вечер, 9 ноября.
Источники российских пропагандистских СМИ подтверждают смерть Стремоусова. В то же время, «Минздрав Херсонской области» уточняет, что врачи еще работают на месте ДТП, и информация о гибели Кирилла Стремоусова не является официальной. Тем не менее, соболезнования родственникам погибшего уже выразил глава Крыма Сергей Аксенов, который пообещал, что семья Стремоусова получит всю необходимую поддержку.
ОБНОВЛЕНИЕ: Смерть Стремоусова подтвердил глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо. «Сложно будет говорить о трагедии его родным и близким. Он многодетный отец - у него пятеро детей и должен в скором времени родиться шестой», – отметил Сальдо.
Кирилл Стремоусов родился в 1976 в Донецкой области. Был владельцем компании по производству кормов для рыб. Работал в Киевском комитете рыбного хозяйства. Несколько лет жил в США. После возвращения в Херсон был организаторов так называемых «Русских пробежек». Работал со структурами Виктора Медведчука и Виктора Януковича.
На украинских парламентских выборах 2019 года получил 1,74% голосов, как самовыдвиженец. Одним из первых стал пропагандировать тему «биолабораторий США в Украине», продвигал антипрививочные настроения во время пандемии COVID-19. На выборах в мэры Херсона 2020 года набрал 1,37% голосов.
После начала российской оккупации еще в начале марта сформировал коллаборационистский Комитет спасения за мир и порядок. В апреле 2022 года объявил себя заместителем председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области. С тех пор регулярно выкладывал идеоролики с комментированием текущей ситуации в регионе. 30 августа опубликовал видеообращение с критикой того клонтрнаступления ВСУ под Херсоном. Журналистам удалось доказать, что ролик был записан в пятизвездочном отеле Mariott в российском Воронеже.
Разыскивался прокуратурой Украины по уголовным статьям о государственной измене. С июня 2022 года находился под санкциями Европейского союза, а с июля и США. 28 сентября получил паспорт РФ из рук главы Крыма Аксенова.