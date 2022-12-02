Группа «Ногу Свело!» продолжит серию своих антивоенных высказываний совместной работой с актерами Чулпан Хаматовой и Артуром Смольяниновым. Совместный видеоклип будет представлен до конца 2022 года, рассказал Rus.Postimees лидер группы Максим Покровский.
Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов снялись в новом клипе «Ногу Свело!»
После премьеры на Rus.Postimees новой работы «Ногу Свело!» – «Гимн обреченных (Гойда. Орки!)» лидер коллектива Максим Покровский в большом эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал о следующей работе, которая сделана вместе с известными своей антивоенной позицией российскими актерами.
«Следующая песня появится примерно через месяц (разговор состоялся в конце ноября – прим.ред.). Аудио уже готово. Это будет новогодний вальс. И будет он под стать уходящему году. Видеоклип тоже будет. Он уже снят, но еще не смонтирован. В ролях Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов. Больше пока ничего не скажу», – заинтриговал Максим Покровский.
По нашим данным, новая работа Максима Покровского и «Ногу Свело!» рассказывает «о сыне, которого вырастили на убой».
В 2022 году музыканты «Ногу Свело» выпустили целую серию антивоенных песен и видеоклипов к ним: «Мне не нужна война», «Поколение Z», «Назад, Россия!», «Украина» и «Гимн обреченных (Гойда. Орки!)».
Актеры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов ранее покинули Россию. Смольянинов в России признан виновным по статье о «дискредитации российской армии» за антивоенные высказывания. Чулпан Хаматова переехала в Ригу после начала войны Путина с Украиной. Актриса выступала на антивоенных акциях в Латвии.
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