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Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов снялись в новом клипе «Ногу Свело!»

Работу представят до конца года, рассказал Rus.Postimees Максим Покровский
rus.postimees.ee
Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов снялись в новом клипе «Ногу Свело!»
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Чулпан Хаматова на Каннском кинофестивале в 2019 году.
Чулпан Хаматова на Каннском кинофестивале в 2019 году. Фото: Norbert Scanella www.imago-images.de / Scanpix

Группа «Ногу Свело!» продолжит серию своих антивоенных высказываний совместной работой с актерами Чулпан Хаматовой и Артуром Смольяниновым. Совместный видеоклип будет представлен до конца 2022 года, рассказал Rus.Postimees лидер группы Максим Покровский.

После премьеры на Rus.Postimees новой работы «Ногу Свело!» – «Гимн обреченных (Гойда. Орки!)» лидер коллектива Максим Покровский в большом эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал о следующей работе, которая сделана вместе с известными своей антивоенной позицией российскими актерами.

«Следующая песня появится примерно через месяц (разговор состоялся в конце ноябряприм.ред.). Аудио уже готово. Это будет новогодний вальс. И будет он под стать уходящему году. Видеоклип тоже будет. Он уже снят, но еще не смонтирован. В ролях Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов. Больше пока ничего не скажу», – заинтриговал Максим Покровский.

Лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский в интервью Rus.Postimees ответил всем своим хейтерам: «Я никогда не держал фигу в кармане, но иногда стеснялся показать средний палец. Теперь не стесняюсь».
Лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский в интервью Rus.Postimees ответил всем своим хейтерам: «Я никогда не держал фигу в кармане, но иногда стеснялся показать средний палец. Теперь не стесняюсь». Фото: Арина Воронова / Ногу Свело!

По нашим данным, новая работа Максима Покровского и «Ногу Свело!» рассказывает «о сыне, которого вырастили на убой».

В 2022 году музыканты «Ногу Свело» выпустили целую серию антивоенных песен и видеоклипов к ним: «Мне не нужна война», «Поколение Z», «Назад, Россия!», «Украина» и «Гимн обреченных (Гойда. Орки!)».

Актеры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов ранее покинули Россию. Смольянинов в России признан виновным по статье о «дискредитации российской армии» за антивоенные высказывания. Чулпан Хаматова переехала в Ригу после начала войны Путина с Украиной. Актриса выступала на антивоенных акциях в Латвии.

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