Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов снялись в новом клипе «Ногу Свело!»

После премьеры на Rus.Postimees новой работы «Ногу Свело!» – «Гимн обреченных (Гойда. Орки!)» лидер коллектива Максим Покровский в большом эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал о следующей работе, которая сделана вместе с известными своей антивоенной позицией российскими актерами.

«Следующая песня появится примерно через месяц (разговор состоялся в конце ноября – прим.ред.). Аудио уже готово. Это будет новогодний вальс. И будет он под стать уходящему году. Видеоклип тоже будет. Он уже снят, но еще не смонтирован. В ролях Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов. Больше пока ничего не скажу», – заинтриговал Максим Покровский.