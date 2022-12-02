«Разумеется, кровь не на всех!»: эксклюзивное интервью с лидером группы «Ногу Свело!» Покровским

«Плакатное искусство» не для из тонких ушей. Так что если когда-нибудь на Красной Площади и состоится концерт с названием «Салют, новая Россия!» (или с каким-либо еще более тупым клише), то, скорее всего, lineup не будет отягощен именем «Ногу Свело!»… Зато многие из тех, кто сейчас сидят по норам или пытаются балансировать на двух стульях, или поют что-то замысловато-закодированное (авось сойдет за антивоенное, если, вдруг, что-то поменяется), вот эти точно повылезают. Не просто повылезают, а продемонстрируют такую прыть, что можно будет только позавидовать.

Максим Покровский в 2022 году. Фото: Анна Фокина / Ногу Свело!

– Вы активно гастролируете по миру. Когда ждем вас в Таллинне?

– Мы планируем в будущем году большой тур по Европе. Боюсь забегать вперед, но не исключаю, что тур будет проходить в несколько этапов. Первый планируется в конце января. Предположительно, мы посетим Германию, Швейцарию, Австрию и Чехию. Очень надеюсь, что страны Балтии на очереди.

Помимо прочих причин, тур стал возможен благодаря тому, что в течение многих лет (страшно так говорить, потому что время летит) мы взращивали наш американский коллектив. Он представляет из себя не группу сессионных аккомпанирующих музыкантов, наскоро разучивших песенки, а коллектив, глубоко погрузившийся в материал.

Наши пацаны очень хорошо осведомлены, что есть «Ногу Свело!» вчера и сегодня, по-ногусвеловски заморочены на нюансы звучания, нерусскоговорящие американцы исполняют бэк-вокалы по-русски и заморачиваются на перевод с русского текстов к моим постам в социальных сетях. Особенно приятно то, что время от времени они обращаются с просьбами разучить что-нибудь из более раннего репертуара.

В общем, с учетом того, как сейчас тяжело путешествовать по миру и по Европе с российскими паспортами, понимаю, что если бы в нашей жизни несколько лет назад не произошли тектонические сдвиги, связанные с освоением Америки, то никакие концерты были бы сейчас вообще невозможны. Конечно, безумно жалко, что российский состав «Ногу Свело!» сейчас вынужден ждать лучших времен. Что тут скажешь? Все мы вынуждены ждать лучших времен…